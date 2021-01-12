Спецпроекты

Устройства под Linux и Android массово заражают майнерами криптовалюты

Безопасность Бизнес Техника
, Текст: Роман Георгиев

Новая версия Gitpaste-12 использует более 30 уязвимостей для распространения криминальных криптомайнеров на устройствах под Linux и Android, а также атак на веб-приложения и чужие бэкдоры.

Червь и Monero

Недавно выявленный ботнет Gitpaste-12, обладающий функциями интернет-червя, снова активизировался и пополнил свой арсенал атакуемых уязвимостей. Основной его «добычей» служат устройства под управлением Android и Linux. Ботнет также активно заражает устройства интернета вещей.

Червь Gitpaste-12 распространяется через GitHub; его вредоносные компоненты хостятся на Pastebin. Первая его версия, обнаруженная в октябре 2020 г., способна была эксплуатировать 12 известных уязвимостей.

Вторая итерация, которая эксплуатирует уже более 30 уязвимостей, была выявлена 10 ноября экспертами компании Juniper ThreatLabs. Изначально они нашли репозиторий в GitHub, содержавший лишь три файла — криптомайнер под Linux, список паролей для брутфорса и интерпретатор неизвестного происхождения, написанный на Python 3.98.

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Червь-ботнет оснастили тремя десятками эксплойтов

Позднее к ним добавились файл настроек для криптомайнера Monero (config.json), а также эксплойт для повышения привилегий в среде Linux, запакованный UPX.

Новая версия Gitpaste-12, попав на целевую систему, сразу же скачивает вредоносные компоненты, в том числе, криптомайнер и бэкдор, после чего начинает атаковать веб-приложения, соединения AndroidDebugBridge и устройства интернета вещей, включая роутеры и IP-камеры.

Чужой бэкдор? Подойдет

Эксперты отметили, что новая версия червя знает как минимум 31 уязвимость, и только семь из них уже наблюдались в предыдущей версии. Интересной особенностью является также то, что вредонос пытается эксплуатировать уже существующие бэкдоры, которые могли быть установлены другими вредоносами.

Червь пользуется уязвимостями в таких опенсорсных пакетах как JBossSeam 2, CutePHP, mongo-express, Pi-hole и FuelCMS; жертвами также может становиться коммерческий пакет vBulletin и некоторые другие.

В Gitpaste-12 также встроен червь под Unix — X10-unix, который и атакует приложение Android Debug Bridge через порт 5555, пытаясь загрузить на устройства под Android вредоносный двоичный файл blu и пакетный файл APK. Этот файл, установившись, публикует на Pastebin IP-адрес зараженного устройства и скачивает дополнительные вредоносные компоненты. К настоящему моменту известно о заражении минимум 100 различных хостов.

«Прошивки IoT-устройств кишат уязвимостями, вдобавок баги в популярном опенсорсном и коммерческом ПО, в том числе, веб-приложениях, могут оставаться неисправленными годами. Все это создает весьма благодатную почву в том числе и для червей, — отмечает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Операторы криминальных криптомайнеров всегда заинтересованы в том, чтобы заразить как можно большее количество оборудования своими вредоносами с наименьшими усилиями. Появление чего-то подобного Gitpaste-12 — совершенно закономерно и нельзя исключать, что его библиотека эксплойтов будет продолжать расти».

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