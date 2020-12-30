«Гознак» переходит на российскую СУБД Postgres Pro

Вслед за «Росатомом» и «Ростелекомом» интерес к отечественной СУБД Postgres Pro проявил «Гознак». Предприятию потребовалось 65 лицензий, на которые он готов потратить свыше 21 млн руб.

Postgres Pro для «Гознака»

Как выяснил CNews, госпредприятие «Гознак» намерено приобрести лицензии на отечественную систему управления базами данных (СУБД) Postgres Pro, разработанную российской компанией Postgres Professional. На эти цели организация выделила 21,4 млн руб., указав эту сумму в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере.

Процедура выбора поставщика стартовала в середине декабря 2020 г. в формате электронного аукциона. Заявки от претендентов на госденьги будут приниматься до 14 января 2021 г. Торги намечены на 15 января.

Что именно и для чего закупается

В соответствии со спецификацией поставки, размещенной на сайте госзакупок, заказчику требуется 34 лицензии на Postgres Pro Enterprise, 26 лицензий на Postgres Pro Standard и пять лицензий на Postgres Pro Enterprise с пометкой «сертифицированная версия». Все ПО должно работать на процессорных ядрах x86-64 (по одной СУБД на одно ядро).

«Гознак» закупает отечественную СУБД Postgres Pro

Подробности будущего использования СУБД в тендерных документах не отражены. Судя по адресу поставки, принимать товар станет «Научно-исследовательский институт — филиал АО “Гознак”» на Мытной улице в Москве.

Организация сообщает о себе, что является единственным в России и одним из ведущих в мире исследовательских центров, деятельность которого направлена на создание новых материалов и технологий для производства защищенной продукции госназначения. НИИ проводит работы по созданию методов контроля качества защищенной продукции, приборов определения подлинности, систем контроля качества на производстве, технологий специальных способов печати, бумажного производства и изготовления документов на пластиковой основе.

Судя по обрывочным открытым данным, на отдельных предприятиях «Гознака» сейчас работают СУБД MS SQL, свободная PostgreSQL и может использоваться Oracle Database Enterprise Edition.

Уточнить этот вопрос CNews пресс-служба «Гознака» на момент публикации материала не смогла. Также остался без ответа вопрос относительно того, Postgres Proзаменит что-то из них или встанет на новые системы.

Не первый опыт, но масштабный

Судя по данным сайта госзакупок, «Гознак» не впервые приобретает рассматриваемые здесь отечественные СУБД. В частности в середине 2019 г. он запустил закупку лицензии на СУБД Postgres Pro Enterprise Certified с начальной ценой договора в 958,2 тыс. руб. Они предназначались для еще одного филиала предприятия — «Московской печатной фабрики».

По итогам запроса котировок договор на 945,4 тыс. руб. был заключен с НИИ СОКБ. На эти деньги было приобретено две лицензии.

Недавние крупные госзакупки Postgres Pro

Напомним, 10 декабря 2020 г. CNews выяснил, что «Росатом» собирается потратить на СУБД Postgres Pro до 305,7 млн руб. Эта сумма была заявлена в качестве начальной цены договора в тематическом тендере госкорпорации. Она включает максимально возможные расходы как непосредственно на лицензии, так и на сервис технической поддержки ПО.

Как тогда рассказали CNews представители основного ИТ-интегратора «Росатома» — компании «Гринатом» — Postgres Pro призвана частично заменить такие зарубежные продукты как Oracle Database и Microsoft SQL Server. ПО будет передано в 28 структур заказчика.

Кроме того, в самом начале декабря CNews выяснил, что 256,9 млн руб. на отечественную систему готов потратить «Ростелеком». Эта сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в запущенном 30 ноября 2020 г. тендере оператора

Заявки от претендентов принимались до 8 декабря 2020 г. На подведение итогов госзаказчик отвел себе почти два месяца. Определить подрядчика он планирует 5 февраля 2020 г.

По представленному техническому заданию не вполне понятно, сколько именно лицензий планируется к закупке. Этот вопрос в техническом задании обойден.

Несколько фактов о «Гознаке»

«Гознак» позиционирует себя как предприятие, перенявшее традиции советского учреждения «Экспедиция заготовления государственных бумаг». Акционерное общество «Гознак», полностью принадлежащее России, на своих мощностях ежегодно производит 11 тыс. тонн защищенной банкнотной бумаги, 7 млрд экземпляров банкнот, 3,5 млрд монет, до 40 млн паспортов, от 30 до 45 млн почтовых марок (в зависимости от формата марки и технологии печати), а также необходимое количество федеральных специальных, акцизных марок и другой продукции.

В состав «Гознака» входят восемь предприятий-филиалов: «Московская печатная фабрика», «Пермская печатная фабрика», «Московская типография», «Санкт-Петербургская бумажная фабрика», «Краснокамская бумажная фабрика», «Московский монетный двор», «Санкт-Петербургский монетный двор», «Научно-исследовательский институт».