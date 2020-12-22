Власти заставят операторов связи блокировать утерянные телефоны
Поправки к закону «О связи»
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи внёс поправки ко второму чтению законопроекта, который регулирует дистанционное заключение договоров граждан с операторами связи. В частности, предлагается обязать операторов блокировать утерянные телефоны по номеру международного идентификатора мобильного оборудования (IMEI, International Mobile Equipment Identity). Рекомендованная дата чтения законопроекта — 22 декабря 2020 г.
IMEI — это уникальный идентификационный номер устройства, способного подключаться к сотовой сети (мобильного телефона, смартфона, планшета или ноутбука с сотовым модемом и др.). Напомним, что в ноябре 2019 г. в России началось тестирование системы идентификации смартфонов по IMEI-номерам.
Согласно поправкам к закону «О связи», при потере оборудования абонент сможет внести IMEI утраченного устройства в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заявить об утрате на сайте госуслуг. Данные об IMEI содержатся в настройках телефона. Операторы связи, которые должны регулярно получать из ЕСИА сведения об утраченном оборудовании, будут вправе не оказывать услуги связи тем, кто пытается использовать чужое устройство.
ЕСИА предназначена для формирования единых методов регистрации, идентификации и аутентификации пользователей во всех государственных информационных системах. Она обеспечивает, в частности, предоставление доступа к государственным и муниципальным услугам и межведомственное электронное взаимодействие. В состав ЕСИА входит также единая биометрическая система.
Минкомсвязи (ныне Минцифры) внесло предложение по переходу на дистанционное взаимодействие операторов связи и их абонентов с использованием ЕСИА, а также единой биометрической системы в апреле 2020 г. Эти системы будут использоваться, к примеру, при заключении договора о предоставлении услуг связи физическим и юридическим лицам в дополнение к уже существующим способам дистанционного взаимодействия операторов с абонентами. Изменения Минкомсвязи (теперь Минцифры) предлагало внести в статьи 2, 44 и 45 федерального закона «О связи». Законопроект был принят в первом чтении 9 декабря 2020 г. Автором инициативы выступил зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев.
Что еще предлагают поправки
Другими поправками предлагается разрешить заключать договоры об оказании услуг связи через интернет с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи, полученной и используемой в инфраструктуре электронного правительства с применением сертифицированных средств защиты информации.
Кроме того, согласно тексту поправок, правилами оказания услуг связи могут устанавливаться случаи, при которых не требуется предоставление оператору связи сведений о пользователях услугами связи абонента-юридического лица.
Поправки предлагают также исключить нормативное время для получения ответов на запросы через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), хотя ранее предполагался срок не более одной минуты.
Что содержалось в первой версии законопроекта
В первоначальной версии законопроекта было введено понятие «идентификатор пользовательского оборудования» или уникальный идентификатор устройства, который присваивается производителем и используется для идентификации телефонов в сетях GSM. Для идентификации граждан, заключающих договор с оператором и получающих от него телефонный номер, автор законопроекта предлагал использовать ЕСИА и единую биометрическую систему.
Также в первом чтении документа предполагалось, что в случае утраты мобильного телефона, IMEI которого внесен в ЕСИА, абонент будет вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти в области связи с требованием не оказывать услуги связи абоненту или пользователю услуг связи, использующему утраченное устройство.
Как писал «Коммерсант», закон направлен на борьбу с серыми sim-картами. В пояснительной записке к первой версии законопроекта говорилось, что чаще всего они оформлены на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и раздаются бесплатно в местах массового скопления людей. Такие услуги связи оказываются без заключения договора. В законопроекте предлагалось оказывать услуги только при наличии подтвержденной учетной записи пользователя в ЕСИА с указанием номера телефона.
В законе «О связи» также предлагалось уточнить, что при дистанционном заключении договоров с использованием простой электронной подписи физические лица смогут идентифицироваться с помощью ЕСИА и единой биометрической системы. При использовании этого способа можно будет менять параметры встроенной сим-карты, чтобы сменить оператора связи, не выходя из дома.