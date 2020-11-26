CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BPM-решений

CNews опубликовал обзор «Рынок BPM 2020». В рамках обзора подготовлены рейтинги крупнейших игроков рынка BPMS, крупнейших разработчиков и интеграторов BPMS по итогам 2019 г.

Крупнейшие игроки рынка BPM

Совокупная выручка топ-10 игроков российского рынка BPM по итогам 2019 г. составила ₽5,3 млрд, что на 20,5% больше, чем годом ранее, а порог входа увеличился с ₽4,6 млн до ₽7 млн. На первом месте по-прежнему «Ланит» (₽939,5 млн), на втором «Аплана» (₽850 млн), на третьем «Диджитал Дизайн» (₽786,6 млн), на четвертом Comindware (₽663,8 млн), на пятом Naumen (₽652,8 млн).

Крупнейшие разработчики BPMS

Суммарная выручка десяти крупнейших разработчиков BPM-систем в 2019 г. по сравнению с их же выручкой в 2018 г. увеличилась на 26%, до ₽2,9 млрд. Общее число проектов, реализованных участниками рейтинга крупнейших разработчиков BPMS 2020, по итогам 2019 г. увеличилось на 11%. Средний бюджет проекта вырос на 24% и теперь составляет ₽6,7 млн.

CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка BPMS 2020

№ 2019 № 2018 Компания Город Специализация Выручка в 2019 г. с НДС, ₽тыс. Выручка в 2018 г. с НДС, ₽тыс. 1 1 Ланит (1) Москва Системный интегратор 939 500 841 000 2 2 Аплана Москва Системный интегратор 850 000 835 000 3 3 Диджитал Дизайн (2) Санкт-Петербург Системный интегратор 786 600 672 000 4 4 Comindware (3) Москва Разработчик 663 778 546 320 5 5 Naumen Москва Разработчик, системный интегратор 652 746 487 310

Источник: CNews Analytics, 2020 (1) — консолидированные данные с учетом выручки компаний «Норбит», «Ланит – Би Пи Эм»

(2) —данные за 2018 г. скорректированы

(3) — с учетом зарубежных продаж

(4) — выручка без НДС

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Безусловным лидером по числу проектов, как и годом ранее, остается ELMA — ее решение внедрили 172 компании. Самый высокий рост выручки среди разработчиков у BIA-Technologies — в 2018 г. компания заработала в этом сегменте ₽23 млн, а в 2019 г. почти в 4 раза больше — ₽90 млн. Самые дорогие проекты у компании «Информационные технологии бизнеса» — она создает электронные архивы документов на базе решения DocProfi. В 2019 г. услугами компании воспользовались 18 заказчиков, а средняя стоимость проекта составила ₽11,6 млн.

Крупнейшие интеграторы BPMS

Интеграторы, вошедшие в рейтинг, в 2019 г. заработали на BPM-проектах на 13% больше, чем годом ранее (₽3,2 млрд против ₽2,8 млрд). Самый большой рост продемонстрировала «К2Ру» — ее выручка от BPM-направления увеличилась на 128%.

Большинство опрошенных CNews экспертов отмечают, что в 2020 г. интерес заказчиков к BPM увеличился. Тем не менее, рынок BPM еще не достиг пика. В последующие годы спрос на нем будет обусловлен проектами перевода в «цифру» основной деятельности. Но взрывного роста ожидать не приходится: BPM — это уже «классическая» технология, которая будет применяться в качестве основы для внедрения прорывных технологий, таких как машинное обучение, дополненная и виртуальная реальность, интернет-вещей, где мы и увидим взрывной рост в ближайшие годы.

Подробнее о развитии рынка BPM можно прочитать в обзоре «Рынок BPM 2020».