Apple проиграла Xiaomi и выбыла из тройки крупнейших производителей смартфонов

Apple заняла четвертое место в мировом рейтинге производителей смартфонов по количеству проданных устройств, пропустив вперед Xiaomi. К концу года она может вернуть прежнюю позицию, а вот Huawei, находящаяся на втором месте, в 2021 г. может выбыть даже из первой пятерки из-за продажи суббренда Honor.

Xiaomi популярнее Apple

Компания Apple по итогам III квартала 2020 г. не сумела попасть в число крупнейших производителей смартфонов. Она вылетела из тройки лидеров, уступив «бронзу», как сообщает аналитическая компания Gartner, китайской Xiaomi.

По итогам III квартала 2020 г. мировой рынок смартфонов обвалился на 5,7% в натуральном выражении год к году. Эксперты Gartner напрямую связывают это с последствиями пандемии коронавируса, вторая волна которой захлестнула мир в сентябре 2020 г.

Суммарное число реализованных мобильников по итогам третьей четверти 2020 г. составило в пределах 336,66 млн устройств, хотя год назад этот показатель был равен 388,81 млн. При этом ряд производителей, в том числе и выбывшая их топ-3 вендоров Apple, сумели нарастить рыночную долю.

Распределение сил

В целом, на мировом рынке смартфонов рейтинг производителей практически не изменился. Первое место по-прежнему удерживает южнокорейская Samsung с результатом в 22% против 20,3% год назад. Второе место все так же за Huawei, но компания продолжает испытывать постоянно усиливающееся давление американских властей, и ее доля из-за этого сократилась прежних 16,9% до 14,1%.

Новое поколение iPhone может вернуть Apple в первую тройку

Xiaomi благодаря своим недорогим смартфонам линейки Redmi захватила 12,1%: рынка, хотя год назад у нее было лишь 8,5%. Apple на четвертом месте – 11,1% вместо 10,5%.

Замыкает топ-5 компания Oppo, владелец быстрорастущего суббренда Realme – прямого конкурента упомянутого Redmi. Ее доля за год выросла с 7,9% до 8,2%.

Две трети рынка смартфонов приходятся всего на пять компаний

Все остальные компании-производители, взятые вместе, удерживают около трети рынка – 32,5%. За год их влияние заметно ослабло, так как в III квартале 2019 г. на них пришлось 35,9% всех проданных смартфонов в мире.

Apple может отыграться, Huawei – нет

В общей сложности за отчетный период Samsung реализовала 80,8 млн смартфонов против 51,8 млн у Huawei и 44,4 млн у Xiaomi. Apple продала 40,5 млн своих iPhone, и это на 0,6% меньше, чем год назад. Эксперты Gartner связывают это с задержкой релиза iPhone 12 – свои новые смартфоны Apple ежегодно выпускает в сентябре, но в этот раз новую линейку пришлось подождать до середины октября 2020 г.

Apple может вернуть себе третье место в рейтинге по итогам IV квартала 2020 г. Тут все будет напрямую зависеть от продаж нового поколения iPhone, которое, как известно, не только оказалось значительно дороже предыдущего, но еще и поставляется без зарядных устройств и наушников, что принуждает потенциальных покупателей к дополнительным тратам.

Huawei же, напротив, может потерять второе место в рейтинге. Из-за санкций США она была вынуждена продать свой суббренд Honor, приносящий ей существенную долю прибыли и пользующийся весьма широкой популярностью во многих странах, в особенности в России.

По оценке аналитической компании TrendForce, в 2021 г. из-за продажи Honor доля Huawei может существенно сократиться. Эксперты компании полагают, что в 2021 г. она составит в пределах всего лишь 2%.

Ситуация в России

В России компания Apple по итогам III квартала 2020 г., согласно статистике Counterpoint Research, тоже занимает четвертую строчку с долей 8,2% против 6,3% год назад (в статистике учитываются только онлайн-продажи). В первой тройке все те же компании – Samsung, Huawei и Xiaomi, вот только места между ними распределились иначе, нежели на мировом рынке.

В России Apple не может похвастаться высоким спросом на свои iPhone

Huawei удерживает первое место с долей 27,8%, притом, несмотря на все ее трудности и отсутствие сервисов Google на ее смартфонах, за год она нарастила свою долю – предыдущий показатель был 25,5%.

Xiaomi получила «серебро» с результатом 27% против 21,3% в прошлом году, а Samsung находится на третьем месте, и она заметно ослабила позиции – 26,3% вместо 37,6% в III квартале 2019 г.

Realme, суббренд Oppo, захватил пятое место с долей 1,9%, хотя еще год назад она была всего 0,2%. На оставшиеся компании пришлось 8,7% российского рынка смартфонов против 9% в прошлом году.

Где в интернете россияне чаще всего покупают смартфоны

Чаще всего россияне покупали в интернете смартфоны через веб-магазины «М.Видео-Эльдорадо» – 32,5%. Затем следуют сеть «Связной» (18,5%), оператор МТС (12,5%), электронный дискаунтер «Ситилинк» (11,7%) и «Мегафон» (11,1%). Оставшиеся 13,8% проданных смартфонов поделили между собой остальные онлайн-ритейлеры.