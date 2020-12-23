Глава «Воентелекома» обвинен в мошенничестве и вымогательстве. Это третий подряд директор под уголовным делом

Против гендиректора «Воентелекома» Александра Якунина возбуждено уголовное дело по заявлению главы компании «РС-комплект» (крупный подрядчик РЖД) Дениса Захарова. Он утверждает, что Якунин пытался отобрать у него его бизнес и требовал у него сотни миллионов рублей, а также угрожал его здоровью и жизни. До Якунина уголовные дела заводились еще на двух директоров «Воентелекома», оба были признаны виновными и лишились свободы.

Обвинение в вымогательстве

Генеральный директор компании АО «Воентелеком» Александр Якунин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и вымогательстве. По информации «Коммерсанта», он пытался захватить бизнес одного из поставщиков РЖД.

Уголовное дело против Якунина было заведено на основании заявления главы АО «РС-комплект». В документе сказано, что гендиректор «Воентелекома» представился ему племянником руководителя РЖД и хотел захватить его бизнес, попутно требуя от него крупные денежные суммы и угрожая его жизни.

«Воентелеком» - это специализированная сервисная компания федерального значения, деятельность которой направлена на обеспечение интересов государства в области информационной безопасности и телекоммуникаций, а также развитие отечественной науки и промышленности информационных технологий. Как сказано на сайте компании, ее миссия заключается в содействии реализации национальных приоритетов в области кибербезопасности и информационных (высоких) технологий. В списке клиентов компании есть и госведомства, в том числе Минобороны России.

Гендиректор АО «Воентелеком» Александр Якунин

Александр Якунин руководит «Воентелекомом» с 2018 г. За годы своей карьеры он успел поработать в Правительстве России – в 2011 г. его назначили директором департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга, но он покинул этот пост, как сообщал CNews, в апреле 2014 г.). Под руководством Якунина «Воентелеком» в ноябре 2020 г. просрочил 6-миллиардную сделку о поставке Минобороны «железа», включая серверы «Блейд» и «Гном». За просрочку исполнения контракта компании придется выплатить с 900 млн руб.

Первые попытки вымогательства

Компания «РС-комплект», с которой связано дело против Якунина, была основана в 2010 г. столичным предпринимателем Денисом Захаровым, ставшим ее гендиректором и единственным учредителем. Захаров владеет патентами на ряд изобретений, связанных с железнодорожными перевозками, в том числе на анкерное «упругое рельсовое соединение ПФК-350», которое с 2012 г. устанавливается в различных регионах России, в том числе и на высокоскоростных линиях. Благодаря этому изобретению «РС-Комплект» стала одним из основных поставщиков РЖД, и поставки ее продукции за первый год достигли 300 млн руб.

Как сообщил Денис Захаров представителям ФСБ России и полицейским, он познакомился с Александром Якуниным еще в 2008 г., и тот представился ему племянником действовавшего на тот момент президента РЖД Владимира Якунина (он ушел с этой должности в 2015 г.). В 2012 г. на волне успешной сделки с РЖД Якунин вышел на Захарова и сообщил ему, что если тот хочет и дальше продавать свой товар, ему необходимо заплатить за это деньги.

Якунин, по словам Захарова, принуждал его передать неким сотрудникам РЖД 10% от суммы заключенных с госкомпанией контрактов, или же он не только не получит новые заказы, но и не увидит оплату за уже отгруженный товар. Глава «РС-комплекта» выплатил деньги, но получил от Якунина новое «предложение» - отдать 60% его компании, а оставшимися поделиться лично с ним в обмен на получение «РС-комплектом» статуса единственного поставщика для железных дорог по «всей номенклатуре верхнего строения железнодорожного пути». Годовой оборот был обещан в пределах от 10 млрд до 20 млрд руб., и Захаров снова дал свое согласие.

Обман и угрозы жизни

По итогам «сделки» Денис Захаров передал некоему Темирлану Тайгибову, якобы представителю РЖД, и Александру Якунину 80% акций своей компании по номинальной стоимости (80 тыс. руб.), оставив себе лишь 20%. Эти деньги он действительно получил, однако никакой обещанной помощи он так и не дождался. Уже после подачи им заявления МВД и ФСБ в ходе проверки выяснили, что Тайгибов никак не связан ни с РЖД, ни с самим Якуниным.

Затем новые «партнеры» Дениса Захарова предложили взять на работу в службу безопасности Казбека Карабашева, полковника столичного ГСУ Следственного комитета в отставке и хорошего знакомого Александра Якунина. Позже «партнеры» стали заставлять Захарова отдать им оставшиеся 20% компании и заплатить им 200 млн руб.

На этот раз Деним Захаров отказался выполнять требования вымогателей, после чего ему стали поступать угрозы, и он был вынужден уехать за границу. Летом 2019 г., когда Захаров был за пределами России, Казбек Карабашев был назначен генеральным директором его компании.

Заявление Захарова и начало расследования

Следующим этапом развития сложившейся ситуации стало заявление Дениса Захарова на Александра Якунина, которое он подал в ФСБ и московскую полицию весной 2020 г. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело сперва по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере), а затем и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество с покупкой акций). Уликами по этому делу стали записи разговоров с угрозами, а также финансовые документы.

Экспертиза показала, что ценные бумаги, которые Захаров под давлением Якунина продал всего за 80 тыс. руб., на самом деле оценивались более чем 61 млн. руб. Записи с угрозами тоже подверглись проверке, на основании которой сотрудники МВД заключили, что для Дениса Захарова могли наступить «неблагоприятные последствия» «в виде тюремного заключения» и смерти.

Попытка Якунина оправдаться

В ходе расследования был проведен допрос Александра Якунина, Темирлана Тайгибова и Казбека Карабашева, но все они вызывались лишь как свидетели ввиду отсутствия на момент допроса в этом деле обвиняемых. В своих показаниях, пишет «Коммерсант», Якунин заявил, что писал заявление на Захарова якобы за злоупотребление им полномочиями.

По его словам, компания «РС-комплект» на самом деле была создана вовсе не Денисом Захаровым, а лично Якуниным в паре с Тайгибовым. Захаров же, утверждает Якунин, был поставлен учредителем и руководителем предприятия «на основе устной договоренности».

Якунин и его знакомые также рассказали, почему, по их мнению, у них возник конфликт с Захаровым. Все произошедшее, а именно – отстранение Захарова и финансовые претензии к нему, якобы стали результатом недовольства Якунина, Тайгибова и Карабашева тем, что тот на протяжении многих лет «проводил поставки через “фирму-прокладку”».

На момент публикации материала расследование по делу Захарова против его «партнеров» продолжалось. Истинный виновник (или виновники) произошедших событий установлены не были.

Третий гендиректор подряд

Александр Якунин стал третьим подряд руководителем «Воентелекома», оказавшимся фигурантом уголовного дела. Первым в этой тройке стал Николай Тамодин, возглавлявший «Воентелеком» на протяжении трех лет: c января 2010 г. по февраль 2013 г. Его отставка произошла в связи с истечением срока контракта, но в сентябре 2013 г. он был задержан правоохранительными органами. По данным следствия, совместно с представителями аффилированных коммерческих организаций в 2011 г. Тамодин поставил Минобороны заведомо непригодное для использования, списанное и снятое с баланса армии специальное техническое оборудование.

В конце апреля 2015 г. Савеловский суд Москвы приговорил Тамодина к шести годам заключения в колонии общего режима. В мае 2019 г., как сообщал CNews, Тамодин вышел на свободу, но при этом он был должен возместить Минобороны ущерб в 800 млн руб.

В конце декабря 2017 г. сотрудники ФСБ задержали преемника Тамодина – Александра Давыдова. Его заподозрили в хищении примерно 500 млн руб., которое он совершил при исполнении госконтрактов на поставку маршрутизаторов в Минобороны, а также при осуществлении авторского надзора за спутниковой связью.

В феврале 2019 г. «Коммерсанту» стало известно, что Давыдов обвиняется в хищении уже почти 1 млрд руб., и ему инкриминировали получение взятки и коммерческий подкуп. По версии следствия, Давыдов получил от своего подчиненного дорогую иномарку. Кроме того, последний фиктивно трудоустроил родную сестру своего начальника в коммерческую фирму, где той заплатили более 630 тыс. руб. Благодаря новым эпизодам Давыдов может в итоге получить больше десяти лет заключения. Расследование его дела на момент публикации материала еще продолжалось.