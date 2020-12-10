Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии

Выступая на ежегодном CNews FORUM, директор по ИТ в РЖД рассказал о том, чего удалось добиться его сотрудникам за время пандемии, и какой эффект это возымело. Бизнес РЖД в чем-то потерял, но в чем-то и выиграл.

Рост авторитета ИТ

Две волны пандемии коронавируса в 2020 г. заставили ИТ-блок РЖД полностью выложиться и совершить настоящий подвиг, но это принесло пользу не только компании, но и непосредственно ИТ-шникам. Их усилия не остались незамеченными коллегами из других подразделений, за счет чего доверие к технологиям внутри РЖД сильно выросло. Об этом в ноябре 2020 г. на ежегодном CNews FORUM рассказал директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин.

По его словам, в компании изменилось осознание ценности того, что делает блок цифровизации. «Если вы рисуете стратегию цифровой трансформации, пусть и очень хорошо проработанную, с прописанными эффектами — это все равно только план, намерение что-то сделать, — отмечает он. — А вот когда ИТ-блок в жесточайших условиях в кратчайшие сроки запустил инфраструктуру для удаленной работы, люди реально увидели: то, что мы заявляли, — это актуально, современно, эффективно. Поэтому мы почувствовали еще больше внимания к цифровизации».

Стресс-тест для отрасли

«Да, действительно, для РЖД и для всей отрасли пандемия стала настоящим стресс-тестом, — говорит Чаркин. — Но все, что мы до этого делали с точки зрения цифровой трансформации, оказалось очень востребованным».

Евгений Чаркин: Для РЖД и для всей отрасли пандемия стала настоящим стресс-тестом

По его словам, благодаря существовавшим заделам, компания в первую волну пандемии смогла в течение 10 дней, начиная с 25 марта 2020 г., перевести на удаленную работу 115 тыс. сотрудников — без потери продуктивности и управляемости и без ущерба для информационной безопасности. Масштабы и сроки такого перевода Чаркин считает уникальными для России, а возможно и для мира.

«И сейчас, когда пошла вторая волна, мы повторили это упражнение еще раз, — говорит он. — Аналогичное число наших коллег по холдингу снова работает удаленно».

Новые проекты и новые эффекты

По словам Евгения Чаркина, в условиях пандемии ИТ-блок РЖД в кратчайшие сроки реализовал новые актуальные проекты. Среди них — корпоративный мессенджер и мобильная система телефонии и видеоконференцсвязи. «За время этой сложной ситуации мы провели уже более 100 тыс. совещаний через мобильные средства коммуникаций», — отмечает он.

Презентация (кликните для пролистывания)

Эксперт не отрицает, что в 2020 г. перевозки пассажиров на железной дороге сильно упали. С другой стороны, компания увидела приток совершенно новых клиентов по линии грузовых перевозок. По его словам, это во многом произошло из-за того, что эти клиенты обратили внимание на удобные, современные и безопасные ИТ-сервисы РЖД.

«Мы увидели растущий спрос на услуги электронной торговой площадки грузовых перевозок, — указывает он. — И вообще на все, что касается бесконтактного обслуживания».

Чаркин отмечает, что одним из серьезных вызовов пандемии стали вопросы кибербезопасности, которые с учетом удаленной работы приобрели еще большее значение. «Нехорошие люди, которые хотят нанести вред, не только не ушли на удаленную работу, они усилили свою работу, — говорит он. — И фокус сейчас смещается на угрозы с точки зрения работы людей на домашних ПК, в открытых сетях, в коворкингах и т. д.».

Видеозапись выступления Евгения Чаркина на CNews FORUM 2020

Чаркин не сомневается, что многие заделы в части дистанционного взаимодействия будут использованы РЖД и в будущем. «Мы все прекрасно понимаем, что сейчас у нас Covid-19, потом будет “Ковид-25” или что-нибудь еще, — рассуждает он. — Мы должны обеспечить постоянную защиту и безопасную комфортную работу наших сотрудников при взаимодействии с клиентами».

С другими вопросами, поднятыми Евгением Чаркиным во время выступления на CNews FORUM 2020 — ходом реализации стратегии цифровой трансформации РЖД, перспективными направлениями ИТ-развития на 2021 г. и др. — можно ознакомиться из его презентации и видеозаписи доклада.

Как прошел CNews FORUM 2020

В 2020 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в тринадцатый раз. Впервые для форума организаторами был освоен новый формат — значительная часть мероприятия прошла в онлайн-режиме.

В ходе форума состоялось около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Банки», «Облачные технологии», «Аналитика больших данных», «Торговля», «Промышленность».

Директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ Московской биржи Григорий Васильев рассказал об управлении производительностью в ИТ Замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев посвятил доклад перспективам цифрового профиля гражданина Директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин описал аспекты цифровой трансформации в условиях пандемии Региональный руководитель Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине Владимир Клявин остановился на теме будущего управления данными Директор по ИТ, член правления Альфа-банка Сергей Поляков назвал свой доклад «Почему мы не боимся BigTech» CTO SberCloud Федор Прохоров рассказал об эволюции сервисов на российском облачном рынке Директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов в режиме онлайн выступил на тему положения дел и будущего ИТ в атомной отрасли Глава представительства Dynatrace в России, Белоруссии и Казахстане Игорь Хомков рассказал о ключевом бизнес-кейсе в эпоху всеобщего онлайна Заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский рассуждал о том, готовы ли мы к экосистемам и маркетплейсам CEO, член совета директоров компании Naumen Игорь Кириченко описал, как ИТ-отрасль адаптировалась под потребности рынка Директор по ИТ в НПФ Сбербанка Андрей Педоренко рассуждал о вызовах ИТ-трансформации в рамках развития экосистемы Менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране в Coca-Cola HBC Russia Стоян Валчев посвятил доклад ускоренному развитию бизнеса через преобразование ИТ-систем Директор по ИТ в ОМК Игорь Савцов говорил о цифровой эволюции в эпоху цифровой революции Директор по ИТ в «Т плюс» Александр Антонов привел примеры повышения эффективности за счет ИТ-проектов в своей компании За лучший платформенный сервис года — SberCloud.Advanced — награду получил заместитель гендиректора по ИТ SberCloud Федор Прохоров Лучшей российской технологией участники форума определили сервис виртуальных ведущих dictor.mail.ru Награду от лица Mail.ru принял менеджер проекта dictor.mail.ru Георгий Шершнев За цифровой профиль гражданина замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев получил награду как за цифровой сервис года За наградой в номинации «Экспансия года», доставшейся по итогам голосования участников форума системам компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей компании NtechLab, на сцену поднялся ее гендиректор Андрей Теленков Офисным пакетом года стал «Р7-офис», награда за который была вручена гендиректору компании-разработчика «Новые коммуникационные технологии» Наталии Агафоновой Голосовать за разработчиков в конкурентных номинациях можно было с помощью QR-кода Редкие невиртуальные гости форума оставили себе память о нем в виде фотографий. До встречи в следующем году Директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ Московской биржи Григорий Васильев рассказал об управлении производительностью в ИТ

В пленарной части CNews FORUM выступили заместитель министра Минцифры Дмитрий Огуряев, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, директор по ИТ, член правления Альфа-банка Сергей Поляков, заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский, региональный руководитель Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине Владимир Клявин, глава представительства Dynatrace в России, Белоруссии и Казахстане Игорь Хомков, CEO, член совета директоров компании Naumen Игорь Кириченко, директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ Московской биржи Григорий Васильев, менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране в Coca-Cola HBC Russia Стоян Валчев, директор по ИТ в ОМК Игорь Савцов, директор по ИТ в «Т плюс» Александр Антонов и многие другие.