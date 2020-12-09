Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков

Законопроект о зарубежных электронных кошельках и отчетности

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает граждан отчитываться в ФНС о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам. Он касается операций на сумму от 600 тыс. руб. в год, пишет «Российская газета».

Такие отчеты уже введены для граждан, которые осуществляют операции в валюте за пределами России и открывают для этого счета в банках. В соответствии с нормами действующего валютного законодательства резиденты обязаны представлять налоговым органам отчёты об использовании счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории нашей страны, указано в пояснительной записке к документу.

Подобную меру логично распространить на электронные кошельки, заявили авторы законодательной инициативы. Сейчас из-за того, что в отношении электронных средств платежа указанная обязанность отсутствует, сложно контролировать соблюдение валютного законодательства, кроме того, существуют большие риски по отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Положениями законопроекта предусматривается обязанность резидентов представлять в налоговые органы отчёт о переводах денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг.

Госдума одобрила законопроект, который заставит граждан отчитаться в ФНС об использовании зарубежных электронных кошельков

Законопроект также вводит запрет на использование иностранных поставщиков платежных услуг для переводов без открытия банковского счета для оплаты товаров, результатов интеллектуальной деятельности, а также операций, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности или договоров займа

Подготовкой законопроекта под руководством председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова занималась группа депутатов от разных фракций, в том числе от «Единой России» — Игорь Дивинский, Антон Гетта, Мартин Шаккум, от «Справедливой России» — Игорь Моляков, от КПРФ Сергей Казанков и от ЛДПР Иван Пиляев. Также в разработке документа участвовал сенатор Николай Журавлев. Законопроект вносит поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». В случае принятия документ вступит в силу 1 июля 2021 г.

Штрафы за невыполнение закона

Документ предусматривает, что в случае непредставления в ФНС отчета о средствах на электронных кошельках его владелец будет оштрафован. Сейчас предусмотренные в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) штрафы, налагаемые на физических лиц за подобное нарушение, касающееся счетов в зарубежных банках, составляют до 3000 руб. Соответствующие изменения в ст. 15.25 КоАПа планируется внести одновременно с принятием предложенного законопроекта.

Инициатива депутатов позволяет перекрыть последние оставшиеся лазейки в движении денег. Налоговая служба стремится не упускать из виду новые активы налогоплательщиков, в том числе связанные с электронными деньгами, например PayPal.

Напомним, что в июле 2020 г. PayPal сообщила в письме ЦБ, что планирует свернуть внутрироссийские денежные переводы с августа 2020 г., сославшись на минимальную прибыль от этого направления.

Другие инициативы, касающиеся электронных кошельков

В декабре 2018 г. в Госдуму внесли законопроект, согласно которому иностранные платежные системы и электронные кошельки, работающие с российскими пользователями, должны завести в России своего официального представителя и подать заявление о внесении в специальный реестр Центробанка. Если они этого не сделают, то через 270 дней после принятия закона не смогут переводить деньги в Россию.

В июле 2019 г. власти запретили анонимное пополнение кошельков в популярных платежных системах. Необходимые для этого поправки к закону «О национальной платежной системе» (ФЗ-161) получили одобрение Совета Федерации. Нововведения коснулись всех платежных систем, включая Qiwi, WebMoney, PayPal и «Яндекс.деньги».