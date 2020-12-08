Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех»

Сбербанк победил в конкурсе Минцифры на определение оператора платформы «Гостех», создаваемой для удобного взаимодействия граждан и бизнеса с госуслугами и инфосистемами госорганов. На «Гостех» засматривались ВТБ, «Ростелеком», и «Почта России», но в итоге Сбербанк оказался единственным участником тендера

Тендер с единственным участником

Сбербанк вышел победителем конкурса Минцифры по оказанию услуг развития государственной цифровой платформы «Гостех». Победив на торгах, банк будет, по сути, технологическим оператором «Гостеха», о чем представитель Министерства сообщил CNews еще в ноябре 2020 г.

Идея по созданию цифровой платформы «Гостех» принадлежит Сбербанку. В середине апреля 2020 г. он впервые продемонстрировал Правительству России концепцию платформы для миграции на нее госсервисов и органов власти. В ее разработке также принимали участие Минцифры (на тот момент – Минкомсвязи) и Аналитический центр при Правительстве. Ожидается, что эта платформа возьмет на себя взаимодействие граждан и бизнеса с госуслугами и информационными системами госорганов.

Победить в тендере Минцифры для Сбербанка не составило никакого труда, поскольку он оказался единственным его участником. Итоговая сумма контракта, согласно сайту госзакупок не отличается от первоначально предложенной и составляет 900 млн руб. Закупка была размещена 21 ноября 2020 г. и заявки принимались до 7 декабря 2020 г.

Оператор должен был остаться только один

С момента возникновения у Сбербанка идеи по созданию платформы «Гостех» не было однозначно известно, кто именно станет ее оператором. В первых числах июня 2020 г. интерес к ней проявили «Почта России», «Ростелеком» и банк ВТБ, предложив использовать для платформы наработки «Государственной единой облачной платформы» (ГЕОП, «Гособлако»), и не создавать «две системы, дублирующие функциональность».

При отсутствии реальных конкурентов стать оператором госплатформы Сбербанку не составило никакого труда

В середине того же месяца Минцифры предложило провести экспериментальный запуск «Гостеха» на базе имеющихся технологий Сбербанка и назначить банк единым оператором платформы. Спустя еще две недели стало ясно, Сбербанк сможет получить возможность стать оператором «Гостеха» только путем победы в конкурсном отборе.

Эксперимент начался

Эксперимент по созданию и запуску «Гостеха», как сообщал CNews, был инициирован с 1 ноября 2020 г. Согласно постановлению Правительства России №1674 от 12 октября 2020 г., он продлится до 31 мая 2022 г. включительно.

Эксперимент затрагивает сферы учета и управления госимуществом (в ведении Росимущества), обязательного медицинского страхования (ФОМС), кадастровой деятельности, сделок с недвижимостью и предоставления аналитики на основе сведений из ЕГРН, фонда данных государственной кадастровой оценки и пр. (Росреестр).

В список участниками эксперимента, помимо Минцифры, АНО, ФОМС, Росимущества и Росреестра, вошли Минспорта, Минкультуры, Ростуризм, акционерное общество «Российский экспортный центр» (с пометкой «на добровольной основе»), а также ФСБ и ФСТЭК. По желанию ими могут стать и другие госучреждения и юрлица, чья деятельность соответствует специфике проекта – по согласованию с Минцифры.

Что власти потребуют от Сбербанка

Согласно техзаданию тендера Минцифры, его победитель займется осуществлением функций оператора «платформы разработки». Под ней подразумевается программно-аппаратная среда для создания, развития и эксплуатации прикладного ПО госинформсистем и их компонентов, и она входит в состав самой платформы «Гостех».

Сама платформа «Гостеха» в документации к конкурсу рассматривается в качестве экосистемы создания, развития и эксплуатации госинформсистем, включающая в себя единую программно-аппаратную среду и методологию, поддерживающая взаимоотношения граждан, госорганов и коммерческих организаций.

Список задач победителя конкурса включает, помимо прочего, предоставление набора информационно-технологических сервисов платформы разработки, а также сервиса виртуализации для «Гостеха». Также он должен обеспечить технологическое функционирование и развитие платформы разработки и принимать участие в ее размещении в рамках инфраструктуры участников эксперимента.

Крайний срок исполнения контракта – 31 мая 2022 г. включительно. В этот же день будет завершен весь эксперимент по созданию и запуску «Гостеха».

Задача не из простых

В рамках выполнения задачи по созданию «Гостеха» оператору, коим в итоге стал Сбербанк, потребуется реализовать платформу, которая должна будет поддерживать работу не менее 100 млн конечных пользователей. также она должна будет обеспечить бесперебойную одновременную работу не менее 450 пользователей с временем отклика интерфейсов компонентов не более 10 секунд и одновременную работу не менее 120 тыс. конечных пользователей в интерфейсах мобильных устройств и веб-приложений, разработанных и эксплуатируемых при помощи Платформы. «Время отклика пользовательских интерфейсов приложений, разработанных на платформе, должно составлять не более пяти секунд в штатном режиме», – говорится в техзадании.

В рамках пилота для платформы будут созданы стенды разработки (dev), тестирования (test), нагрузочного тестирования (НТ), приемо-сдаточных испытаний (ПСИ), продуктивной эксплуатации (prod). Предполагается, что они будут включать типовые элементы.

В частности, будут задействованы виртуальные процессоры, обслуживаемые физическими процессорами с частотой 2,4 ГГц на базе стандартной архитектуры. Также будет использоваться виртуальная память (vRAM) объемом до 128 ГБ, виртуальные жесткие диски SSD (не менее 2000 IOPS на каждые 1000 ГБ пространства), виртуальные жесткие диски SAS (не менее 500 IOPS на каждые 1000 ГБ пространства), виртуальные жесткие диски SATA (не менее 100 IOPS на каждые 1000 ГБ пространства).

Средняя сетевая задержка в пределах сети передачи данных определена на уровне не более 5 мс. Процент потерянных пакетов в пределах сети передачи данных — не более 0,2 %.