Pornhub отказался от приема обычных денег и полностью перешел на криптовалюту

PornHub после санкций MasterCard и Visa полностью отказался от приема реальных денег в качестве оплаты за премиум-аккаунт. Теперь он работает только с криптовалютой, принимая 14 ее видов, в том числе биткоин и эфир. Для него отказ MasterCard и Visa от сотрудничества с ним стал не первым подобным случаем – в 2019 г. аналогичный шаг предприняла и PayPal.

Крипто-PornHub

Популярный ресурс «для взрослых» PornHub отказался от приема реальных денег при покупке премиум-аккаунта. Теперь заплатить за него можно исключительно криптовалютой, что стало следствием отказа платежных систем MasterCard и Visa сотрудничать с порталом.

10 декабря 2020 г. MasterCard и Visa одновременно отказались обрабатывать платежи пользователей за премиум на PornHub. Началось все со статьи в New York Times о том, что порносайт зарабатывает на видеороликах с участием несовершеннолетних «актрис», опубликованной в газете 4 декабря 2020 г.

В заявлении Mastercard сказано, что в итоге проведенное расследование подтвердило нарушение стандартов платежной системы. Visa на момент публикации материала собственную проверку еще не завершила, но решила не рисковать и тоже остановила обработку платежей за премиум-аккаунты на PorhHub.

В ответ на это PorhHub удалил миллионы непроверенных видеороликов со своих серверов, в которых, предположительно, могли участвовать несовершеннолетние. За день до «чистки, 13 декабря 2020 г., на портале числилось около 13,5 млн роликов, а уже утром 14 декабря 2020 г. их оставалось около 4,7 млн. Однако реакции платежных систем PornHub ждать не стал, следствием чего и стал переход к приему только криптовалют.

PornHub больше не принимает ни доллары, ни евро, ни рубли

За год до этих событий, в ноябре 2019 г., сотрудничать с PornHub отказалась еще одна платежная система – PayPal. Причиной, по данным Reuters, стали «несогласованные транзакций» – специалисты PayPal выявили «бизнес-платежи без соответствующих разрешений», но не стали уточнять, что именно им не понравилось, а просто закрыли всем пользователям PayPal оплачивать свои аккаунты на PornHub.

Широкий выбор способов оплаты

Поддержку криптовалют PornHub внедрил еще весной 2018 г., но поначалу он поддерживал только Verge (биржевое обозначение XVG) – не самые популярные токены. Валюта была запущена в 2014 г. и поначалу называлась DogeCoinDark – переименование состоялось в 2016 г. На момент публикации материала курс Verge по данным сайта Investing.com составлял $0,006440 против $19,4 тыс. у биткоина.

По состоянию на 16 декабря 2020 г. PornHub принимает уже более 10 криптовалют, в том числе и Verge. Список включает, помимо них, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum (эфир), Ethereum Classic, Monero, Litecoin, NEM, XRP, Tron, Waves, ZCash и стейблкоин USDT.

В будущем список поддерживаемых криптовалют может расшириться

Для россиян оплата премиума на PornHub может оказаться неприемлемой. В начале декабря 2020 г. CNews писал, что Правительство России разработало законопроект, приравнивающий криптовалюту к имуществу, за которое необходимо платить налоги. Россиянам придется уведомлять налоговые органы обо всех операциях с криптой, а неподчинение будет караться штрафами в десятки тысяч рублей. Документ вступит в силу 1 января 2021 г.

Порносайты – двигатели прогресса

Сайты «для взрослых» с момента появления самого первого из них активнее других способствуют развитию интернета в целом и используемых в его составе технологий и стандартов. Переход PornHub на криптовалюту может стать очередным этапом развития Сети и способов оплаты в ней, считает профильный портал CryptoPotato.

Участники крипторынка с энтузиазмом восприняли это решение PornHub. Некоторые из них считают, что подобное было неизбежным, и одним из первых в этом ключе еще несколько лет назад высказался сам Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto), создатель биткоина. По его словам, криптовалюта, точнее, его собственный биткоин был бы удобен для тех, у кого нет банковских карт, или кто не очень любит пользоваться ими. Также он пригодился бы для оплаты тех счетов, которые затем не должны всплыть в банковской выписке. Накамото упомянул и порносайты, отметив, что биткоин стал бы отличной альтернативой для тех пользователей, кто не хочет сообщать таким ресурсам реквизиты своей карты во избежание повторного выставления счетов.

Основатель портала YCombinator По Грэм (Pau Graham) тоже высказался на тему криптовалют как основного средства оплаты в Сети. По его словам, применение финансовыми компаниями и платежными системами политики цензуры может означать их скорую смерть, когда клиенты переключатся на более эффективные альтернативы, в том числе криптовалюту.

Решение PornHub действительно может повлиять на рост популярности виртуальных денег, поскольку это один из самых популярных сайтов в мире. В 2019 г., еще до пандемии коронавируса, он фиксировал 80 тыс. посещений, 14 загрузок видео на его серверы, 12 ТБ переданной информации и почти 220 тыс. просмотров видео, и все это – в минуту.

Итоги PornHub за 2020 год из-за пандемии коронавируса и всеобщей самоизоляции будут еще более впечатляющими

Власти России предпринимали попытку ограничить гражданам доступ к порносайтам – их блокировки начались в 2015 г., и первое такое решение было принято Апостовским районным судом Татарстана. Тогда под блокировку попало сразу 136 порно-ресурсов, включая русскоязычную версию известного сайта PornHub. В 2016 г. Бутурлиновский районный суд Воронежской области постановил заблокировать весь сайт PornHub. Также были заблокированы и другие ресурсы, например, Youport и порно-трекер Pornolab.

Позже блокировки «сайтов для взрослых» постепенно начали отменять. В начале 2017 г. было отменено соответствующее решение суда в отношении Youporn, а затем блокировка была снята и с Pornhub, но тогда для захода на сайт с территории России пользователю нужно было авторизироваться через социальную сеть «Вконтакте» для подтверждения своего возраста. На момент публикации материала ролики на PornHub были доступны и без авторизации.