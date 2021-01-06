Qualcomm без объяснения причин покидает гендиректор, сделавший ее мировым лидером

Стив Молленкопф покинет пост главы Qualcomm, который занимал с марта 2014 г. За это время он смог сделать компанию мировым лидером в сегменте мобильных процессоров и модемов сотовой связи. В компании Молленкопф работает с 1994 г., а его место займет пришедший в Qualcomm годом позже Кристиано Амон, нынешний президент Qualcomm.

Qualcomm без гендиректора

В компании Qualcomm в обозримом будущем сменится генеральный директор. Со своего поста уйдет 52-летний Стив Молленкопф (Steve Mollenkopf), возглавлявший компанию в более шести лет и в общей сложности отдавший ей более 26 лет своей жизни (свою карьеру он начал в 1994 г.).

Под руководством Молленкопфа Qualcomm стала мировым лидером по поставкам мобильных процессоров – она удерживала этот титул несколько лет подряд – например, по данным CounterPoint Research, во II квартале 2020 г. ее доля рынка составила 29% против 26% у MediaTek и 16% у Huawei. И лишь по итогам III квартала 2020 г. Qualcomm уступила MediaTek первое место – CNews писал, что она сохранила свою долю на прежнем уровне (29%), тогда как MediaTek нарастила собственную до 31%.

Молленкопф покинет свой пост 30 июня 2021 г., и к тому моменту его срок пребывания в нем перевалит за семь лет.

Стив Молленкопф

О причинах его отставки представители Qualcomm и он сам не сообщают, известно лишь, что из компании он пока не уйдет – он на неопределенное время останется в ней на должности стратегического советника.

Новый СЕО

Имя преемника Стива Молленкопфа уже известно – на посту гендиректора Qualcomm его сменит действующий президент компании, 50-летний Кристиано Амон (Cristiano Amon). Он станет новым СЕО по решению совета директоров компании, единогласно проголосовавших за него. Амон займет место руководителя Qualcomm в день ухода Молленкопфа – 30 июня 2021 г.

Кристиано Амон

Кристиано Амон пришел в Qualcomm на год позже Молленкопфа – он работает в ней с 1995 г. Начинал он с должности инженера, а в последние годы Амон курировал подразделение микросхем компании, которое поставляет процессоры для большинства телефонов Android и модемных чипов, которые помогают устройствам Android и iPhone подключаться к беспроводным сетям.

Убежденный сторонник сетей 5G, Кристиано Амон, помимо прочего, возглавил усилия Qualcomm по внедрению чипов 5G в смартфоны базового и среднего ценовых сегментов. Он также руководил расширением компании в новых областях, таких как инфраструктурное оборудование 5G, автомобильные и персональные компьютеры.

«Для меня большая честь стать следующим генеральным директором Qualcomm, и я ценю доверие, которое Стив и Совет директоров питают ко мне. Qualcomm – невероятная компания. Мы на протяжении десятилетий были в авангарде инноваций, и я с нетерпением жду для сохранения этой позиции в будущем», – прокомментировал Кристиано Амон свое новое назначение.

Карьерная лестница Молленкопфа

Стив Молленкопф пришел в Qualcomm в 1994 г., начав свой путь к должности ее гендиретора с поста обычного инженера. До этого он отучился в Политехническом университете Виргинии (США), получив в нем степень бакалавра в области электротехники. Также у него есть степень магистра в той же сфере, приобретенная им в Мичиганском университете (США).

Спустя 14 лет своей работы в Qualcomm, в 2008 г., Стив Молленкомф был назначен главой процессорного подразделения компании. К 2011 г. он стал ее исполнительным вице-президентом, и под его руководством прошла сделка по приобретению Qualcomm компании Atheros Communications. Поглощение, стоившее Qualcomm 3,7 млрд, в дальнейшем положительно сказалось на ее бизнесе, а сама Atheros Communications сменила название на Qualcomm Atheros.

В том же 2011 г. Стив Молленкопф стал главным операционным директором Qualcomm, и в сферу его ответственности вошли финансовые вложения компании в новые для нее технологии. Действия Стива помогли Qualcomm укрепить свое положение во многих сегментах ее присутствия. За заслуги Молленкопфа перед Qualcomm совет директоров компании принял решение назначить его генеральным директором. В новую должность он вступил в марте 2014 г.

Лишь перед самым уходом Молленкопфа с поста СЕО Qualcomm компания уступила лидерство на рынке мобильных процессоров

«Во время своего нахождения в должности Стив прошел через беспрецедентные обстоятельства. За семь лет у руля Qualcomm ему пришлось столкнуться с большим количеством трудных ситуаций, нежели другие СЕО сталкиваются за всю свою карьеру», – заявил председатель совета директоров Qualcomm Марк Маклафлин (Mark McLaughlin). «Под руководством Стива компания оставалась сосредоточенной и создавала огромную ценность для акционеров, изобретая ключевые технологии, которые способствуют экономическому росту и улучшают жизнь», – добавил он.

Сделав Qualcomm мировым лидером в сегменте мобильных чипов, Стив Молленкопф действительно прошел через множество проблем. В период его руководства компанией ее, к примеру, неоднократно обвиняли в неконкурентном поведении, и очень часто в подобных заявлениях упоминалась компания Apple.

Например, в январе 2017 г. Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила Qualcomm в нарушении конкуренции на рынке – по мнению регулятора, компания в обмен на преференции заставила Apple использовать в iPhone только их чипы.

В качестве примера FTC ссылалась на сделку между Qualcomm и Apple, по которой калифорнийская компания обязалась с 2011 г. по 2016 г. использовать в своих смартфонах исключительно модемы партнера в обмен на снижение сумм патентных пошлин (их платит производитель, использующий чужую разработку). В итоге вплоть до 2016 г. Apple использовала в своих смартфонах только разработки Qualcomm, за исключением iPhone 7, в котором использовались модемы Intel. Эксперты отмечают, что это привело к некоторым проблемам с совместимостью и производительностью гаджетов.

За месяц до этого, в декабре 2016 г., Qualcomm получила крупный штраф в размере $873 млн от антимонопольных органов Южной Кореи. Причиной стала продажа производителям мобильной техники ненужных лицензий, объединенных в один пакет с нужными. Из южнокорейских компаний у Qualcomm есть лицензионные соглашения с Samsung и LG.

В январе 2018 г. история с Apple получила продолжение – европейские регуляторы назначили Qualcomm $1,2 млрд штрафа за то, что компания годами выплачивала миллиарды Apple за сохранение статуса единственного поставщика 4G-чипов.

В сентябре 2018 г. между Qualcomm и Apple произошел новый конфликт – Qualcomm подала против Apple иск, в котором обвинила ее в систематическом хищении своих разработок с последующей передачей их Intel. Qualcomm утверждала, что может доказать это с помощью электронной переписки инженеров Apple и Intel и фрагментов кода.

Конфронтация между компаниями длилась несколько месяцев – они решили зарыть топор войны лишь в мае 2019 г., когда Apple согласилась выплатить от $4,5 до $4,7 млрд. Qualcomm в качестве компенсации и прекращения патентных споров.