Apple много лет обманывала всех пользователей iPhone. Теперь ей грозит гигантский штраф

Антимонопольный регулятор Италии Apple выписали штраф за предоставление заведомо недостоверных сведений о водонепроницаемости iPhone и отказе ремонтировать смартфоны, пострадавшие от воздействия воды. Действия компании признаны «агрессивными», и теперь она обязана заплатить 10 млн евро и разместить на своем сайте текст заключения регулятора.

Штраф за обман

Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка оштрафовало компанию Apple за обман покупателей в рекламе смартфонов iPhone различных моделей. Она, пишет Reuters, ввела пользователей в заблуждение, не уточнив, как именно работает защита от влаги в ее мобильниках.

Итогом предоставления недостоверной информации в рекламе стал штраф в размере 10 млн евро ($12 млн, 911,72 млн руб. по курсу ЦБ на 30 ноября 2020 г.). Крайний срок его выплаты Управление (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) не раскрывает. В своем сообщении регулятор назвал действия Apple по продвижению своих смартфонов «агрессивными и вводящими в заблуждение».

В общей сложности итальянское ведомство придумало два вида наказания для Apple. В дополнение к 10-миллионому штрафу (что для компании с 2-триллионной капитализацией сравнительно немного) Управление поручило ей опубликовать фрагмент своего заключения на своем официальном сайте.

Что не так с водонепроницаемостью

Специалистам AGCM не понравилось то, как именно Apple рекламирует водонепроницаемость своих iPhone. Она заявляет, что ее смартфоны способны провести до получаса в воде на глубине от 1 до 4 метров в зависимости от конкретной модификации, но умалчивает, в каких условиях достигаются подобные показатели.

Водные процедуры iPhone могут не пережить

В частности, в Управлении отметили, что таких результатов сопротивления водной стихии можно добиться, к примеру, в очищенной и полностью неподвижной воде, то есть во время специальных контролируемых лабораторных испытаний. В обычных условиях вода может уничтожить iPhone быстрее, чем за полчаса, и на глубине меньшей, чем даже 1 метр.

Отказ от обслуживания

Недостоверные сведения, предоставляемые Apple потенциальным покупателям – это лишь одна из двух претензий AGCM, повлекших за собой наказание в виде штрафа. Вторая – это отказ компании предоставлять клиентам гарантийное обслуживание, то есть ремонтировать их iPhone или менять на новые в случае их выхода из строя при попадании воды и других жидкостей. В Управлении увидели в этом прямое нарушение прав пользователей на получение гарантийного обслуживания, предусмотренного Кодексом защиты потребителей Италии.

Другими словами, покупатели, имевшие неудовольствие утопить свой телефон в небольшом количестве жидкости и желавшие отремонтировать или обменять его по гарантии, сталкивались с необходимостью покупки нового устройства. Компания Apple на момент публикации материала никак не комментировала решение итальянского регулятора.

По примеру Sony

Apple – не единственная компания, не желающая ремонтировать официально водонепроницаемую технику после ее попадания в воду. Она взяла пример с компании Sony, которая еще в сентябре 2015 г. порекомендовала своим пользователям не подвергать гаджеты ее производства воздействию воды, даже при наличии сертификата соответствия классу IP68 – максимальному уровню защиты мобильного устройства от попадания внутрь корпуса воды и пыли.

На фоне этого, как сообщал CNews, Sony активно использовала тему водонепроницаемости в рекламных роликах своих смартфонов, уверяя, что вода им нипочем. Но она, в отличие от Apple, сразу заявила, что все показанное в кадре было снято во время контролируемого теста.

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«Соблюдение рейтинга IP68 было доказано Sony в лабораторных условиях. При этом устройство находилось в режиме ожидания. Не следует пользоваться устройством под водой, например, делать под водой фотографии. При тестировании водонепроницаемых свойств устройства Sony бережно помещались в наполненный водой контейнер и опускались на глубину 1,5 м. Спустя 30 минут устройство бережно вынималось, после чего проверялась работоспособность его функций», — говорится в технической документации на сайте производителя.

Рекомендации Sony касаются всех флагманов, начиная с Sony Xperia Z1 образца 2013 г. между тем, в описании к смартфону Xperia Z3, выпущенному в 2014 г., говорится, что аппарат можно использовать в бассейнах с хлорированной водой при условии, что затем они будут промыты чистой водой. При этом описание Xperia Z5 2015 модельного года сказано, что погружение в хлорированную (а заодно и морскую) воду лишает пользователя гарантии.

Напомним, что по итогам III квартала 2020 г. Sony не входит даже в топ-5 производителей смартфонов на глобальном рынке по количеству реализованных гаджетов. Apple находится на четвертом месте, уступая китайским Xiaomi и Huawei и корейской Samsung (статистика аналитической компании Canalys).

Многочисленные штрафы Apple

Apple приходится регулярно заглаживать вину за те или иные свои действия путем выплаты штрафов размерами в сотни миллионов евро или долларов. Например, в марте 2020 г. CNews писал, что Apple готова выплатить сумму до $500 млн владельцам iPhone серий 6 и 7 в США в рамках компенсаций по иску о «замедлении» работы смартфонов. Большинство получат $25, некоторые до $3500, и $90 млн уйдет адвокатам истцов.

Скандал с замедлением новых iPhone, которое приравняли к принуждению пользователей к покупке новых, разгорелся в 2017 г. и не утихает до сих пор. В дополнение к согласию выплатить $500 млн в марте 2020 г., в ноябре 2020 г. Apple была вынуждена согласиться заплатить дополнительные $113 млн в рамках урегулирования этого дела.

В марте 2020 г. Антимонопольное ведомство Франции (Autorit de la concurrence, ADLC) оштрафовало Apple на более чем в €1,1 млрд. Компанию признали виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами – компаниями Tech Data и Ingram Micro. Этот штраф стал рекордным за всю историю существования ADLC. «Партнеры» Apple отделались наказанием в размере 76,1 млн евро (Tech Data) и 62,98 млн евро (Ingram Micro).