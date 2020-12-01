Российский школьник потратил сотни тысяч родительских денег на игру

Россиянин подал иск против Google за то, что его сын сумел потратить с его карты игры на микротранзакции в популярной мобильной игре. Google согласился урегулировать дело до суда, но так везет не всем – в России есть случаи, когда в аналогичных делах суд принимал сторону ответчиков, оставляя истцов ни с чем.

В суд за мобильную игру

Житель подмосковного города Ногинск столкнулся с пропажей крупной суммы со своего банковского счета. Вором, пишет Telegram-канал Mash, оказался его собственный несовершеннолетний сын, потративший все деньги на мобильную игру.

Юный геймер израсходовал 320 тыс. руб. на микротранзакции в популярной аниме-игре Bleach: Immortal Soul. На момент публикации материала она была скачана из магазина Google Play более 1 млн раз., а стоимость виртуальных товаров в ней варьировалась от 99 руб. до 9490 руб. Доступ к счету игрок получил без труда, так как в игрушку он играл на Android-смартфоне отца.

Все деньги игрок потратил на виртуальные ресурсы, необходимые для быстрой прокачки.

Причины, по которым телефон родителя оказался в руках ребенка, остаются неизвестными – не исключено, что владелец аппарат сам разрешил сыну играть на нем.

Несостоявшееся судебное разбирательство

После пропажи денег отец школьника решил взыскать некогда принадлежавшие ему деньги с Google. Он обратился в ИТ-корпорацию с этим требованием и даже подал на нее в суд.

Кадр из Android-игры Bleach: Immortal Soul

Тем не менее, до рассмотрения претензии в суде дело так и не дошло. Как стало известно, сторонам удалось прийти к компромиссу и урегулировать спор до начала заседания. Пока не установлено, сумел ли житель Ногинска вернуть всю сумму, или стороны сошлись на какой-либо компенсации.

Однако вернуть деньги, потраченные на микротранзакции в мобильных играх удается не всем и не всегда, а тратят их далеко не только дети и подростки, но и вполне взрослые люди. Подобные примеры существуют и в российской судебной практике

Почти миллион на мини-игры

В конце августа 2020 г. Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решение по иску Эндрю Синицкого к компаниям Mechanist Internet Technologies, Google LLC, Тинькофф Банку. В своем иске Синицкий заявлял о незаконных, по его мнению, списаниях денег с его карты в игре «Великий султан».

Игра, «обокравшая» Синицкого

32-летний истец указал в заявлении, что в период с ноября 2018 г. по июль 2019 г. с его карты было списано в пользу разработчика игры (Mechanist Internet Technologies) около 763,5 тыс. руб. По его словам, все деньги были списаны против его воли и, к тому же, в одностороннем порядке. Синицкий действительно не знал о транзакциях, но исключительно по собственной «инициативе» – по данным суда, истец «в целях экономии» выключил на своем номере услугу SMS-оповещения от банка.

В своем иске Синицкий требовал взыскать с ответчиков 654 тыс. руб., 109,5 тыс. индийских рупий и дополнительные 5000 руб. компенсации за моральный ущерб. Суд в итоге встал на сторону ответчиков, поскольку Синицкий во время запуска игры «Великий султан» принял пользовательское соглашение, в котором имеется отдельный пункт о платном контенте.

Похожие случаи

Растрата детьми денежных средств на игры с карт родителей в последние годы становится частым явлением во всем мире, в том числе и в России. И если в случае с жителем Ногинска ребенок не успел «замести следы», и его отец увидел списания, то жительнице Набережных Челнов повезло немного меньше.

48-летняя Мама 11-летнего геймера обнаружила, что ее сын буквально обокрал ее, потратив с ее счета 120 тыс. руб. на видеоигры, воспользовавшись тем, что данные карты были сохранены в браузере на ее ПК. Хитрый ребенок воспользовался ими, чтобы спустить деньги на микротранзакции, а чтобы мама ничего не узнала, он оперативно удалял сообщения о списании средств с ее телефона.

Видеоигры хоть и виртуальные, но нередко приводят к реальным тратам

Родительница хитреца действительно до последнего не знала, кто ворует у нее деньги – она даже обратилась за помощью в органы правопорядка. Полицейские поймали «преступника, но в силу возраста наказывать не стали.

Остается неизвестным, сумела ли жительница Набережных Челнов вернуть свои деньги, но ей все же повезло в том плане, что сумма оказалась меньше той, что утекла с карты жителя Пенджаба (Индия). Летом 2020 г. его ребенок тайно потратил $21,5 тыс. (1,63 млн руб.) на игру PlayerUnknown’s Battleground (PUBG), закупая в огромных количествах внутриигровые виртуальные «полезности».

Как пишет ресурс GizChina, игрок закупался несуществующими товарами не только для себя, но и для друзей, не имевших доступа к банковским картам родителей. Как и его российский «коллега», он исправно удалял все сообщения о транзакциях с телефона родителя.

В итоге тайна все равно раскрылась. Судьба денег пока остается неизвестной, а сам виновник был «приговорен» родителями к принудительным работам в их мастерской, чтобы тот осознал ценность денег.