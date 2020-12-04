Россиянам чуть не разрешили выкупать номера телефонов в собственность, но Правительство оказалось против

Российское правительство опубликовало отрицательный отзыв на законопроект, позволяющий россиянам покупать номера телефонов в собственность и распоряжаться ими как своим имуществам, в том числе передавать их третьим лицам. Власти нашли в документе множество несоответствий с действующим законодательством.

Правительство не оценило законопроект

Правительство России не поддержало законопроект «Абонентский номер в собственность», позволяющий россиянам получать номера сотовых телефонов в собственность и распоряжаться им как личным имуществом. Власти опубликовали отрицательный отзыв на него в Системе обеспечения законодательной деятельности (sozd.duma.gov.ru).

На рассмотрение в Госдуму законопроект «Абонентский номер в собственность» был внесен 25 июня 2020 г. Его авторы – это депутаты «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов, создатель законопроекта о снижении комиссий в маркетплейсах приложений до 20%, которым оказались очень недовольны российские ИТ-организации.

Документ вносит поправки к ст. 45 закона «О связи», которая называется «Особенности оказания услуг связи гражданам». В частности, одно из его положений звучит так: «Пользователь мобильной связи вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе с уведомлением об этом оператора мобильной связи».

Распоряжаться номерами телефонов по-прежнему будут операторы

Законопроект Ионина и Тумусова был принят Комитетом Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи (24 сентября 2020 г.) и рекомендован им же к рассмотрению его в первом чтении. На момент публикации материала дата этого события установлена не была.

Для чего нужен такой законопроект

В качестве примера, объясняющего необходимость принятия их законопроекта и разрешения передавать номер в собственность гражданам депутаты привели блогеров и владельцев интернет-бизнеса.

По их словам, пользователи, ведущие популярные каналы в соцсетях, занимающиеся бизнесом в интернете или связанные с криптовалютой, могут пострадать от потери номера, к которому привязаны их профили. «Лишившись по какой-либо причине абонентского номера, пользователь мобильной связи может потерять доступ к своему аккаунту, а дальнейшее восстановление или переоформление абонентского номера может занять некоторое время, вызвать определенные трудности, тем самым негативно сказаться на деятельности данного пользователя», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Что не понравилось Правительству

В своем отзыве на законопроект Тумусова российское Правительство нашло в нем ряд недоработок. Был отмечен тот факт, что законопроект не уточняет, будет ли владелец номера телефона иметь право передавать принадлежащий ему номер третьим лицам.

В документе также отсутствует описание порядка передачи номера и формы уведомления оператора связи о том, что теперь этим номером будет пользоваться другой человек.

Кроме того, авторы законопроекта не указали в нем, на ком будет лежать ответственность за использование номера при совершении тех или иных преступлений – на первоначальном владельце или же на том, кому этот номер был передан.

Законопроект Тумусова и Ионова, сказано в отзыве Правительства, имеет ряд несоответствий положениям действующей редакции закона «О связи» и правилам распределения и использования единой сети электросвязи России (их утверждало Правительство). Эти нормы гласят, что только у государства есть исключительное право регулирования ресурсов нумерации, и только оно может выделять эти ресурсы операторам связи для дальнейшего обеспечения населения связью.

Наконец, Правительство обратило внимание на то, что в законопроекте фигурируют несколько понятий, которых нет в действующем законе о связи. К их числу относятся «оператор мобильной связи» и «услуги мобильной связи», и авторы документа не определяют его тексте их значение. Это, как сказано в отзыве, «может привести к трудностям в правоприменительной практике».

Передача номера все-таки возможна

В России все же существует возможность передачи номера телефона другому человеку, но она осуществляется исключительно по инициативе оператора связи, и нынешний владелец номера не вправе выбирать, кто будет пользоваться номером после него. Многие российские операторы «отбирают» номера у своих абонентов, если те давно ими не пользовались. Они поступают в свободную продажу с последующей перерегистрацией на нового владельца.

Подобная практика операторов нередко вредит тем, кто купил «бывший в употреблении» номер. Например, предыдущий владелец мог указать его при получении кредита или микрозайма, который не планировал возвращать, и в результате коллекторы, звонящие на указанный номер, будут мешать человек, не имеющего к этой ситуации совершенно никакого отношения.

По своей воле россияне могут лишь временно блокировать свой номер или расторгать договор оператором. Также с 1 декабря 2013 г. в России действует закон, наделяющий граждан правом менять сотового оператора при сохранении номера телефона.