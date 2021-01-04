Adobe потребовала незамедлительно удалить Flash Player со всех устройств

Adobe опубликовала предупреждение о необходимости немедленного удаления Flash Player с компьютеров и ноутбуков. Она прекратила поддержку Flash 31 декабря 2020 г., и теперь эта технология, переставшая получать патчи, грозит стать угрозой безопасности пользовательских данных.

Опасный Flash Player

Компания Adobe окончательно прекратила поддержку своей технологии Flash и выпустила предупреждение о необходимости удаления его со всех ПК, на которых он установлен. Это напрямую связано с безопасностью устройств, сказано на сайте компании, поскольку патчи, закрывающие уязвимости во Flash, больше не будут выходить. Другими словами, кто не станет удалять Flash Player, рискует оставить на своем компьютере значительную брешь в его безопасности, которую хакеры рано или поздно могут использовать.

Напомним, что Flash – это технология для создания веб-приложений или мультимедийных презентаций. Также на ее основе создаются многие мультсериалы и персонажи, например, некогда популярная в России «Масяня».

Ранее Flash широко применялась для создания рекламных баннеров, анимации, игр, а также воспроизведения на веб-страницах видео- и аудиозаписей. Flash Player нужен для воспроизведения Flash-контента на пользовательском устройстве – при его отсутствии проиграть, к примеру, видеоролик в таком формате не получится.

Flash пополнила список устаревших технологий

Adobe не является создателем Flash. За этой технологией стоит компания Futurewave, и первоначально она называлась Futuresplash Animator. В 1996 г. Futurewave перешла в собственность компании Macromedia, а технология сменила название на Flash. Adobe купила Macromedia во II квартале 2005 г., а вместе с ней – и все ее активы.

Незаметная блокировка

Adobe прекратила поддержку Flash 31 декабря 2020 г., а чтобы ускорить процесс удаления Flash Player с максимального количества компьютеров с 12 января 2021 г. она начнет блокировать Flash-контент во всем интернете. Но для многих пользователей все эти действия останутся незамеченными, разве что ОС Windows 10 может иногда показывать уведомления о необходимости удаления Flash Player. Большинство популярных сайтов уже перешли на альтернативную и более безопасную технологию – HTML5, к тому же сама Adobe еще в 2015 г. попросила вебмастеров перевести свои сайты, если те используют Flash, на HTML5. В итоге на момент публикации материала лишь 2,2% существующих сайтов использовали технологию Flash (статистика W3Techs).

Более того, все эти изменения, связанные с прекращением дальнейшего развития Flash, никак не затронут огромную армию пользователей – владельцев мобильных устройств Apple. Ни iPhone, ни iPad никогда не поддерживали эту технологию, на чем настаивал основатель компании Стив Джобс (Steve Jobs). В своем открытом письме 2010 г. он раскритиковал технологию Adobe за ее ненадежность, плохую совместимость с мобильными версиями веб-сайтов и повышенный расход заряда батарей смартфонов и планшетов.

Слишком много уязвимостей

Основной причиной полного отказа от Flash со стороны как сторонних разработчиков, так и самой Adobe, стала именно небезопасность этой технологии. За десятилетия ее существования в ней были выявлены десятки мелких и крупных уязвимостей, угрожавших пользователям потерей личных данных и другими не менее неприятными последствиями хакерских атак.

Доля сайтов, до сих пор использующих Flash, стремится к нулю

Например, в феврале 2014 г. Flash Player получил крупное обновление, закрывающее одну из таких брешей – ее обнаружили специалисты «Лаборатории Касперского», и она давала хакерам полный контроль над компьютером пользователя. Adobe тогда выпустила патч для всех поддерживаемых платформ – Windows, Mac и Linux.

В апреле 2014 г. во Flash Player была устранена еще одна критическая уязвимость, затрагивавшая пользователей Windows, Mac и Linux. Эксперты полагали, что она была использована сирийскими диссидентами, выступающими против своего правительства в шпионских целях.

Этапы уничтожения Flash

Adobe объявила о своих планах по полному прекращению поддержки Flash еще в июле 2017 г. и сразу уточнила сроки – не позднее 31 декабря 2020 г. Однако постепенный отказ от этой технологии происходил на протяжении всего завершившегося десятилетия.

После критики Стива Джобса в адрес Flash об удалении поддержки этой технологии из своих мобильных устройств задумалась и компания Microsoft. В сентябре 2011 г. стало известно, что она собиралась включить в состав еще не вышедшей на тот момент ОС Windows 10 две версии браузера Internet Explorer 10 – обычную и адаптированную под новый интерфейс Metro UI и под мобильные устройства с тачскринами. В последней Microsoft хотела заблокировать поддержку Flash, руководствуясь всем тем, о чем говорил Стив Джобс – корпорация стремилась сделать свои гаджеты более безопасными и более долгоиграющими.

Разработчики браузеров подключились к удалению поддержки Flash несколько лет спустя. Например, интернет-гигант Google начал постепенно отключать Flash в своем Chrome и заменять его на HTML5 с декабря 2016 г. Окончательное прекращение поддержки состоялось 31 декабря 2020 г.

Аналогичные действия по отказу от Flash во всех своих браузерах предприняла и Microsoft, притом спустя всего несколько дней после Google. В браузерах Edge (на старом движке EdgeHTML) и Internet Explorer Flash Player должен был полностью перестать работать в конце 2019 г. В новом Edge на базе Chromium Microsoft придерживалась тех же сроков отказа от поддержки Flash, что и Google в своем Google Chrome. То же касается и браузеров Opera и Firefox – поддержка Flash в них не работает с 1 января 2021 г.