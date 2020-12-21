ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля
11 февраля 2021 г. в Москве CNews проведет онлайн-конференцию «Искусственный интеллект 2021».
Вопросы к обсуждению:
Рынок искусственного интеллекта в РоссииРынок искусственного интеллекта в России: ключевые игроки, крупные проекты; Когда системы искусственного интеллекта становятся экономически выгодными; Первопроходцы, последователи или консерваторы: какую стратегию выбрать; Как ИИ может изменить работу госведомств; Почему 95% ИИ-проектов неуспешны.
Риски и выгодыЭтические вопросы внедрения систем искусственного интеллекта; ИИ для рутинных задач – как просчитать эффективность; Можно ли доверить ИИ принятие решений; Сколько стоит разработка решений на базе искусственного интеллекта; Законодательные ограничения для систем искусственного интеллекта.
ТехнологииГотовые платформы для внедрения решений на базе ИИ; ИТ-инфраструктура для систем искусственного интеллекта: быстрее и больше; Как выбрать хранилище данных для систем ИИ; Облачные платформы машинного обучения; Машинное зрение и видеоаналитика; Виртуальные ассистенты: от чат-бота до «Алисы».
Отраслевые решенияИИ в медицине: диагнозы и методы лечения; ИИ в финансовом и страховом секторе: борьба с мошенниками и проверка клиентов; ИИ в HR: подбор персонала и планирование обучения; ИИ в ритейле: клиентский опыт и планирование.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках онлайн-конференции «Искусственный интеллект 2021».
С докладом выступят:
Евгений Гаранин, директор по цифровизации, ТВЭЛ;
Юрий Сирота, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта, банк «Уралсиб»;
Дмитрий Онтоев, начальник аналитического управления, ДИТ Москвы;
Анджей Аршавский, руководитель центра разработки и монетизации данных, дирекции по цифровой трансформации, «Газпром нефть»;
Георгий Лебедев, директор Института цифровой медицины. заведующий кафедрой информационных и интернет технологий Первого МГМУ им. И.М. Сеченова;
Илья Щиров, старший вице-президент, руководитель направления развития чат-канала и чатботов, Райффайзенбанка;
Юрий Визильтер, начальник подразделения интеллектуального анализа данных и технического зрения, ФГУП «ГосНИИАС»;
Михаил Шебалков, дирекция клиентской аналитики и отчетности, руководитель дирекции банк «Уралсиб».
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.