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Знаменитый разработчик человекоподобных роботов пошел по рукам. Boston Dynamics продана третий раз за 7 лет

Бизнес Инвестиции и M&A Техника
, Текст: Эльяс Касми

Автопроизводитель Hyundai купил компанию Boston Dynamics, занимающуюся разработкой высокотехнологичных роботов. Он стал ее третьим владельцем после Google и SoftBank, заплатив за нее почти $1 млрд.

Boston Dynamics кочует по рукам

Производитель умных роботов Boston Dynamics сменил владельца. По информации издания The Korea Economic Daily, его купил южнокорейский производитель автомобилей Hyundai.

Впервые о возможном переходе Boston Dynamics под крыло автогиганта стало известно за месяц до самой сделки – 9 ноября 2020 г. Предположение об этом высказало издание Bloomberg, сообщив, что сумма сделки не превысит $1 млрд.

Эксперты Bloomberg оказались правы – японский холдинг SoftBank Group, теперь уже бывший владелец Boston Dynamics, продал компанию за $921 млн. Он владел ею с 2017 г. однако сумма, за которую он ее приобрел, так и осталась неизвестной. До проведения сделки с SoftBank автогигант нанял специалистов инвестбанка Goldman Sachs в качестве советников, а консультации по юридическим вопросам ему предоставляла крупнейшая южнокорейская юрфирма Kim & Chang.

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Робот-пес Spot, одно из творений Boston Dynamics

Hyundai Motor, производитель автомобилей, участвует в сделке лишь частично – он профинансирует ее приблизительно наполовину. Оставшиеся средства внесут другие аффилированные компании, среди которых окажется и Hyundai Mobis Co., занимающаяся производством автомобильных запчастей.

Зачем автопроизводителю понадобились роботы

Для Hyundai покупка Boston Dynamics станет первой сделкой с момента вступления Чонга Исона (Chung Euisun) на пост председателя Hyundai Motor Group. Он возглавил его в середине октября 2019 г.

The Korea Economic Daily пишет, что за последние годы интерес Hyundai к робототехнике и связанными с ней отраслями значительно вырос. Так, к началу 2025 г. компания собирается вложить в эту область в пределах $1,4 млрд, но пока неизвестно, на что конкретно пойдут эти средства.

Паркур в исполнении Atlas

Вероятно, часть инвестиций будет потрачена на узкоспециализированных колесных роботов, предназначенных для использования на различных фабриках и предприятиях. Не исключено, что Hyundai намерена применять их на своих заводах.

Третий владелец за 7 лет

До декабря 2013 г. Boston Dynamics была полностью независимой компанией, пока ее не купил интернет-гигант Google. Финансовую часть сделки стороны держали в секрете. Спустя немногим более двух лет, в марте 2016 г., Google выставил компанию на продажу, сославшись на отсутствие взаимопонимания с ней. Директор отдела робототехники Google в Сан-Франциско Аарон Эдсингер (Aaron Edsinger) заявил тогда: «Я будто натыкаюсь на стену, когда пытаюсь с ними работать».

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Процесс обучения робота Atlas второго поколения

Еще одной причиной продажи стало нежелание команды Boston Dynamics сотрудничать с Google. Руководители различных проектов корпорации в сфере робототехники пытались привлечь инженеров Boston Dynamics к работе, но последние стойко проявляли нежелание делать это.

Покупателем Boston Dynamics в 2017 г. выступил SoftBank, с которым Hyundai и заключила сделку в декабре 2020 г. Что привело SoftBank к решению передать Boston Dynamics следующему владельцу, остается неизвестным.

Добавим, что для SoftBank это вторая крупная сделка по продаже своих активов за последние полгода. В сентябре 2020 г. он продал американской компании Nvidia британскую ARM, разработчика процессорных архитектур. А купил он ее в 2016 г.

Чем знаменита Boston Dynamics

Boston Dynamics была основана в 1992 г. Марком Райбертом (Marc Raibert), бывшим профессором Массачусетского технологического института (MIT). Робототехника – ее единственная сфера деятельности, но она не коммерциализирует ее. Вместо этого она разрабатывает различные проекты по заказу Минобороны США и оказывает консалтинговые услуги, как частным, так и госкомпаниям. В их числе была и японская Sony, которая обращалась за помощью к Boston Dynamics при создании своего знаменитого робота-игрушки – щенка Aibo.

Boston Dynamics получила наибольшую известность благодаря роботам BigDog, Cheetah и WildCat, похожим на собак и кошек и способным в невероятной степени удерживать равновесие в движении по неровной поверхности. Механика роботов сконструирована таким образом, что она максимально точно повторяет движение животного – собаки или кошки. Отсюда следуют и названия роботов.

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Первый человекоподобный робот Boston Dynamics

В активе Boston Dynamics есть и человекоподобный робот Atlas, первое поколение которого компания представила еще в июле 2013 г. Рост робота составлял 188 см, ширина плеч – 76 см, глубина груди – 56 см, а весил он порядка 150 кг.

В феврале 2016 г. Boston Dynamics продемонстрировала второе поколение Atlas. Новая конструкция и новые материалы позволили уменьшить рост робота до 175 см (на 13 см меньше, чем у первого Atlas) и почти вдвое снизить общий вес – со 150 до 82 кг.



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