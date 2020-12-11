Легендарный пиратский магазин приложений для взломанных iPhone подал в суд на Apple, потому что она мешает работать

Автор магазина Cydia с неофициальными приложениями для iPhone подал против Apple иск в суд. Он уверен, что Apple пытается уничтожить Cydia и пользуется своим доминирующим положением, чтобы не давать владельцам iPhone возможности скачивать ПО из любых маркетплейсов, помимо фирменного App Store.

Пират против Apple

Основатель проекта Cydia Джей Фриман (Jay Freeman, в Сети известен под прозвищем Saurik) обратился в федеральный суд Северной Калифорнии (США) с иском против компании Apple. Как сообщает издание Washington Post, в нем он обвиняет ИТ-корпорацию в недобросовестной конкуренции и злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке.

Cydia – это самый известный магазин приложений для взломанных смартфонов Apple iPhone, которых нет в официальном Apple App Store, и которые используют расширенные возможности мобильных устройств Apple, открывающиеся после взлома (джейлбрейка). Джейлбрейк предоставляет пользователю и приложениям доступ к изначально закрытой файловой системе гаджетов Apple и позволяет, в том числе, менять ранее недоступные настройки, использовать темы оформления и т.д. Apple официально не поддерживает джейлбрейк: взломанные устройства лишаются права на гарантийное обслуживание и техническую поддержку.

Суть претензий

По мнению основателя Cydia, все владельцы iPhone вправе рассчитывать на свободу выбора маркетплейса, из которого они смогут загружать нужные им приложения. Он также считает, что Apple мешает и разработчикам, так как те не могут пользоваться услугами других интернет-магазинов для размещения своего ПО, и им приходится соглашаться на любые условия, навязываемые Apple, лишь бы она не заблокировала их в App Store.

Джей Фриман, создатель Cydia

Яркий пример монополии Apple – ситуация с игрой Fortnite. Apple моментально удалила ее из App Store после того, как компания Epic Games (ее разработчик), внедрила в нее свою систему оплаты, работающую в обход самой Apple. Справедливости ради отметим, что так же поступила и компания Google, но у Фримана к ней пока нет претензий.

Дополнительно Фриман указал в своем иске, что Apple стремилась уничтожить Cydia, используя для этого самые разные способы борьбы с конкурентами, чтобы его магазин не мешал продвижению App Store.

Apple ищет, чем ответить

По данным Washington Post, юридический отдел Apple осведомлен об обращении Фримана в суд Северной Каролины. В настоящее время они изучают иск, и пока неизвестно, на чем именно они собираются строить защиту.

Cydia на экране взломанного iPhone

Во всех подобных делах позиция у Apple всегда одна – компания не признает себя монополией и всегда напоминает о существовании компании Google и ее мобильной ОС Android – прямого конкурента iOS. А жесткий запрет на использование сторонних магазинов приложений на iPhone и iPad она мотивирует тем, что заботится о безопасности пользователей и хочет защитить их от скачивания вирусов и других вредоносных приложений, в том числе и ворующих персональные данные.

Между тем, в антиконкурентном поведении Apple обвиняет не только создатель Cydia. В этом ее еще в октябре 2020 г. уличил Конгресс США, предоставив в качестве доказательства почти 450-страничный отчет с рядом фактов, доказывающих вину компании. В этом отчете упоминались еще три американские ИТ-компании – Google, Facebook и Amazon.

История Cydia

Маркетплейс Фримана был запущен в 2007 г., в год появления в продаже самого первого iPhone, который позже был переименован в iPhone 2G. Его прошивка на тот момент носила название iPhone OS, а App Store вообще не существовало – он заработал лишь в 2008 г., то есть спустя год с момента запуска Cydia.

Сайт Cydia по-прежнему доступен

В 2010 г., по словам Фримана, Cydia насчитывал около 4,5 млн еженедельно активных пользователей, а в 2011 и 2012 гг. он принес своему основателю максимальный доход за все время своего существования – в пределах $10 млн каждый год. В последующие годы Фриман постоянно обновлял и улучшал свое детище, однако в 2017 г. прекратил работу над ним – последний стабильный релиз вышел в марте 2017 г. В декабре 2018 г. Фриман объявил о закрытии Cydia, оставив в свободном доступе репозитории с кодом маркетплейса.

Несмотря на прекращение Фриманом работ по улучшению Cydia, сам проект продолжает существовать. Его официальный сайт по состоянию на декабрь 2020 г. полностью функционировал, и на нем даже присутствовала инструкция по установке маркетплейса под все версии iOS, включая самую последнюю – iOS 14.