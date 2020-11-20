Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати

Роспечати и Россвязь вливаются в состав Минцифры

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства связи (Россвязь) и Федерального агентства по печати (Роспечать). Их функции передаются в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры). Документ опубликован на сайте kremlin.ru.

В Минцифре заявили, что процесс вливания «позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы без ущерба количеству и качеству реализуемых задач... Задача Минцифры России сделать так, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел «бесшовно» и не вызвал проблем в реализации текущих задач», - добавили в министерстве.

Как появились Россвязь и Роспечать

В ходе административной реформы, прошедшей в России в 2004 г., в структурах отраслевых министерств были созданы федеральные агентства и федеральные надзорные службы. Предполагалось, что агентства займутся оказанием государственных услуг и курированием государственного имущества, а службы будут заниматься лицензированием и надзорной деятельностью.

Таким образом в структуре Министерства информационных технологий и связи появились Федеральное агентство связи и Федеральное агентство по информационным технологиям (Росинформтехнологии). Еще ранее в структуре Минсвязи была надзорная служба Госсвязьнадзор которая была переименована в Федеральную службу по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) и получила дополнительные полномочия в виде лицензионной деятельности.

Владимир Путин подписал указ об упразднении Россвязи и Роспечати

Одновременно было образовано Министерство культуры и массовых коммуникаций, в структуре которого создали Федеральное агентство по печати и Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (Росохранкультуры). Главой Роспечати стал бывший замминистра печати Михаил Сеславинский, который продолжал возглавлять это ведомство до сих пор.

Как Россвязь теряла полномочия

В 2007 г. в России появился единый регулятор телекоммуникационного и медиапространства - Федеральная служба по надзору в сфере связи, массовых коммуникаций и охране культурного наследия (Россвязьохранкультуры). Оно было образовано путем слияния Россвязьнадзора и Росохранкультуры. От Россвязи ему были переданы полномочия по распределению радиочастотного спектра и проведении торгов на выдачу лицензий в сфере связи.

Россвязьохранкультуры подчинялось напрямую Правительству России. Но такая конструкция просуществовала недолго: в 2008 г. в России появилось Министерство связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи), которое возглавил Игорь Щеголев. Ему в подчинение была передана Россвязьохранкультуры, При этом данное ведомство лишилось полномочий по охране культурного наследия и стало называться Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Почему Россвязь оставалась на плаву

В 2010 г. было ликвидировано Росинформтехнологии, В 2011 г. скончался глава Россвязи Валерий Бугаенко, после чего стала рассматриваться возможность о ликвидации и этого ведомства,

Но весной 2012 г. незадолго до смены Правительства, главой Россвязи стал заместитель Щеголева Олег Духовницкий. Аналогичным образом главой Роскомнадзора стал другой замминистра Александр Жаров. Летом того же года новым главой Минкомсвязи стал Николай Никифоров.

У Никифорова начались противоречия с Россвязью и Роскомнадзором. В том числе из подчинения Россвязи в прямое подчинение Минкомсвязи было передано основное государственное предприятие в сфере связи - «Почта России». Стали ходить слухи и о возможной ликвидации Россвязи.

Однако Духовницкому удалось сохранить свой пост. Источники CNews связывали это с его лоббистскими возможностями. С одной стороны, Духовницкий был выходцем из структур ГРУ. С другой стороны, по данным CNews, у него были хорошие отношения с главой аппарата Правительства Сергеем Приходько.

В 2018 г. новым министром связи стал Константин Носков. Министерство было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры). Духовницкий и Жаров сохранили свои посты. Приходько стал первым замглавы аппарата Правительства.

В начале 2020 г. Минцифры возглавил Максут Шадаев. Жаров покинул свой пост и возглавил холдинг «Газпром - Медиа», а новым руководителем Роскомнадзора стал Андрей Липов. Приходько покинул аппарат Правительства.

Чем занималась Россвязь в последнее время

Россвязь занималась распределением номерной емкости, отвечала за оказание универсальных услуг связи, декларирование соответствия абонентских устройств связи и выпуск почтовых марок. До этого Россвязь отвечала за аккредитацию сертификационных центров в области связи. Затем эти полномочия были переданы в Росаккредитацию, которая сотрудничала с Россвязью.

Также ведомство курировало работу ряда госпредприятий, включая «Космическая связь», «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО, занимается проводным радиовещанием), «Марка», «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР), Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС, отвечает за реестр перенесенных сотовых номеров), Центральный музей связи им. А.С.Попова и различные отраслевые вузы, включая Петербургский государственный университет связи им. М.А.Бонч-Бруевича и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ).