В России впервые суд потребовал удалить пиратское ПО из магазина приложений. Под ударом Android

В России создан прецедент – суд впервые вынес решение об удалении пиратского приложения из магазина приложений. Вердикт вынесен по иску музыкального лэйбла S.B.A. Music Publishing к Google, и теперь с площадки Google Play скоро исчезнет приложение Music Downloader – Free MP3 Downloader, а предметом спора стали песни российской группы Cream Soda. Аналогичные иски поданы и к Apple, но они пока не рассмотрены.

Новый прецедент

Московский городской суд обязал корпорацию Google удалить программу из своего магазина приложений за нарушение авторских прав. Это первый подобный случай в истории российской судебной практики, ставший возможным благодаря недавним изменениям в законодательстве.

По решению суда, пишет «Коммерсант», Google теперь обязана удалить из магазина Play приложение Music Downloader – Free MP3 Downloader. С требованием об этом в Мосгорсуд обратился музыкальный лейбл S.B.A. Music Publishing, который входит в состав Warner Music Russia.

В своем иске, удовлетворенном Мосгорсудом 14 декабря 2020 г., музыкальный лейбл просил Роскомнадзор «прекратить создавать условия» для широкого распространения нелегальных копий ряда песен отечественной группы Cream Soda через упомянутое приложение.

Из магазинов приложений в будущем пропадут многие популярные в России утилиты

О том, что раньше в России не было подобных случаев, изданию сообщил представитель истца Роман Лукьянов. Все это напрямую связано с новым законом о блокировке пиратских приложений – CNews писал, что Госдума приняла его в третьем чтении в конце мая 2020 г. В силу он вступил 1 октября 2020 г.

Что ждет Google

Согласно действующему законодательству, после принятия судебного решения Роскомнадзор должен направить Google уведомление о необходимости удаления приложения, нарушающего авторские права. Затем Google должна будет связаться с разработчиком ПО и потребовать от него удалить программу, ставшую предметом спора. В случае отказа разработчика самостоятельно удалить утилиту, Google должна будет сделать это самостоятельно.

Music Downloader – Free MP3 Downloader пока еще можно скачать из Google Play

На момент публикации материала приложение Music Downloader – Free MP3 Downloader по-прежнему присутствовало в каталоге Google Play и выводилось в результатах поиска по нему. Согласно статистике площадки, оно было выпущено 13 декабря 2019 г., и за прошедшее с того момента время количество его скачиваний перевалило за 1 млн.

Аналогичные заявления

По информации «Коммерсанта», первые иски в суды с требованием удалить из того или иного магазина ПО пиратский софт были поданы буквально в первый день действия нового закона – 1 октября 2020 г. Инициаторов было несколько – все тот же S.B.A. Music Publishing, а вместе с ним – компании-правообладатели Sony Music Entertainment и Universal Music.

В своих исках они требовали удаления утилит, позволяющих нелегально прослушивать и скачивать композиции российских исполнителей – Элджея, Артура Пирожкова и Светланы Лободы. Но Google в этих исках не фигурировала – все они были поданы против Apple, поскольку пиратский контент был обнаружен в приложениях «Музыка офлайн скачать музыку», PewPee и «iMus — музыкальный плеер», доступных для скачивания в App Store.

С заявлением об удалении приложения Music Downloader – Free MP3 Downloader из Google Play лейбл S.B.A. Music Publishing обратился в суд немного позже. Тем не менее, по неизвестным причинам оно было рассмотрено раньше других.

Возможные последствия

После вынесения судом решения в пользу истца по делу об удалении пиратского ПО из Google Play количество подобных дел может начать расти, считает Роман Лукьянов. «Первое решение важно, потому что не было уверенности, будут ли «проходить» такие иски вообще. Раньше иски подавались к владельцам ресурсов и хостерам, сейчас появился новый тип ответчика – владелец магазина приложений. Теперь понятно, что просьба заблокировать пиратское приложение может быть удовлетворена», – сообщил он «Коммерсанту». «Первое решение спровоцирует волну аналогичных исков, но их будет гораздо меньше, чем заявлений о блокировке сайтов, ведь пиратских приложений в целом меньше», – добавил он.

Новый закон от 27 депутатов

Закон, согласно которому Google теперь нужно позаботиться об удалении приложения Music Downloader – Free MP3 Downloader из своего магазина, был разработан 27 депутатами, включая вице-спикера Петра Толстых («Единая Россия»), члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина («Единая Россия») и зампредов думского комитета по информполитике Марину Мукабенову («Единая Россия») и Александра Ющенко (КПРФ). На рассмотрение в Госдуму документ, представляющий собой поправки к действующему закону «Об информатизации, ИТ и защите информации», был направлен еще в 2018 г. Как сообщал CNews, первое чтение состоялось в середине июля 2018 г.

26 мая 2020 г. за сутки до принятия Госдумой нового законопроекта во втором и третьем чтениях, стало известно о просьбах участников рынка по его смягчению. Они поступили сразу от нескольких крупных отечественных организаций – Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Американской торговой палаты в России. Свои письма с просьбами они направили, соответственно 15, 18 и 22 мая 2020 г. председателю Госдумы Вячеславу Володину, в думский комитет по информполитике и Минцифры России.

Авторы писем попросили чиновников смягчить законопроект – они заявили, что принятие документа потребует от Apple, Google, Huawei и других владельцев площадок с ПО дополнительных инвестиций в контроль за размещаемым в этих магазинах контентом, а также создаст для них дополнительные юридические риски.

Минцифры, Государственно-правовое управление Президента и комитет Госдумы по информполитике все эти просьбы не поддержали. В итоге законопроект был принят Госдумой сразу в двух чтениях без изменений, затем он получил одобрение Совета Федерации и подпись Президента России Владимира Путина, после чего 1 октября 2020 г. вступил в силу.