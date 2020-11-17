Сбербанк открыл сервис получения квитанций за услуги ЖКХ в цифровом виде

Сбербанк предложил заменить бумажные квитанции за ЖКХ на цифровые и отправлять их по электронной почте. Услуга уже действует в ряде регионов России, и клиентам банка она будет доступна, если их поставщик коммунальных услуг подключил соответствующий сервис

Цифровизация платежек

Сбербанк запустил новую услугу по замене классических бумажных квитанций на оплату услуг ЖКХ на виртуальные аналоги. Как сообщили CNews представители банка, теперь его клиенты могут начать получать их по электронной почте.

Опция появилась в сервисе «Электронный счет» в «Сбербанке онлайн» – она доступна в его веб-версии через браузер компьютера, ноутбука или мобильного устройства. В банке также заверили, что ее можно найти и в составе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» под Google Android и Apple iOS.

Кому доступна новая опция

По состоянию на 17 ноября 2020 г. воспользоваться возможностью получения квитанций за коммунальные услуги могут только жители Челябинской и Удмуртской областей. Со временем список поддерживаемых регионов будет расширяться.

Сбербанк хочет оставить бумажные квитанции в прошлом

Доступность сервиса также напрямую зависит от поставщика коммунальных услуг. Ему нужно подключить соответствующий сервис в Сбербанке, чтобы такая опция стала доступна жителям домов, которые он обслуживает.

Если все условия выполнены, то пользователю остается только выбрать в «Сбербанке онлайн» опцию «Получать квитанцию ЖКХ на e-mail» и указать свой электронный адрес в соответствующем поле.

В настоящее время неизвестно, смогут ли потребители, активировавшие отправку квитанций по электронной почте, вернуться к бумажной версии платежек. На вопрос CNews о возможности получения обоих видов квитанций одновременно представители Сбербанка на момент публикации материала ответить не смогли.

Для чего все это нужно

По словам Кирилла Дмитриева, руководителя дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка, цифровизация окружающего мира не только делает его более удобным, но и снижает негативное воздействие человека на природу. «В частности, это позволяет уменьшить объемы лесозаготовок», – отметил он.

Кирилл Дмитриев также подчеркнул, что замена бумажных квитанций виртуальными, отправляемыми на электронную почту, позволит поставщикам коммунальных услуг сократить свои расходы. По его подсчетам, на печать каждой платежки и ее доставку до потребителя они тратят от 5 до 10 руб.

Сбербанк осваивает рынок платежей за ЖКХ

Сбербанк на протяжении нескольких лет развивает собственный сервис по оплате услуг ЖКХ. Например, в октябре 2019 г. банк начал принимать такие платежи через онлайн-кассу в удаленных и малонаселенных пунктах. Новая опция запускается в первую очередь в тех сельских магазинах, которые уже сейчас выдают наличные с банковских карт.

Прием платежей производится с помощью чтения штрихкода с квитанции оплаты услуг или выбора получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Клиенту в подтверждение факта оплаты выдается чек, аналогичный чеку в офисах банка.

В конце декабря 2019 г. в «Сбербанк онлайн» появилась возможность оплатить ЖКХ вовсе без использования квитанции, которая может не всегда быть под рукой. Приложение позволяет внести платеж путем указания адреса, по которому будет производиться оплата – нужно выбрать необходимые город, улицу, дом и квартиру.

Вместе с этим у Сбербанка есть функция автоматического платежа за ЖКХ. Автоплатеж позволяет вносить деньги за охрану, интернет, городской телефон, газ, электричество, воду и т. д. Комиссия составляет от 0 до 1% и не превышает 500 руб.

В сентябре 2020 г. «дочка» Сбербанка «Цифровые технологии» получила долю в 5% в компании «Умный житель». Одноименный сервис проекта связывает граждан и так называемые управляющие компании, позволяя автоматически собирать информацию со счетчиков ЖКХ и оплачивать счета.

Инвестиции Сбербанка в проект составили 6 млн руб. Жильцам этот сервис дает возможность проводить онлайн-голосование, общаться с УК, заказывать услуги по дому, а также получать информацию с умных счетчиков, проводить оплату и передавать данные УК.