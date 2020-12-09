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Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе Техника Российское ПО
, Текст: Эльяс Касми

Госдума перенесла дату начала обязательной предустановки российского ПО на продаваемые в стране зарубежные устройства на три месяца вперед – с 1 января 2021 г. на 1 апреля 2021 г. Об этом Правительство России еще в ноябре 2020 г. попросили ИТ-компании, сославшись на то, что они не успеют подготовиться к новым требованиям, хотя изначально эти требования должны были вступить в силу еще 1 июля 2020 г.

Власти вняли просьбам ИТ-отрасли

Госдума России приняла законопроект о переносе сроков начала обязательной предустановки отечественного софта на смартфоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры. Теперь такое ПО должно будет стоять на гаджетах не с 1 января 2021 г., а с 1 апреля 2021 г.

Это второй по счету перенос даты. Изначально закон об обязательной предпродажной установке софта российского происхождения должен был вступить в силу еще 1 июля 2020 г., но из-за пандемии коронавируса COVID-19 по решению Президента России Владимира Путина он был отсрочен до начала 2021 г.

О переносе сроков начала обязательной предустановки отечественного софта Правительство России еще в начале ноября 2020 г. попросили многие крупные ИТ-компании. CNews писал, что просьба была изложена в письме за авторством Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), в которую входят, помимо прочих, «Яндекс», Apple и Huawei.

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«Яндекс» - в списке лидеров по количеству ПО для предустановки

Члены АПКИТ указали в своем письме, что на пока неизвестно, кто в итоге будет контролировать исполнение требований закона о предустановке отечественного софта. Из-за правовой неопределенности производители не успеют к 2021 г. обеспечить установку на устройства необходимого набора программ, отмечают авторы. Другими словами, представителям бизнеса необходимо, по меньшей мере, три месяца на планирование производства и тестирование корректности работы предустановленного ПО. В противном случае есть риск дефицита устройств - «в торговых сетях не исключена ситуация, аналогичная возникшей на рынке лекарств при введении маркировки», говорится в письме АПКИТ.

Когда появился закон

Сам закон 425-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"» был подписан Владимиром Путиным еще 2 декабря 2019 г. и получил неформальное название «закон против Apple» на фоне политики компании Apple относительно предустановки различного софта на ее устройства. При этом в его тексте, состоящем лишь из общих формулировок, не было указано, какие именно устройства подпадают под его действие, и какие именно приложения производитель обязан устанавливать.

Все эти уточнения затем были внесены путем подготовки Правительством России дополнительных подзаконных актов. В частности, изначально предполагалось, что российский софт будет устанавливаться на смартфоны, планшеты, смарт-ТВ, ноутбуки, настольные ПК и смарт-часы, однако в итоговой версии постановления Правительства от 18 ноября 2020 г. умные часы больше не упоминались.

Классы и список программ

Постановление Правительства от 18 ноября 2020 г. не содержало перечня названий программ для установки на устройства – в нем был определен, как сообщал CNews, только лишь список классов приложений. Таких классов насчитывается 15 – это антивирусы, навигаторы, поисковики, голосовые ассистенты, офисное ПО и т.д. Есть и дополнительный 16 класс с длинным названием «Программы, обеспечивающие доступ к элементам инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе программы, предназначенные в соответствии с законодательством России для осуществления идентификации и (или) аутентификации лиц, в том числе с использованием биометрических персональных данных». Какие именно программы можно отнести к этому классу, в постановлении не сказано.

23 ноября 2020 г. Минцифры начало принимать от разработчиков ПО заявки на добавление их программ в список для предустановки. К 8 декабря 2020 г. Министерство обработало около 100 таких заявлений, и выяснилось, что большинство программ будут предоставлены не небольшими студиями, а крупными корпорациями – Mail.ru Group и «Яндекс». Антивирусное ПО обеспечит «Лаборатория Касперского», а офисное – «Мой офис».

Специально для оценки заявок ведомство сформировало комиссию, в состав которой вошли руководители крупных российских ИТ-организаций. В их числе главы организаций РАТЭК, «Руссофт», «Отечественный софт», АПКИТ, АКИТ и др.

На момент публикации материала финальный список приложений готов не был, и названия программ, которые в итоге каждый пользователь увидит на своем новом смартфоне или ноутбуке, власти не раскрывали. Также они не уточняли, смогут ли россияне стандартными средствами удалять это ПО, чтобы освободить память на устройстве.

В начале декабря 2020 г. стало известно, какие приложения онлайн-кинотеатров могут появиться в списке на предустановку на гаджеты. Перечень «авудиовизуальных сервисов» сформировал Роскомнадзор, и в него вошли: Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, «SPB TV Россия», Start, Wink, «Амедиатека», «Билайн ТВ», «Кино1ТВ», «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», «МТС ТВ», «НТВ Плюс», «Первый канал», «Смотрим», «Триколор кино» и «ТВ онлайн».

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