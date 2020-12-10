«Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro

Госкорпорация «Росатом» выделила около 300 млн руб. на приобретение лицензий и сертификатов техподдержки отечественной СУБД Postgres Pro в различных модификациях. ПО будет передано в 28 структур заказчика. Закупаемое ПО частично заменит Oracle Database и Microsoft SQL Server.

СУБД для «Росатома»

Как выяснил CNews, «Росатом» собирается потратить до 305,7 млн руб. на отечественную систему управления базами данных (СУБД) Postgres Pro, разработанную российской компанией Postgres Professional. Эта сумма заявлена в качестве начальной цены договора в тематическом тендере госкорпорации. Она включает максимально возможные расходы как непосредственно на лицензии, так и на сервис технической поддержки ПО.

Как рассказали CNews представители основного ИТ-интегратора «Росатома» — компании «Гринатом» — СУБД Postgres Pro призвана частично заменить такие зарубежные продукты как Oracle Database и Microsoft SQL Server.

Рассматриваемый тендер был объявлен 4 декабря 2020 г. в весьма необычном формате упрощенной закупки. По прошлому опыту CNews изучения закупок «Росатома», можно предположить, что он был выбран по той причине, что процедура с точки зрения марки закупаемого ПО неконкурентна — вендор известен заранее.

В то же время поставщики между собой в данном случае конкурировать будут. Единственным критерием сравнения их заявок выступает цена. Поэтому отчасти тендер напоминает аукцион, хотя, видимо, без возможности торга — внесения новых предложений на понижение.

«Росатом» потратит на Postgres Pro 300 млн рублей

Заявки от соискателей госзаказчик будет принимать до 15 декабря 2020 г. Подведение итогов намечено на 21 декабря. Непосредственным заказчиком в закупке выступает дочерняя структура «Росатома» — «Атомкомплект».

Кто и что закупает

В документах тендера прописано, что госкорпорация приобретает версии СУБД Postgres Pro Standard, Certified, Enterprise и «Enterprise для “1С”». Всего будет закуплено около 1,3 тыс. лицензий в период с 2020 по 2022 г.

Получателями ПО в разных объемах и конфигурациях станут сам «Росатом» непосредственно и 27 его структур по всей стране: «Атомтехэнерго», РИР, ВНИИА им. Н. Л. Духова, «Атомфлот», ППГХО, ФЭО, РАСУ, «Белоярская АЭС-авто», «Химпроминжиниринг», «НИКИМТ-Атомстрой», «Концерн Росэнергоатом», «Смоленская АЭС-сервис», ГНЦ РФ ТРИНИТИ, «Наука и инновации», АСЭ, РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина, «Гринатом», «ВНИПИпромтехнологии», «Далур», Хиагда, МСЗ, «Наука и инновации», ААЭМ, «АЭМ-технологии», «ОКБМ Африкантов», «ЗиО-Подольск», «СвердНИИХиммаш».

В «Гринатоме» рассказали CNews, что СУБД Postgres Pro планируется использовать во всех новых системах предприятий «Росатома». Также в планах перевод на нее единой отраслевой системы документооборота и отраслевой ERP-системы.

Не первый опыт, но самый масштабный

Как сообщил в разговоре с CNews заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко, закупки «Росатомом» СУБД PostgresPro уже осуществлялись и ранее, но лишь в малых объемах. В Гринатоме эту информацию CNews подтвердили. «Система отвечает всем требованиям по функциональности и безопасности, поэтому было принято решение расширять ее применение», — уточнили собеседники редакции.

Кроме того, на сайте «Гринатома» имеется сообщение от 17 июля 2019 г., в котором говорится об импортозамещении в госкорпорации с применением именно данной СУБД. Как о свершившемся факте в заметке говорилось о том, что для наращивания экспертизы в продуктах Postgres Pro в «Гринатоме» был создан специальный центр компетенций по импортозамещению СУБД, а его руководителем стал Александр Рыбалкин. В «Гринатоме» к тому моменту на Postgres Pro уже началось несколько проектов. В частности, стартовал перевод базы данных системы интеллектуального поиска и анализа данных «Оракул». «Также импортозамещенное решение Postgres Pro будет использовано в рамках масштабного проекта “1С:ERP 2.0”: в планах до конца 2020 года провести миграцию данных более 15 предприятий отрасли с “1С ERP” на российскую СУБД, — отмечалось в сообщении.

Импортозамещение СУБД в «Росатоме»

Напомним, в июле 2020 г. CNews писал, что именно от СУБД Oracle «Росатом» начал избавляться в пользу импортонезависимых решений в рамках начавшегося масштабного импортозамещения.

Продукты зарубежных компаний (вместе с решениями «1С») массово внедрялись в «Росатоме» около 10 лет назад в ходе многомиллиардной программы трансформации ИТ.

На выполнение же работ по замещению ПО OpenText и Oracle дочерняя структура «Росатома» — «Атомный энергопромышленный комплекс» («Атомэнергопром») — объявила конкурс 8 июня 2020 г. с начальной ценой договора в 775,5 млн руб. (расходы на закупку лицензий в эту сумму не входили).

Борьба тогда развернулась между «Кроком» и «Философией.ИТ». После переторжки последняя и была 17 июля признана победителем с ценой предложения в 756,7 млн руб. Осуществить миграцию с OpenText и Oracle «Философии.ИТ» предстоит до 29 декабря 2023 г. От прямого ответа на вопрос CNews, какие именно российские продукты на смену зарубежным в «Росатоме» планируется внедрять, «Философия.ИТ» уклонилась.