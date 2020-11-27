После появления инвестора «Байкал электроникс» заказывает сотни тысяч чипов под миллиардные проекты

«Байкал электроникс» в ближайшие четыре месяца намерена заказать на фабрике TSMC на Тайване выпуск тремя партиями не менее 213 тыс. ARM-процессоров «Байкал-М». Размер инвестиций можно оценить в сумму не менее $11 млн. Вложения происходят на фоне появления у компании нового крупного инвестора.

Массовый выпуск «Байкалов»

Как выяснил CNews, компания «Байкал электроникс» приступила к заказам промышленных партий своего последнего из разработанных процессоров «Байкал-М». По словам гендиректора организации Андрея Евдокимова, на тайваньской фабрике TSMC уже размещен заказ на 13 тыс. чипов, до конца 2020 г. там же будет заказана партия в 100 тыс. изделий, а в I квартале 2021 г. — еще не менее 100 тыс. штук.

С учетом времени, требующемся на производство и доставку процессоров в Россию, чипы из первой партии должны стать доступны рынку во II квартале 2021 г., из второй и третьей — в III квартале. «Таким образом, мы рассчитываем на то, что процессоров будет достаточно для того, чтобы обеспечить формирующийся сейчас спрос», — отметил Евдокимов. В разговоре с CNews он уточнил, что до этого компания располагала лишь инженерными образцами «Байкал-М» из небольшой партии порядка 2 тыс. штук.

Напомним, «Байкал-М» был представлен рынку в октябре 2019 г. В отличие от первого чипа компании — «Байкал-T1» на архитектуре MIPS (созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд), новинка реализована на архитектуре ARM (от англ. Advanced RISC Machine).

Много это или мало

С уверенностью можно сказать, что более 200 тыс. процессоров, которые единовременно должны оказаться на складе «Байкал электроникс» — это по меркам отечественных разработчиков очень много. Например, по словам Андрея Евдокимова, чипов «Байкал-T1», разработанных к середине 2015 г. за все прошедшее время было выпущено всего порядка 50 тыс. штук.

Производственные планы в отношении «Байкал-М»

Напомним, в мае 2020 г. CNews писал о том, что тендер МВД с начальной ценой контракта в 1,12 млрд руб. на закупку около 30,3 тыс. российских компьютеров, допускавший использование в них отечественных процессоров, завершился фактическим выбором госзаказчика в пользу зарубежных чипов. И произошло это во многом по той причине, что разработчики и «Байкалов», и «Эльбрусов» складскими запасами требуемого объема не располагали, а выпуск новой партии занял бы порядка полугода.

Аналогичная ситуация в начале 2020 г. сложилась и на скандальном тендере РЖД с начальной ценой лота в 1,08 млрд руб. на поставку 15 тыс. ПК. В финальной версии ТЗ было четко прописано, что компьютеры должны строиться на «Эльбрусах» и/или «Байкалах». По данным CNews, удовлетворить потребности заказчика подрядчику, которым стал НЦИ, удалось лишь по причине обнаружившейся старой 14-тысячной партии «Байкал-Т1», которая, предположительно, долгое время не могла пройти таможенные процедуры.

Заказанные процессоры смогут обеспечить ИТ-проекты на миллиарды рублей

Отметим, что в контексте приведенных примеров, в отношении партии в 213 тыс. чипов можно говорить о том, что на них возможно будет построить вычислительную технику на несколько миллиардов рублей. Такая оценка представляется справедливой, даже несмотря на то, что при сходных объемах финансирования упомянутые проекты по числу процессоров отличаются в два раза.

Сколько это может стоить

В разговоре с CNews Андрей Евдокимов сообщил, что обсуждать финансовые вопросы, касающиеся как объемов вложений в заказ новых чипов, так и происхождение затраченных средств, он не готов.

Один из опрошенных CNews участников российского микроэлектронного рынка полагает, что в отношении 13-тысячной партии процессоров речь может идти о сумме заказа в $1,3-2 млн. В отношении каждой из 100-тысячных партий — о $5-8 млн.

В этих расчетах эксперт исходил из того, что в рознице «Байкал-М» стоит примерно $250. Соответственно, в мелкой партии себестоимость его выпуска должна составлять $100-150, в более крупной — $50-70.

Новый инвестор «Байкал электроникс»

Отметим, что начало крупных финансовых вложений «Байкал электроникс» в производство совпадает по времени с появлением у нее нового крупного инвестора, которому, предположительно, будет передан контрольный пакет ее акций. Об этом стало известно в конце октября 2020 г. Тогда речь шла о 60% акций.

Выступая на тематической конференции 26 ноября 2020 г. Андрей Евдокимов подтвердил, что этим инвестором выступает группа «Вартон», занимающаяся производством светодиодов. При этом с его слов можно было понять, что компания уже активно участвует в развитии «Байкал электроникс». В то же время, как уточнил Евдокимов в разговоре с CNews, сделка по передаче долей пока не закрыта.

«Вартон» представляет собой группу компаний, в состав которой входят три юрлица. В каждом из них доля в 80% принадлежит Денису Фролову, а остальные 20% — Илье Сивцеву.

Бизнесмены также являются совладельцами компании «Русбитех-Астра», разрабатывающей российскую ОС Astra Linux. Вместе с ней они совместно владеют компанией «Лассард», производящей лазеры и лазерные системы. Кроме того, Фролов до конца октября 2020 г. (по данным ЕГРЮЛ) являлся генеральным директором «НМ-тех», дочерней компании «ВЭБ.РФ».