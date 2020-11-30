Федеральное казначейство мигрировало на российский «Р7-офис»

Федеральное казначейство заменило зарубежные пакеты офисного ПО Microsoft на отечественные разработки компании «Новые коммуникационные технологии» — «Р7-офис». Интегратором выступил «Ланит».

Переход с MS на «Р7-офис»

Федеральное казначейство заменило зарубежные пакеты офисного ПО Microsoft на отечественные разработки компании «Новые коммуникационные технологии» — «Р7-офис». Интегратором выступил «Ланит».

Как рассказали CNews разработчики российского офисного ПО «Р7-офис», этот пакет пришел на смену MS Office в Федеральном казначействе. Версия пакета «Р7-офис. Профессиональный» была установлена более чем на 30 тыс. рабочих мест сотрудников ведомства. Интеграция, тестирование и поддержка софта осуществлялись специалистами как самого разработчика, так и компании «Ланит».

Участники проекта отмечают, что лицензии на ПО были переданы Минцифрой в Казначейство еще в начале 2020 г. Это было осуществлено в рамках централизованной закупки соответствующего софта по постановлению №658 от 8 июня 2018 г.

Подчеркивается, что согласно «дорожной карте» проекта Казначейство предварительно провело исследование относительно возможности работы информационных систем со всеми отечественными офисными пакетами, включенными в реестр отечественного ПО. После передачи лицензий были начаты работы по установке офисного пакета «Р7-офис» на все участвующие в проекте автоматизированные рабочие места.

Некоторые подробности проекта

В ходе мероприятий по вышеупомянутой «дорожной карте» ключевыми специалистами Казначейства и «Ланита» было проведено двухуровневое тестирование продукта: на корректность отображения и работы с документами в «Р7-офис», созданными в MS Office, и на совместимость при работе с информационными системами.

Казначейство заменило ПО Microsoft на отечественный офисный пакет

Партнеры отмечают, что в процессе внедрения был проведен аудит порядка 20 информационных систем, включая ГИС, и осуществлена оценка влияния смены офисного пакета в разрезе выполняемых им функций. По результатам аудита и тестирования были получены планы доработок как офисного пакета, так и незначительных доработок части информационных систем.

«Было принято решение оставить в старом формате небольшое количество форм документов, созданных с помощью макросов MS Office, и перенести работу с ними в “Р7-офис” дополнительно по мере конвертации макросов», — говорят участники проекта.

Комментарий интегратора

Директор департамента систем управления документами группы «Ланит» Александр Родионов отмечает, что, по опыту его компании, различия в функциональности офисных пакетов «Р7-офис» и MS Office, большое количество информационных систем, интегрируемых с офисными пакетами, и разных групп пользователей приводят к тому, что в большинстве случаев в данных проектах возникают высокие временные и бюджетные риски.

«Разработанная нами методика позволяет организациям выполнить проекты перехода в максимально сжатые сроки», — утверждает он.

Какие еще отечественные офисные пакеты присутствуют на рынке

Отметим, что «Р7-офис» является одним из четырех российских офисных пакетов, в разное время включенных в Реестр отечественного ПО при Минцифре. Остальные три — это «Мой офис» компании «Новые облачные технологии» (НОТ), «Циркон-офис» предприятия «Свемел» и AlterOffice компании «Алми партнер».

Последний из перечисленных пакетов, правда, был изгнан из Реестра в ноябре 2019 г. Экспертный совет при реестре посчитал, что в нем чрезмерное количество заимствований свободного LibreOffice, причем без указания реального авторства фрагментов кода. В сентябре 2020 г. Арбитражный суд Москвы по иску «Алми партнер» обязал Минцифру вернуть пакет в реестр обратно.

Самым популярным из всех вышеупомянутых пакетов сейчас выступает «Мой офис». Несмотря на схожесть названий его разработчика и создателя «Р7-офис» — «Новые облачные технологии» и «Новые коммуникационные технологии», связанными эти организации по всем внешним признакам не являются, и на некоторых гостендерах выступают конкурентами. Например, на централизованных закупках офисного ПО для госорганов, находящихся в ведении Правительства.