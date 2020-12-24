Mail.ru свернула прием заказов в магазине Pandao спустя три года после его запуска

Онлайн-магазин Pandao больше не принимает заказы от покупателей и перенаправляет их на AliExpress, даже предлагая им скидку на товары в нем. Каталога в самом Pandao больше нет, как нет и его мобильного приложения в Google Play, хотя в магазине Apple оно еще доступно. Дальнейшая судьба магазина остается неизвестной.

Магазин без товаров и без заказов

Интернет-магазин китайских товаров Pandao, принадлежащий российскому холдингу Mail.ru Group, прекратил принимать заказы от покупателей. Проект создавался как конкурент китайскому AliExpress.

Для пользователей это означает, что они больше не смогут покупать товары в этом магазине – вместо этого разработчики предлагают им совершать покупки на AliExpress и даже обещают прислать зарегистрированным участникам промокоды для этого магазина на их электронную почту.

По заверениям представителей магазина, поддержка пользователей прекращена не будет. «Мы вместе с вами дождемся ваших заказов и примем все ваши претензии», – говорится в официальном заявлении.

Несостоявшаяся замена AliExpress

За три года существования Pandao так и не стал российским конкурентом китайскому AliExpress. Как сообщал CNews, в ноябре 2018 г. стало известно о начале подготовки Mail.ru к передаче своего магазина в состав совместного предприятия (СП) «AliExpress Россия» в сфере e-commerce, которое холдинг создал совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group (владелец AliExpess) и «Мегафоном». Рамочное соглашение о намерении создать СП участники сделки подписали на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 г. Согласно условиям, определенным на форуме, в совместном предприятии китайской стороне, то есть Alibaba, досталось 48%, а российским участникам – 52%. При этом «Мегафон» получил 24%, Mail.Ru – 15%, и РПФИ – 13%.

Сообщение о прекращении приема заказов на Pandao Mail.ru разместил в «Вконтакте»

В июле 2019 г. Pandao сменил юридическое лицо – Mail.ru перевел свой магазин с ООО «Мэйл.ру» на дочернее ООО «Агрегатор-С онлайн». Компания зарегистрирована в сентябре 2018 г. и принадлежит ООО «Мэйл.ру» (99%) и ООО «Мэйл.ру груп» (1%). Эти изменения не повлияли на работу магазина и были связаны с созданием совместного предприятия – соглашение о нем было подписано 5 июня 2020 г., а закрыта сделка была в октябре 2019 г.

Основными владельцами «AliExpress Россия» стали российские инвесторы. В совет директоров предприятия вошли представители всех участников сделки, а возглавил его руководитель Mail.ru Group Борис Добродеев.

История Pandao близка к завершению?

Представители AliExpress сообщили порталу vc.ru, что Pandao превратился в своего рода экспериментальную площадку нового совместного предприятия. На момент публикации материала сайт магазина функционировал, но при первом заходе на него показывал всплывающее сообщение с промокодом для AliExpress и возможностью получить скидку в этом магазине.

Веб-сайт Pandao сейчас выглядит так

Товаров в самом Pandao не осталось – зайти в каталог нельзя, работает только строка поиска, но она не позволяет ничего найти. На запрос «смартфон», к примеру, сайт выдает пустую выдачу.

Приложение магазина для мобильных устройств на момент публикации материала продолжало работать, но тоже не позволяло сделать заказ. А вот скачать его из Google Play больше нельзя – его нет в каталоге маркетплейса, хотя в Apple App Store оно пока еще доступно.

Результат поиска по каталогу магазина

«Приложение Pandao будет продолжать использоваться как площадка для различных тестов. Сейчас площадка выступает как будущее поле для экспериментов с бизнес-моделью, про которые мы сможем точнее говорить в 2021 г.», – сообщил vc.ru представитель AliExpress.

В конце 2019 г., почти сразу после закрытия сделки по созданию СП «AliExpress Россия», из Mail.ru ушли основатели Pandao – Андрей и Сергей Цыценко и Руслан Гафуров. Официальной причиной их ухода из холдинга было названо желание запустить собственный проект. Им стало приложение для онлайн-тренировок Motify, запущенное в апреле 2020 г., в разгар самоизоляции и закрытия спортзалов по всей России.

Приложения Pandao в Google Play нет

По статистике сервиса Similarweb, за ноябрь 2020 г. пользователи посетили Pandao 530 тыс. раз. Для сравнения, в августе 2020 г. этот показатель был равен 850 тыс.

По примеру конкурента «Яндекс.маркета»

За два года до прекращения приема заказов на Pandao и почти за год до закрытия сделки по созданию «AliExpress Россия» Mail.ru свернул работу еще одного своего онлайн-сервиса с товарами – «Товары Mail.Ru». Проект, предназначенный для сравнения цен, прекратил свою работу 24 декабря 2018 г. по причине утрата популярности среди пользователей.

О подготовке к закрытию «Товаров Mail.ru» холдинг сообщил в конце ноября 2018 г. По данным ресурса SimilarWeb, на тот момент на «Товары Mail.ru» заходило порядка 2,3 млн пользователей в месяц. Для сравнения, ежемесячная аудитория прямого его конкуренрта, сервиса для сравнения цен «Яндекс.Маркет», составляла 129 млн пользователей.