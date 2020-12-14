В России готовится система повального контроля цен на основные продукты

Михаил Мишустин после резкой критики Владимира Путина о ценах на базовые продукты питания в России распорядился создать в стране систему отслеживания их стоимости. Подготовкой предложений по разработке такой системы займется Минэкономразвития, оно же предоставит и список социально значимых товаров.

Цифровой контроль цен

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития подготовить предложения по созданию в России системы мониторинга за ценами на социально значимые товары. Задача была поставлена перед ведомством по итогам совещания на тему динамики (роста) цен на продовольствие в стране, прошедшего 11 декабря 2020 г.

Минэкономразвития будет готовить предложения совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Они, помимо прочего, должны будут включать параметры такой системы мониторинга за ценами, а в самой системе должны присутствовать данные из разных источников, в том числе Росстат и ФНС России. Крайний срок исполнения поручения – 21 декабря 2020 г.

Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития подготовить, помимо перечисленных предложений, еще и список социально значимых товаров, которые подлежат отслеживанию через будущую систему мониторинга. Это задание ведомству нужно выполнить не позднее 16 декабря 2020 г., то есть на составление перечня у него осталось не более двух дней.

Задачи для Минфина и Минсельхоза

В рамках подготовки к мониторингу цен на социально значимые продукты в России должна быть разработана дорожная карта по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров. Этот справочник будет использоваться обеспечения мониторинга с использованием возможностей новой системы контрольно-кассовой техники, функционирующей в режиме передачи фискальных данных в налоговые органы в электронной форме. Данную задачу Михаил Мишустин поставил перед Минфином и Минэкономразвития и постановил выполнить ее до 15 января 2021 г.

Власти возьмут цены на продукты на особый контроль

Минсельхоз России по поручению премьер-министра должно было еще 11 декабря 2020 г. представить российскому правительству доклад о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов. Помимо этого ведомство вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) должно в соответствии со сферами ведения осуществлять мониторинг потребительских цен на социально значимые товары и о результатах еженедельно докладывать Правительству России.

Дополнительные поручения Минэкономразвития

Минэкономразвития получило от премьер-министра поручение совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти открыть инцидент по мониторингу уровня цен на социально значимые товары. О результатах необходимо проинформировать Правительство России до 18 декабря 2020 г.

Вместе с этим Минэкономразвития в паре с Минсельхозом России должны будут внести в установленном порядке в Правительство России проекты нормативных правовых актов, направленные на недопущение роста цен на продовольственные товары. Крайний срок исполнения – 14 декабря 2020 г.

С чего все началось

Поручениям Михаила Мишустина по созданию в России системы мониторинга цен на те или иные товары предшествовало совещание по экономическим вопросам в стране, прошедшее 9 декабря 2020 г. На нем Президент России Владимир Путин выразил свое удивление ростом цен на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку, отметив, что это попытка подогнать внутренние цены на эти товары под общемировые.

«А вот рост на базовые продукты питания. Это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? Значит, сахарный песок – вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли на 1,5%? … А подсолнечное масло на 23,8%? И продолжает расти. Мука на 12,9% выросла, макаронные изделия – на 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это-то почему?» – спросил Президент России.

На том же совещании Президент России раскритиковал лично главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания, еще раз отметив резкий рост цен на сахар и подсолнечное масло за последние несколько месяцев. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины – а вы мне сказки рассказываете здесь», – спросил Владимир Путин у министра.

«По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять», – добавил Президент.

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», – подытожил глава государства.