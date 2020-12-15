Власти собрались сажать россиян в тюрьму за «клевету в интернете»

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий миллионные штрафы и даже тюремное заключение сроком на два года за клевету в Сети. В документе сказано, что клевета может быть ) «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных», но нет никаких пояснений, что подразумевается под этой фразой.

В тюрьму за комментарий

В России могут ввести уголовную ответственность за клевету в интернете. Эта инициатива исходит от депутата Госдумы (фракция «Единая Россия») – зампреда комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Вяткина.

Депутат внес свой законопроект на рассмотрение в Госдуму. По его предложению, россияне, позволившие себе «клевету в интернете», должны провести в местах не столь отдаленных до двух лет своей жизни.

В своем документе депутат Вяткин предлагает сажать россиян в тюрьму не только за клевету в Интернете, но и за клевету «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных». При этом ни в тексте самого законопроекта, ни в сопроводительных документах данная правовая конструкция никак не поясняется.

Шансов оказаться в тюрьме у российских пользователей интернета заметно прибавится

Несмотря на отсутствие необходимых уточнений, законопроект за авторством Дмитрия Вяткина, по данным РБК, поддержало Правительство России. Верховный суд России тоже вынес свое заключение относительно документа – в нем сказано, что предложенные депутатом поправки не вызывают, цитата, «концептуальных возражений».

Поправки Вяткина

Предложенная Вяткиным инициатива предлагает внести поправки в ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета). Подготовленная депутатом пояснительная записка гласит, что в нынешних реалиях клевета может распространяться и в Сети, а тот или иной веб-сайт может не относиться к СМИ, даже если его аудитория «значительно превосходит по охвату традиционные средства массовой информации».

Действующая редакция ст. 128.1 УК РФ в части 2 регулирует только наказание за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публичном произведении или в СМИ. Это и хочет исправить Вяткин, чтобы можно было сажать россиян за комментарии на сайтах, к СМИ не относящихся: «предлагается устранить данный пробел правового регулирования», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Дмитрий Вяткин, автор законопроекта

В настоящее время ч. 2 ст. 128.1 УК РФ не предусматривает наказание в виде лишения свободы. Нарушившему ее россиянину могут грозить штраф до 1 млн руб. и обязательные работы на срок до 240 часов.

За что еще будут сажать

Действующая ст. 128 УК РФ состоит из пяти частей, и ни в одной из них не говорится о наказании в виде тюремного заключения. Нарушителю могут присудить миллионные штрафы или сотни часов принудительных работ, но не более.

Дмитрий Вяткин считает необходимым устранить этот «просчет». Его законопроект предлагает скорректировать ч. 3 ст. 128.1 УК РФ (клевета, совершенная с использованием своего служебного положения), нарушение которой наказывается штрафом в размере до 2 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок до 320 часов. Депутат хочет оставить 2-миллионный штраф, а обязательные работы заменить арестом на срок до четырех месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих) Вяткин тоже предлагает подкорректировать. Сейчас осужденному по ней грозит либо штраф до 3 млн руб., либо работы на срок до 400 часов, но законопроект депутата говорит о необходимости арестовывать осужденных на срок до полугода или сажать их тюрьму максимум на четыре года. При этом 3-миллионный штраф документ Вяткина не отменяет.

В ту же ч. 4 ст 128.1 УК РФ депутат Госдумы предлагает внести правки в виде новых наказаний за клевету о совершении преступления сексуального характера. Если изменения будут приняты, то осужденный будет обязан выплатить штраф в размере до 5 млн руб.. Также, согласно идее Вяткина, его могут приговорить к аресту сроком на полгода или пяти годам заключения.

Интернет как способ оказаться за решеткой

Возможностей сменить текущее место жительства на колонию или камеру у россиян, пользующихся интернетом, становится все больше. И клевета в интернете упоминается в законопроектах далеко не впервые.

Еще в июле 2018 г. в Госдуме прошел первое чтение законопроект, который должен был ужесточить наказание за отказ удалять порочащую или недостоверную информацию в Сети. Согласно тексту документа, за подобный проступок россияне должны были платить штраф в размере до 20 тыс. руб. За злостный отказ документ предусматривал уголовное наказание вплоть до года тюрьмы.

В середине ноября 2020 г. стало известно, что в России может быть введено уголовное наказание еще и за операции с криптовалютой – биткоином, эфиром, монеро и другими. Вернее, тюрьма может грозить гражданам за непредоставление в налоговые органы сведений об этих операциях.

С такой инициативой, как сообщал CNews, выступило Министерство финансов - оно предложило лишать россиян свободы на срок до трех лет. Также, помимо временного «переезда» в места не столь отдаленные, владельцам криптовалют грозят штрафы до 2 млн руб. и принудительные работы на срок до пяти лет.