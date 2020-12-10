Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии
Выступая на ежегодном CNews FORUM, директор по ИТ в РЖД рассказал о том, чего удалось добиться его сотрудникам за время пандемии, и какой эффект это возымело. Бизнес РЖД в чем-то потерял, но в чем-то и выиграл.
Рост авторитета ИТ
Две волны пандемии коронавируса в 2020 г. заставили ИТ-блок РЖД полностью выложиться и совершить настоящий подвиг, но это принесло пользу не только компании, но и непосредственно ИТ-шникам. Их усилия не остались незамеченными коллегами из других подразделений, за счет чего доверие к технологиям внутри РЖД сильно выросло. Об этом в ноябре 2020 г. на ежегодном CNews FORUM рассказал директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин.
По его словам, в компании изменилось осознание ценности того, что делает блок цифровизации. «Если вы рисуете стратегию цифровой трансформации, пусть и очень хорошо проработанную, с прописанными эффектами — это все равно только план, намерение что-то сделать, — отмечает он. — А вот когда ИТ-блок в жесточайших условиях в кратчайшие сроки запустил инфраструктуру для удаленной работы, люди реально увидели: то, что мы заявляли, — это актуально, современно, эффективно. Поэтому мы почувствовали еще больше внимания к цифровизации».
Стресс-тест для отрасли
«Да, действительно, для РЖД и для всей отрасли пандемия стала настоящим стресс-тестом, — говорит Чаркин. — Но все, что мы до этого делали с точки зрения цифровой трансформации, оказалось очень востребованным».
По его словам, благодаря существовавшим заделам, компания в первую волну пандемии смогла в течение 10 дней, начиная с 25 марта 2020 г., перевести на удаленную работу 115 тыс. сотрудников — без потери продуктивности и управляемости и без ущерба для информационной безопасности. Масштабы и сроки такого перевода Чаркин считает уникальными для России, а возможно и для мира.
«И сейчас, когда пошла вторая волна, мы повторили это упражнение еще раз, — говорит он. — Аналогичное число наших коллег по холдингу снова работает удаленно».
Новые проекты и новые эффекты
По словам Евгения Чаркина, в условиях пандемии ИТ-блок РЖД в кратчайшие сроки реализовал новые актуальные проекты. Среди них — корпоративный мессенджер и мобильная система телефонии и видеоконференцсвязи. «За время этой сложной ситуации мы провели уже более 100 тыс. совещаний через мобильные средства коммуникаций», — отмечает он.
Эксперт не отрицает, что в 2020 г. перевозки пассажиров на железной дороге сильно упали. С другой стороны, компания увидела приток совершенно новых клиентов по линии грузовых перевозок. По его словам, это во многом произошло из-за того, что эти клиенты обратили внимание на удобные, современные и безопасные ИТ-сервисы РЖД.
«Мы увидели растущий спрос на услуги электронной торговой площадки грузовых перевозок, — указывает он. — И вообще на все, что касается бесконтактного обслуживания».
Чаркин отмечает, что одним из серьезных вызовов пандемии стали вопросы кибербезопасности, которые с учетом удаленной работы приобрели еще большее значение. «Нехорошие люди, которые хотят нанести вред, не только не ушли на удаленную работу, они усилили свою работу, — говорит он. — И фокус сейчас смещается на угрозы с точки зрения работы людей на домашних ПК, в открытых сетях, в коворкингах и т. д.».
Видеозапись выступления Евгения Чаркина на CNews FORUM 2020
Чаркин не сомневается, что многие заделы в части дистанционного взаимодействия будут использованы РЖД и в будущем. «Мы все прекрасно понимаем, что сейчас у нас Covid-19, потом будет “Ковид-25” или что-нибудь еще, — рассуждает он. — Мы должны обеспечить постоянную защиту и безопасную комфортную работу наших сотрудников при взаимодействии с клиентами».
С другими вопросами, поднятыми Евгением Чаркиным во время выступления на CNews FORUM 2020 — ходом реализации стратегии цифровой трансформации РЖД, перспективными направлениями ИТ-развития на 2021 г. и др. — можно ознакомиться из его презентации и видеозаписи доклада.
Как прошел CNews FORUM 2020
В 2020 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в тринадцатый раз. Впервые для форума организаторами был освоен новый формат — значительная часть мероприятия прошла в онлайн-режиме.
В ходе форума состоялось около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Банки», «Облачные технологии», «Аналитика больших данных», «Торговля», «Промышленность».
В пленарной части CNews FORUM выступили заместитель министра Минцифры Дмитрий Огуряев, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, директор по ИТ, член правления Альфа-банка Сергей Поляков, заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский, региональный руководитель Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине Владимир Клявин, глава представительства Dynatrace в России, Белоруссии и Казахстане Игорь Хомков, CEO, член совета директоров компании Naumen Игорь Кириченко, директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ Московской биржи Григорий Васильев, менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране в Coca-Cola HBC Russia Стоян Валчев, директор по ИТ в ОМК Игорь Савцов, директор по ИТ в «Т плюс» Александр Антонов и многие другие.