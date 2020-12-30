Федеральная таможня нашла строителя для главного ЦОДа за 800 млн руб. Проектировала его другая компания

Строительством 800-миллионного нового главного ЦОДа ФТС займется компания «Амдтехнологии». Она также ранее претендовала на 30-миллионное проектирование объекта, но контракт достался «Ланиту», который сейчас безуспешно поборолся и за новый подряд.

Определен строитель ЦОДа ФТС

Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) нашла подрядчика на строительство своего нового главного ЦОДа. Им стала компания «Амдтехнологии», победившая в тематическом тендере с начальной ценой контракта в 806,2 млн руб. Процедура в формате аукциона была объявлена 24 ноября 2020 г.

Торги прошли 2 декабря. В них приняли участие два претендента на бюджетные деньги. Вышеупомянутые «Амдтехнологии» остановились на отметке в 790,1 млн руб. Проигравшая им компания «Ланит-интеграция» (входит в группу «Ланит») попросила за свои работы 794,1 млн руб.

Победителю теперь предстоит до конца 2022 г. реконструировать административно-производственный комплекс Тверской таможни, расположенный в Твери на Октябрьском проспекте. Непосредственным заказчиком работ выступает Центральная базовая таможня.

Запутанная предыстория

Примечательно, что именно «Ланит-интеграция» занималась проектирование рассматриваемого ЦОДа, перехватив контракт на эти работы у компании «Н-ком». Последняя, с точки зрения заказчика, не справилась с взятыми на себя обязательствами, после чего контракт с ней был разорван в одностороннем порядке в начале июня 2020 г.

ЦОД для таможенников построят «Амдтехнологии»

Напомним, «Н-ком» был выбран ФТС в рамках конкурса, стартовавшего еще 21 октября 2019 г. Начальная цена контракта на проектирование была выставлена на уровне 29,1 млн руб. Победитель снизил цену лота почти вдвое — до 15 млн руб. Среди оставшихся не удел конкурентов оказались «Ланит-интеграция», «Крок инкорпорейтед», «Инлайн технолоджис» и «Индустриальная электротехника XXI».

Предполагалось, что «Н-ком» завершит проектирование ЦОДа до 31 марта 2020 г. После того, как работы были сорваны, ФТС 10 июня 2020 г. перезапустила тендер с прежней стартовой ценой лота. На нем конкуренцию «Ланиту» попытались составить компании «Амдтехнологии» (получившая теперь строительный подряд) и «АВ-инжиниринг». Заявка первой из них была отклонена на основании того, что должным образом не было представлено финансовое обеспечение. Второй — из-за отсутствия в заявке выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Победивший «Ланит» снизил цену до 23,9 млн руб.

Представитель «Амдтехнологий» в разговоре с CNews не стал отвечать на вопрос, не видит ли компания для себя сложностей в том, что ей придется осуществлять строительство ЦОДа по проекту другой организации. «Мы не видим проблем в том, что проектировку ГЦОДа осуществляля одна компания, а строить будет другая», — в свою очередь сообщил в разговоре с CNews представитель ФТС.

Отметим также, что завершившийся сейчас строительный тендер заказчик запускал дважды. Первый раз — еще в конце сентября 2020 г., хотя проектирование ЦОДа по контракту «Ланита» должно было завершиться лишь 26 октября 2020 г. В середине октября процедура была отменена.

Что за ЦОД строит ФТС и на чем считает сейчас

Как уже неоднократно писал CNews, новый дата-центр ФТС будет рассчитан на 100 серверных и восемь сетевых (для коммутационного оборудования) стоек.

Предельная стоимость всего проекта — без стоимости серверов и иного «железа» — изначально, в конце 2019 г. была оценена госзаказчиком в 850,6 млн руб. «в текущих ценах соответствующих лет». Суммарная мощность стоек составит 924 кВт.

Как ранее рассказал CNews официальный представитель ФТС, в настоящее время главным центром обработки данных ведомства (ГЦОД) является дата-центр на объекте «Фили», построенный в 2006 г.

Основные показатели инженерной инфраструктуры строящегося ЦОДа ФТС

Помещение Мощность стойки, кВт Количество стоек, штук Высота, юниты Габариты (ширина*глубина) не менее, мм Мощность модуля, кВт Машинный зал 14 30 48 600*1200 420 Машинный зал 8 30 48 600*1200 240 Машинный зал 6 40 48 600*1200 240 ТА1 (MDA) 43 743 4 48 750*1200 12 ТА2 (MDA) 43 743 4 48 750*1200 12 Итого 108 924 Источник: Центральная базовая таможня

Этот ЦОД располагается в 25 серверных стойках общей мощностью 300 кВА. В сутки в нем обрабатывается 35 млн сообщений. В ЦОДе эксплуатируется 81 специальное программное средство.

«Кроме того, в каждом из восьми региональных таможенных управлений, а также в каждой из семи таможен непосредственного подчинения ФТС России находится по одному локальному центру обработки данных (всего — пятнадцать), — уточняет собеседник редакции. — Связь между ГЦОДом, региональными ЦОДами и таможенными органами осуществляется посредством более 2 тыс. каналов передачи данных».