Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты

Партнерство Сбербанка и Merlion

Сбербанк и дистрибьютор компьютерной и цифровой техники Merlion, которому принадлежат магазины «Позитроника» и «Ситилинк», сервисные центры «Сеть компьютерных клиник», производитель компьютеров iRU и другие активы, договорились о стратегическом партнерстве. Среди приоритетных вариантов сотрудничества, как сообщили CNews представители Merlion, предустановка мобильных приложений экосистемы Сбербанка и ассистента «Салют» в продукцию под торговыми марками компании Merlion.

Список устройств, на которые будет устанавливаться ПО Сбербанка, не раскрывается: он «на данный момент согласовывается и будет объявлен по мере достижения договоренностей», - заявили CNews представители Merlion. Представители Сбербанка сочли комментарии по этой теме «преждевременными».

«Салют» — семейство виртуальных ассистентов. В сентябре 2020 г., Сбербанк, представляющий на презентации продукты бренда «Сбер», пояснял, что скоро помощники станут доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях «Сбербанк онлайн» и «Сберсалют», так и в ряде смарт-устройств под брендом «Сбер». Семейство ассистентов было разработано существующей с мая 2019 г. «дочкой» Сбербанка — SberDevices, которая занимается проектированием умных устройств. «Салют» работает на платформе процессинга естественного языка SmartNLP, включающей в себя в том числе речевые технологии.

Сбербанк и Merlion договорились о стратегическом партнерстве, среди вариантов которого — предустановка приложений экосистемы Сбербанка в продукцию Merlion

Представители дистрибьютера сообщила также CNews, что Merlion будет продавать SberDevices и другие товары и услуги экосистемы Сбербанка на своих торговых площадках, в том числе в «Ситилинке», «Позитронике» и в интернет-магазине для корпоративных клиентов Buroshop.ru. SberDevices — это B2B- и B2C-девайсы для экосистемы с применением речевых технологий и встроенным виртуальным ассистентом.

Также будет проводиться бандлирование (популяризация) подписок Сбербанка («Сберпрайм», Okko, «Сберзвук») в точках продаж устройств с экранами и возможностью проигрывания аудио.

Как уточнила пресс-служба Merlion, компания выступает в качестве партнёра Сбербанка по развитию платформы электронной коммерции компании в категории «электроника» на согласованных обеими сторонами условиях. Переговоры на другие темы пока не велись.

Что даст партнерство Сбербанку

Как говорится в сообщении Сбербанка, новое партнёрство усилит позиции компании в индустрии электронной коммерции, поможет реализовать новые возможности для В2В- и В2С-клиентов, а также предложить интегрированный бесшовный клиентский опыт благодаря финансовым и технологическим решениям экосистемы банка.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, электронная коммерция становится одним из ключевых драйверов развития экосистемы компании. «Считаем, что это партнёрство с компанией Merlion, о котором мы уже длительное время вели переговоры, откроет широкий спектр новых возможностей для наших розничных и корпоративных клиентов», — пояснил он.

Плановая предустановка приложений Сбербанка

В начале декабря 2020 г. голосовой ассистент Сбербанка «Салют» вошел в список программ для предустановки на смартфоны, который Минцифры направило в Правительство. Как писал Forbes, включение в список подтверждали сотрудники «Сберабанка» и пресс-служба.

Напомним, что 23 декабря 2020 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий штрафы за продажу некоторых технически сложных устройств, в том числе смартфонов, планшетов, ПК, ноутбуков и «умных» телевизоров, без предустановленного на них российского программного обеспечения (ПО). Согласно проекту закона, штрафы для должностных лиц составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

Несколько фактов о компании Merlion

Компания Merlion основана в 1992 г. Она занимается поставками бытовой техники и электроники, а также ПО от крупнейших брендов с мировым именем, включая Apple, Intel и Microsoft (в общей сложности более 670 брендов).

По информации Forbes, Merlion пятнадцатый год подряд входит в 50 крупнейших частных компаний России. В 2020 г. компания заняла 33 место с выручкой 266,6 млрд руб., несмотря на то, что этот год для ее владельцев нельзя назвать легким.

Сложное положение владельцев Merlion

В ноябре 2020 г. CNews писал, что совладельцы Merlion Владислав Мангутов, Олег Карчев, Алексей Абрамов и топ-менеджер Борис Левин оказались под арестом. Его причиной стал донос солдата, участвовавшего в боевых действиях на Донбассе.

По данным «Коммерсанта», якобы явившись с повинной в ФСБ, солдат заявил, что в 2015 г. Левин связался с ним и предложил помочь ему «наказать» одного из бизнесменов, работающего (или ранее работавшего) в Merlion. Левин предложил ему за вознаграждение напасть на дом этого бизнесмена, который, как и штаб-квартира Merlion, находится в Красногорске. Итогом доноса стал арест не только Левина, но и трех совладельцев компании. Срок их задержания продлится до 6 февраля 2021 г.