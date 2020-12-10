Недорогие массовые системы спасли мировой серверный рынок от краха

По самому краешку, почти в «ноль»

Выручка глобального рынка серверных решений по итогам III квартала 2020 г. составила $22,6 млрд, что лишь на 2,2% больше чем за аналогичный период 2019 г., сообщила аналитическая компания International Data Corporation (IDC) со ссылкой на данные собственного мониторинга Worldwide Quarterly Server Tracker.

В штучном выражении мировой рынок серверов за отчетный квартал даже несколько сократился – до 3,1 млн систем, что на 0,2% меньше, чем наблюдалось в III квартале 2019 г. Это меньше, чем 3,2 млн серверов, поставленных на мировой рынок в предыдущем II квартале 2020 г., когда суммарная выручка рынка, по данным IDC, составила $24,0 млрд.

Наибольшее сокращение в III квартале 2020 г. наблюдалось в сегменте серверов среднего уровня, который сократился на 13,9% год к году до $2,6 млрд. Сравнимая ситуация сложилась в сегменте высокопроизводительных систем – здесь падение выручки составило 12,6% год к году, до $937 млн.

Единственным растущим сегментом, который по итогам квартала вывел глобальный рынок в плюс, стал рынок серверных систем начального уровня – здесь квартальная выручка составила $19,0 млрд, превысив на 5,8% показатель за аналогичный период прошлого года.

«Глобальный спрос на серверные решения корпоративного класса в третьем квартале 2020 года не показал особой динамики, хотя не обошлось без некоторых областей высокого спроса», – сказал Пол Магуранис (Paul Maguranis), старший аналитик отдела инфраструктурных платформ и технологий IDC.

Лидеры глобального рынка

По мнению аналитиков IDC, компании Dell Technologies и HPE/New H3C Group практически разделили первое место на глобальном серверном рынке по итогам III квартала 2020 г., с долями 16,7% и 15,9% в денежном выражении, соответственно.

Выручка мирового рынка серверов по итогам III кв. 2020 составила $22,6 млрд

Третью строчку рейтинга уверенно занял китайский конгломерат Inspur/Inspur Power Systems с долей мирового рынка 9,4%. Lenovo и Huawei заняли четвертое и пятое места с долями рынка 5,9% и 4,9% соответственно.

Топ-5 мировых поставщиков серверов по выручке, III кв. 2020

Компания Выручка, III кв. 2020 г. Доля рынка, III кв. 2020 г. Выручка, III кв. 2019 г. Доля рынка, III кв. 2019 г. Изменение доли рынка, год к году Dell Technologies $3 757,8 млн 16,65% $3 779,1 млн 17,12% -0,6% HPE/New H3C Group $3 596,9 млн 15,94% $3 737,9 млн 16,93% -3,8% Inspur/Inspur Power Systems $2 114,7 млн 9,37% $1 973,3 млн 8,94% 7,2% Lenovo $1 326,0 млн 5,88% $1 189,8 млн 5,39% 11,4% Huawei $1 098,9 млн 4,87% $916,7 млн 4,15% 19,9% ODM поставщики $6 303,3 млн 28,03% $5 816,0 млн 26,34% 8,4% Остальные $4 367,9 млн 19,36% $4 663,8 млн 21,13% -6,3% Всего $22 565,6 млн 100,00% $22 076,6 млн 100,00% 2,2%

Источник: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker (Декабрь 2020)

Интересно, что продажи серверных систем производителями группы ODM Direct, которые практикуют поставки своих решений напрямую облачным и сервисным провайдерам, по итогам отчетного квартала составили 28,0% мирового рынка, увеличившись год к году на 8,4%.

Региональный расклад

Среди всех регионов планеты наиболее сильными за отчетный период были продажи в Китае, где выручка выросла на 14,2% год к году. В плюс также вышли региональные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (за вычетом Китая и Японии) с ростом на 3,0%, Латинской Америки с ростом на 1,5% и Северной Америки с ростом на 1,8% год к году, соответственно.

Топ-5 мировых поставщиков серверов по количеству, III кв. 2020

Компания Количество, III кв. 2020 г. Доля рынка, III кв. 2020 г. Количество, III кв. 2019 г. Доля рынка, III кв. 2019 г. Изменение доли рынка, год к году Dell Technologies 502 409 шт. 16,39% 502 306 шт. 16,36% 0,0% HPE/New H3C Group 425 117 шт. 13,87% 459 395 шт. 14,96% -7,5% Inspur/Inspur Power Systems 296 121 шт. 9,66% 314 975 шт. 10,26% -6,0% Huawei 177 729 шт. 5,80% 156 150 шт. 5,08% 13,8% Lenovo 163 908 шт. 5,35% 204 040 шт. 6,64% -19,7% ODM поставщики 989 024 шт. 32,26% 896 625 шт. 29,19% 10,3% Остальные 511 482 шт. 16,68% 537 752 шт. 17,51% -4,9% Всего 3 065 791 шт. 100,00% 3 071 244 шт. 100,00% -0,2%

Источник: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker (Декабрь 2020)

Рынок Канады также продемонстрировал мощный рывок на 13,1% год к году, в то время как продаж серверов в США выросли только на 1,5%.

Рыночная доля поставщиков серверов, III кв. 2020 г. (IDC)

В минус по итогам III квартала 2020 г. ушли региональные продажи в странах Европы, Африки и Ближнего Востока – на 4,9% год к году. Наиболее заметное падение наблюдалось на рынке Японии – здесь квартальные продажи сократились сразу на 21,4% год к году.

Платформенные предпочтения

По данным аналитиков IDC, выручка от глобальных продаж серверов с процессорами AMD выросла за III квартал 2020 г. на 112,4% год к году, хотя выручка всего сегмента серверных решений x86 выросла лишь на 1,6% год к году, составив чуть меньше $21,0 млрд. Выручка в сегменте серверов на базе чипов с архитектурой, отличной от x86, выросла на 10,4% год к году и составила $1,6 млрд.

Самую высокую динамику продаж за квартал показали серверные системы на базе чипов ARM, по которым выручка подскочила на 430,5% год к году. Впрочем, на общем фоне рынок таких решений пока остается небольшим, чтобы показывать заметное влияние на общую картину, отмечают в IDC.

Как сообщал ранее CNews, российский рынок серверных решений по итогам первого полугодия 2020 г. показал позитивную динамику как в штучном, так и в денежном выражении. По итогам II квартала 2020 г. в России особенно впечатляющий рост – более чем на 50% год к году в денежном выражении, показал сегмент систем с архитектурой RISC.