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Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни

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, Текст: Игорь Королев

Госкомиссия по радиочастотам намерена разрешить «Ростелекому» использовать частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц для оказания услуг сотовой связи в рамках механизма универсального обслуживания. Ожидается, что к 2030 г сотовая связь появится во всех населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек.

ГКРЧ рассмотрит вопрос о частотах для универсальных услугах связи

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании 28 декабря 2020 г. рассмотрит вопрос об использовании «Ростелекомом» частот для оказания услуг сотовой связи в рамках механизма универсального обслуживания. Это следует из документов ГКРЧ, имеющихся в распоряжении CNews.

Как работает механизм универсального обслуживания

Механизм универсальных услуг связи заработал в России в 2005 г. Первоначально под универсальными услугами подразумевались таксофоны и пункты коллективного доступа в интернет (ПКД). Убыток от оказания соответствующих услуг операторам универсального обслуживания компенсируется из Резерва универсального обслуживания, в который все операторы связи перечисляют 1,2% от своей выручки.

В 2014 г. единым оператором универсального обслуживания стал «Ростелеком». Тогда же к перечню универсальных услуг добавилось так называемое «устранение цифрового неравенства»: в каждый населенный пункт с числом жителей от 250 до 500 человек необходимо было проложить магистральный волоконно-оптический кабель (ВОЛС) со скоростью не менее 10 Мбит/с. В этих же населенных пунктах должны быть установлены точки доступа по технологии Wi-Fi.

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ГКРЧ разрешит «Ростелекому» использовать частоты 2,3-2,4 ГГц для оказания услуг сотовой связи в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек

С 2016 г. работа большинства ПКД была приостановлена. В 2020 г. в Закон «О связи» были внесены изменения, согласно которым ПКД были исключены из перечня универсальных услуг связи.

В то же время категория населенных пунктов, подпадающих под программу «устранения цифрового неравенства», был расширен за счет поселений с числом жителей от 100 до 500 человек. Кроме того, если в таких населенных пунктах нет сотовой связи, оператор универсального обслуживания должен устранить данный пробел.

Также механизм универсального обслуживания был расширен на новые субъекты федерации – Республику Крым и город федерального значения Севастополь. Здесь оператором универсального обслуживания стала компания «Миранда-Медиа», созданная «Ростелекомом» для работы на территории полуострова Крым. Сейчас доля «Ростелекома» в «Миранда-Медиа» снизилась до менее чем 20%.

Как происходит подключение к интернету социально-значимых объектов

С 2019 г. «Ростелеком» стал участвовать в реализации программы подключения к интернету социально-значимых объектов (СЗО). К числу таковых относятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной и муниципальной власти, территориальные избирательные комиссии, подразделения Росгвардии, пожарные части и полицейские участки.

В половине регионов аукционы на подключение СЗО по волоконно-оптическим каналам выиграл «Ростелеком». Там, где проводное подключение неэффективно, будет использоваться подключение по беспроводным каналам. Здесь единым исполнителем на всей территории страны Правительство назначило «Ростелеком». Исключением стали территории Республики Крым и Севастополя, где единым исполнителем была назначена компания «Миранда-Медиа».

Первоначально планировалось, что подключение по беспроводным каналам будет осуществляться с помощью сетей сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE, которые будут развернуты в диапазоне 450 МГц. В данном диапазоне в большинстве регионов частоты принадлежат компании Tele2, которая недавно была поглощена «Ростелекомом».

К проекту было решено подключить госпредприятие «Российская телерадиовещательная сеть» (РТРС), на объектах которой должны устанавливаться базовые станции для обслуживания социально-значимых объектов. В конце 2019 г. ГКРЧ дополнительно выделила «Ростелекому» частоты в диапазоне 2,3 – 2,4 ГГц – также для обслуживания СЗО.

Частоты, выделенные для подключения социально-значимых объектов, можно будет использоваться и для универсального обслуживания

Теперь ГКРЧ намерена разрешить «Ростелекому» использовать частоты в диапазоне 2,3 – 2,4 ГГц также и для оказания универсальных услуг связи. На данных частотах будет разворачиваться сеть стандарта LTE.

Также в рамках механизма универсального обслуживания будут использоваться частоты в диапазоне 1800 МГц. На них будут разворачиваться сети стандарта GSM (второе поколение услуг сотовой связи, в основном предназначены для передачи голоса) и сети LTE. В большинстве регионов Tele2 обладает частотами в данном диапазоне. Но в случае, если в населенном пункте уже сеть сотовая связь, «Ростелеком» для оказания универсальных услуг связи будет использовать только частоты в диапазоне 2,3 – 2,4 ГГц.

План-график по обеспечению российских деревень услугами сотовой связи

Кроме того, комиссия намерена утвердить план-график, в соответствии с которым «Ростелеком» каждый год должен будет устанавливать определенное минимальное число базовых станций для оказания универсальных услуг связи.

Так, в населенных пунктах с числом жителей от 250 до 500 человек в период до 2027 г. должно быть установлено не менее 14 тыс. базовых станций. В населенных пунктах числом жителей от 100 до 250 человек в период до 2030 г. должно быть установлено не менее 10 тыс. базовых станций. То есть для предоставления услуг сотовой связи в рамках универсального обслуживания будет установлено не менее 24 тыс. базовых станций.

В том числе на объектах РТРС каждый год должно устанавливаться не менее 500 базовых станций, работающих в стандарте LTE в диапазонах 1800 МГц и 2,3-2,4 ГГц. Всего к 2030 г. таких базовых станций должно быть не менее 2 тыс.

Дополнительно до конца 2023 г. на объектах РТРС должно быть установлено не менее 500 базовых станций в стандарте LTE-450. Если в диапазоне 450 МГц для оказания услуг сотовой связи будет доступен радиочастотный спектр шириной 10 МГц (две полосы шириной по 5 МГц), а также если государственные заказчики проявят заинтересованность в данном диапазоне, до 2030 г. базовые станции стандарта LTE-450 должны будут установлены не менее чем на 2 тыс. объектах РТРС.

«Ростелеком» будет за свой счет устанавливать базовые станции в диапазонах 450 МГц, 1800 МГц и 2,3 – 2,4 ГГц. Расходы же на эксплуатацию базовых станций «Ростелекому» будут компенсировать власти из резерва универсального обслуживания. Расходы на эксплуатацию линий связи, проложенных до базовых станций и точек доступа Wi-Fi, также будут компенсироваться из резерва универсального обслуживания, но за вычетом доходов, полученных «Ростелекомом» от оказания услуг сотовой связи в соответствующих населенных пунктах.

На территории Республики Крым и города Севастополя компания «Миранда-Медиа» должна будет установить для оказания универсальных услуг не менее 6 тыс. базовых станций в период до 2026 г. включительно. При этом на объектах РТРС до конца 2023 г. должно быть установлено не менее 44 базовых станций.

В Минцифре и «Ростелекоме» не стали обсуждать проект решения ГКРЧ. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил CNews, что предстоящее решение ГКРЧ связано с недавними изменениями в Закон «О связи», в соответствии с которыми «Ростелеком» должен обеспечить услуги сотовой связи во всех населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек при условии, что там таких услуг ранее не было.

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