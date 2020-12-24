Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволит штрафовать на сумму от 30 тыс. до 200 тыс. руб. должностные и юридические лица за продажу технически сложных устройств без предустановленного российского ПО.

Штрафы за продажу устройств без российского ПО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий штрафы за продажу некоторых технически сложных устройств, в том числе смартфонов, планшетов, ПК, ноутбуков и «умных» телевизоров, без предустановленного на них российского программного обеспечения (ПО). Согласно проекту закона, штрафы для должностных лиц составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

Изменения вносятся в статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях (об установлении ответственности за продажу технически сложных товаров без предварительно установленного российского ПО).

Законопроект разработали депутаты Госдумы Сергей Жигарев (ЛДПР), Олег Николаев («Справедливая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ), Владимир Гутенев, Сергей Чиндяскин, Алексей Канаев (все трое представляют «Единую Россию»).

В июле 2020 г. должен был вступить в силу закон, обязывающий производителей электроники, продаваемой в России, предустанавливать на «умные» устройства российское ПО, но Госдума сначала перенесла эту дату на 1 января 2021 г.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволит штрафовать на сумму от 30 тыс. до 200 тыс. руб. должностные и юридические лица за продажу технически сложных устройств без предустановленного российского ПО

В ноябре 2020 г. ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, в которую входят «Яндекс», Apple и Huawei, направила письмо в Правительство с просьбой отсрочить вступление в силу закона о предустановке российского ПО на «умные» устройства. Члены ассоциации считали, что из-за отсутствия проработанной правовой базы, рынок к нововведениям абсолютно не готов. В декабре 2020 г. Госдума и Совет федерации приняли закон, который откладывает вступление этой нормы до 1 апреля 2021 г.

Что уже вошло в перечень ПО

Составлением перечня программ, пригодных для предустановки на зарубежную технику, занялось Минцифры. Прием заявок от разработчиков ПО начался 23 ноября 2020 г. Согласно постановлению Правительства от 23 ноября 2020 г., в зависимости от типа устройства на него должны устанавливаться российские обозреватели, новостные агрегаторы, поисковики и навигаторы, а также голосовой ассистент, офисные программы и ПО для обмена сообщениями и электронными письмами. Не остались без внимания программы для соцсетей и доступа к социально значимым сайтам, антивирусы и онлайн-кинотеатры.

В декабре 2020 г. из 100 заявок, полученных ведомством, выбор пал на приложения крупных отечественных корпораций — ПО небольших компаний-разработчиков в список не попало. Так, в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных вошли разработки «Яндекса», а среди антивирусов для предустановки был одобрен продукт «Лаборатории Касперского».

Приложения холдинга Mail.ru Group Минцифры определило в три категории – «новостной агрегатор», «социальные сети» и «электронная почта», в том числе в перечень попали соцсеть «Вконтакте» и голосовой помощник «Маруся».

В дополнение к перечисленному на иностранную смарт-технику, ввозимую в Россию, будут устанавливаться приложение «Мой офис», программа сервиса «Госуслуги» и приложение платежной системы «Мир».

Наконец, 22 декабря 2020 г. Президиум правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко утвердил перечень из десяти приложений российских телеканалов и онлайн-кинотеатров для предустановки на «умные» телевизоры, включая Первый канал, НТВ, «Кинопоиск» и ivi, как сообщили РИА «Новости» в Минцифры.

Для чего нужна предустановка российского ПО

Предустановка ПО — это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. По мнению Минцифры, нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным ПО.

Напомним, что зарубежные производители уже задумываются об адаптации своих продуктов, продаваемых на зарубежных рынках. Так в конце ноября стало известно, что Apple запустила закрытую версию iOS 14.3 beta 1 для России и еще нескольких стран. В эту ОС для iPhone и iPad добавлена функция, с помощью которой устройство при первом запуске предлагает установить из AppStore приложения сторонних разработчиков. Данная опция, в частности, позволит Apple соблюсти требования закона о предустановке российского софта на «умные» устройства.