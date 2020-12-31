Власти допустят к онлайн-торговле лекарствами маркетплейсы и крошечные аптечные сети

Аптечная «онлайн-оттепель»

Минздрав предложил отказаться от запрета на выдачу разрешений для онлайн-торговли лекарствами для аптечных сетей, располагающих менее чем десятью торговыми точками, а также допустить к процессу сайты-агрегаторы. Проект соответствующего постановления Правительства России опубликован на сайте нормативных правовых актов regulation.gov.ru. Публичное обсуждение проекта продлится до 13 января 2021 г.

В пояснительной записке отмечается, что документ подготовлен с учетом позиции и предложений Росздравнадзора, общественных организаций и аптечных сетей. Кроме того, авторы указывают на мировую практику онлайн-продаж безрецептурных лекарственных препаратов с последующей доставкой курьерскими и почтовыми службами.

Порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю медикаментами, требования к аптекам, порядок торговли и правила доставки лекарств были утверждены Правительством России в середине мая 2020 г. В частности, действующая редакция правил позволяет Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзору) выдавать соответствующие разрешения только аптечным сетям с собственным веб-сайтом, наличием не менее десяти торговых точек и доступом к курьерским услугам.

Обновленная версия правил, считают в Минздраве, повысит доступность лекарств для жителей сельских и удаленных локаций за счет допуска всех аптечных организаций, вне независимости от количества торговых точек, а также привлечения возможностей агрегаторов и маркетплейсов с их развитой логистикой.

Ограничения оказались слишком жесткими

По данным Росздравнадзора, на 12 ноября 2020 г. заявления на получение разрешения для онлайн-торговли лекарствами были поданы только в 43 регионах России. По данным ведомства, по состоянию на 17 сентября 2020 г. в России насчитывалось 109 213 юрлиц с правом осуществления фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения.

Онлайн-торговлю лекарствами легализуют для агрегаторов и небольших аптек

Типичной проблемой при подаче заявления на онлайн-торговлю в Росздравнадзоре назвали ограничение для небольших сетей по числу аптек, а также отсутствие доступа аптек к маркетплейсам для размещения свои предложений, с возможностью заключения договора купли-продажи и расчетов с покупателем, отмечают авторы документа.

Что изменится

В документе предлагается внести изменения в постановление Правительства России № 697 «Об утверждении Правил выдачи разрешения ‎на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом» от ‎от 16 мая 2020 г.

Обновленные правила позволят аптечным сетям заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещать свои предложения, в том числе, в мобильных приложениях маркетплейсов. Необходимость наличия собственной курьерской службы с оборудованием для поддержания «необходимого температурного режима ‎для доставки термолабильных лекарственных препаратов» теперь расширено возможностью заключения договора ‎с владельцем агрегатора и/или «иными лицами, осуществляющими доставку ‎с использованием такого оборудования», говорится в документе.

Доставка заказанных лекарств в пункты выдачи заказов допустима только если они ‎находятся в самих аптеках или в торговых точках индивидуальных предпринимателей с лицензией на соответствующую фармацевтическую деятельность.

Порядок сотрудничества аптек с маркетплейсами подразумевает предоставление покупателю возможности ознакомиться с предложением аптеки на сайте агрегатора или в его мобильном приложении, заключить договор купли-продажи лекарств от имени аптеки, и доставку лекарственных препаратов силами агрегатора или с привлечением иных лиц. На сайте агрегатора при этом размещается полное наименование владельца агрегатора, его ОГРН, ИНН и адрес его места нахождения.

К сотрудничеству с аптеками допускаются агрегаторы, которые имеют разрешение Росздравнадзора на право заключения таких договоров, при этом маркетплейсам разрешается заключать договор с несколькими аптечными организациями.

Агрегатор может получить разрешение Росздравнадзора при соблюдении ряда условий: регистрация в качестве юрлица в России не менее одного календарного года, размер выручки за календарный год не менее ‎5 млрд руб., возможность заказа лекарств через сайт или мобильное предложение с опцией доставки на территорию не менее 10 регионов России.

Общее количество пользователей сайтов и/или мобильных приложений агрегатора-претендента за календарный год должно составлять не менее 500 тыс. человек, при этом его базы данных для хранения ‎и обработки данных российских пользователей должны находиться на территории России.

Контроль за данными ‎о показаниях лекарств к применению, условиях их отпуска, правилах хранения, взаимодействии с другими лекарствами осуществляется размещением в предложении о продаже полного текста инструкции ‎по применению препарата либо графического изображения инструкции (листка-вкладыша) осуществляется аптеками, но владелец агрегатора также обязан контролировать достоверность и полноту такой информации и вправе прекратить продажи в случае неполного объема информации или ее недостоверности .

Основаниями для отказа в выдаче разрешения владельцу агрегатора может стать несоответствие требованиям, отсутствие юрлица.

При продаже недоброкачественного лекарства или фальсификата агрегаторы обязаны в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения сообщить об этом в аптеку и уведомить Росздравнадзор.

Росздравнадзор может запретить онлайн-продажу лекарств, если сайт агрегатора размещен в реестре запрещенных в России сайтов, в случае двукратного и более нарушения правил в течение календарного года, или поступления данных от Минцифры России о несоответствии маркетплейса установленным требованиям.

Как развивалась онлайн-торговля лекарствами в России

Первые предложения о необходимости регулирования онлайн-торговли лекарствами в России, как сообщал CNews, появились еще в октябре 2017 г. Их высказал тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках заседания Правительства России.

Следующим этапом стала подготовка законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных препаратов через интернет. Он был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2017 г., однако дальнейшее его движение было приостановлено.

В марте 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Российская ассоциация аптечных сетей тогда выступила против инициативы. В ней посчитали, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 она может привести к росту числа заболевших, поскольку, получив лекарства и сбив симптомы люди не устранят причину болезни и продолжат заражать других.

1 апреля 2020 г. Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла пакет поправок в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в части розничных интернет-продаж лекарственных препаратов. Коме того, Путин также подписал пакет поправок в статью 238-1 Уголовного кодекса, которые усиливают ответственность за продажу фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств, медизделий и БАДов в интернете.

2 апреля 2020 г. CNews сообщил о том, что на совещании Президента с членами Правительства глава Минцифры Максут Шадаев предложил запустить продажи лекарств через портал госуслуг. По задумке министра, новый сервис должен облегчить жизнь россиянам и гарантировать отсутствие фармацевтического контрафакта.