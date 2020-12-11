Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Чиновники, их супруги и дети станут отчитываться о криптовалюте. Путин подписал указ

Бизнес Законодательство Интернет E-commerce ИТ в госсекторе
, Текст: Ирина Пешкова
Путин подписал указ, в соответствии с которым с 30 июня 2021 г. чиновники должны будут отчитываться об имеющихся в распоряжении криптовалюте и токенах. Причем потребуется отчитаться не только о собственных о цифровых активах, но и соответствующем имуществе супругов и несовершеннолетних детей.

Подробности указа о криптовалюте

Чиновники должны будут отчитываться о своих цифровых финансовых активах с 30 июня 2021 г. Соответствующий указ 10 декабря 2020 г. подписал Президент России Владимир Путин.

К цифровым финансовым активам относятся криптовалюта и токены. Госслужащие должны будут предоставлять в уведомление о своих цифровых финансовых активах, цифровых правах, «включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права», утилитарных цифровых правах, а также о своей цифровой валюте. Также чиновники должны отчитываться о цифровых активах своих супругов и несовершеннолетних детей.

Президент рекомендовал федеральным и региональным госорганам, ЦБ, государственным внебюджетным фондам и госкорпорациям руководствоваться этим указом в своих порядках по декларированию доходов. Сведения должны быть предоставлены в срок с 1 января по 30 июня 2021 года.

В июле 2020 г. Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах (ЦФА). Закон вводит понятие цифровой валюты, но запрещает ее оборот на территории России и запрещает чиновникам владеть ею.

putinvv600.jpg

Путин подписал указ, по которому чиновники должны будут отчитываться об имеющихся в распоряжении криптовалюте и токенах

Так цифровой валютой признается совокупность электронных данных, содержащихся в информационной системе, которые предлагаются в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей России, денежной единицей иностранного государства или международной денежной единицей, и в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора или узлов информационной системы, обязанных только за обеспечение соответствия порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению записей в такую информационную систему ее правилам.

Закон о налоге на криптовалюту

1 декабря 2020 г. Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о налоге на криптовалюту. Документ признает криптоденьги имуществом и предполагает крупные штрафы за неправомерное и недостоверное декларирование сведений об операциях с ними.

Как писал СNews, документ представлял собой набор поправок к первой и второй частям Налогового кодекса России. Они подразумевают, что россияне (физические и юридические лица) будут обязаны уведомлять налоговый орган о получении права распоряжаться криптовалютой. Также им будет необходимо предоставлять полный отчет обо всех операциях с виртуальными деньгами и об их остатках на счете после проведения. Отчитываться обо всем этом перед налоговой будет необходимо в случае, если за календарный год оборот криптовалюты превысит сумму, эквивалентную 600 тыс. руб. Под оборотом понимаются как поступления, так и списания денежных средств.

Другие инициативы, касающиеся криптовалют

В ноябре 2020 г. Министерство финансов России (Минфин) выступило с предложением сажать россиян в тюрьму за нарушение правил обращения криптовалют. Ведомство подготовило пакет поправок сразу к двум российским кодексам — Уголовному и Уголовно-процессуальному.

Согласно предлагаемым изменениям, владельцы криптовалют, будь это биткоин (Bitcoin), эфир (Ethereum), монеро (Monero) и др., могут быть лишены свободы на срок до трех лет. Всего же власти предусмотрели несколько видов уголовного наказания, в зависимости от тяжести преступления. Так, помимо временного «переезда» в места не столь отдаленные, владельцам криптовалют грозят штрафы до 2 млн руб. и принудительные работы на срок до пяти лет.

Уголовное наказание будет грозить владельцам криптовалют в случае, если они не будут отчитываться перед налоговыми органами об операциях с виртуальными деньгами. К примеру, реальный срок будет присужден тому, кто дважды за три года не сообщил об операциях с криптой на сумму от 45 млн руб. Также тюрьма станет следствием предоставления ложных сведений.

Поправки, предложенные Минфином, имеют отношение к закону о регулировании криптовалют, в котором виртуальные деньги называют «цифровыми финансовыми активами» (ЦФА). Документ был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г. и одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 г. Президент России подписал его 31 июля 2020 г. Закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (259-ФЗ) вступит в силу 1 января 2021 г.

Другие материалы рубрики

Власти решили «перезагрузить» «Гособлако»

Умер Игорь Дуброво, экс-гендиректор «Ланита», один из первых информатизаторов банковской системы СССР и России

У полковника МВД, арестованного по делу «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты

Легендарный пиратский магазин приложений для взломанных iPhone подал в суд на Apple, потому что она мешает работать

ДИТ Москвы закупает серверы Huawei на 1,3 миллиарда

Власти остановили часть операций Qiwi

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смартфоны

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы

Техноблог

Чем опасны самодельные накладки для веб-камеры?

Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов
Показать еще
Как обеспечить безопасность сетей 5G Как обеспечить безопасность сетей 5G Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы