Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой

Новый факты коррупционных взаимоотношений TeliaSonera и Гульнары Каримовой

Международный Центр по исследованию коррупции и организационной преступности (OCCRP) вместе со шведским телеканалом SVT провели новое расследование коррупционной деятельности шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera (нынешнее название - Telia) в Узбекистане. Речь идет о взятках, которые TeliaSonera платила Гульнаре Каримовой – дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова – за преференции для принадлежавшего ей сотового оператора Ucell.

Ранее уже было известно, что TeliaSonera в общей сложности перевела около $330 млн структурам Каримовой. Впервые об этом стало известно осенью 2012 г. - также из расследования шведских СМИ. Оказалось, что платежи идут в адрес гибраалтарского оффшора Takilant, принадлежащего подруге Каримовой Гаянэ Авакян.

Как TeliaSonera пострадала из-за Гульнары Каримовой

Это открытие имело тяжелые последствия сразу для трех крупных телекоммуникационных компаний. Руководство TeliaSonera, включая президента Ларса Нуберга (Lars Nuberg) и вице-президента по макрорегиону «Евразия» Терро Кивисаари (Tero Kivisaari), ушло в отставку. В Швеции им вместе с бывший главой юридического департамента макрорегиона «Евразия» Олли Тохимаа (Olli Tuohimaa) было предъявлено обвинение в подкупе должностных лиц, но в 2019 г суд их оправдал.

Гульнара Каримова, профессор Университета мировой экономики и дипломатии в Ташкенте

Сама компания приняла решение уйти из макрорегиона «Евразия» и продала все свои сотовые активы в странах СНГ, Грузии и Непале, а также долю в российском «Мегафоне». К расследованию подключились власти США, которые оштрафовали TeliaSonera на $965 млн.

Более того, американцы выяснили, что взятки Каримовой давали и две другие телекоммуникационные компании, работавшие в Узбекистане: «Мобильные телесистемы» (МТС) и группа Vimpelcom (нынешнее название Veon), ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн». Эти компании были оштрафованы на $850 млн и $795 млн соответственно.

Возросшие аппетиты Гульнары Каримовой

В нынешнем расследование OCCRP говорится о новых фактах платежей от TeliaSonera в пользу Каримовой, о которых ранее не было известно. Ссылаясь на материалы американского расследования, OCCRP пишет, что летом 2012 г. один из топ-менеджеров TeliaSonera предупредил Теро Кивисаари, что Каримова требует заплатить ей $20 млн «за протекцию». В противном случае активы Coscom могут быть конфискованы, а гендиректор компании арестован.

Нуберг и Кивисаари якобы одобрили данный перевод, который должен был осуществляться на уровне Coscom в узбекских сомах. Стороны подписали соответствующий меморандум о намерениях. Однако Takilant не хотел принимать узбекскую валюту, предпочитая американские доллары. Но гендиректор Ucell Али Аган (Ali Agan) указывал в переписке, что решение платить в сомах было одобрено штаб-квартирой TeliaSonera, которая не хотела включения этой суммы в отчеты компании.

Как ZTE помог перевести деньги дочери узбекского президента

Между тем, осенью того же года вокруг Takilant разгорелся скандал, после чего работать через этот оффшор стало невозможно. В связи с этим была придумана новая схема – с участием китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. TeliaSonera и ZTE якобы договорились о фиктивных контрактах с китайским производителем на поставку ПО.

Гульнара Каримова в немилости у своего отца - президента Узбекистана

Coscom перевел ZTE $20 млн. Дальше деньги в рамках консалтингового соглашения были переведены на счета оффшора с островов Сент-Китс и Невис Eurasia Advisory Services, связанного с TeliaSonera. Эта структура, со своей стороны, заключила консалтинговое соглашение на сумму $20 млн с оффшором с Британских Виргинских островов Morriby Global, связанного с Каримовой. OCRRP утверждает, что указанные консалтинговые соглашения были фиктивными.

Всего за 2013 г. Morriby Global получил, как минимум, $12 млн. То есть сотрудничество TeliaSonera с Каримовой продолжалось уже после начавшегося международного скандала из-за Takilant. OCRRP пишет, что в ZTE готовы были «помочь своему клиенту», но не безвозмездно. Комиссия китайского производителя от соответствующих платежей составила 6%.

Кроме того, в качестве ответной благодарности Coscom пообещал отдать ZTE часть контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования, говорится во внутренних документах китайской компании. До той поры планировалось, что Ucell будет закупать все необходимое оборудование у “F7” – по данным OCRRP, таким образом в ZTE называет своего ближайшего конкурента, китайскую Huawei. Однако Coscom был согласен заменить ядро сети в шести регионах на оборудование ZTE.

Нынешние власти Узбекистана подтвердили факты коррупции

Ларс Нуберг, как и его преемник на посту президента TeliaSonera Пер-Арне Блумкуйст (Per-Arne Blomquist), заявили OCCRP, что никаких денег по данной схеме не было переведено. Перевод такой крупной суммы мог быть осуществлен только с санкции совета директоров, который никогда бы этого не одобрил.

Однако факт перевода денежных средств по данной схеме подтвердили нынешние власти Узбекистана. В 2013 г. Гульнара Каримова впала в опалу у своего отца, в в 2016 г. Ислам Каримов скончался. Новый президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиеев. Каримова несколько раз была приговорена судом к тюремным заключениям.

В 2017 г. генпрокурор Узбекистана Шавкат Умурзаков ответил на вопросы властей Швеции о коррупционных схемах Гульнары Каримовой. В числе прочего он подтвердил, что связанный с TeliaSonera оффшор Eurasia Advisory Services перевел $20 млн в пользу Morriby Global за помощь в работе в стране.

Нынешний вице-президент Telia Джонас Бенгтссон (Jonas Bengtsoon) также подтвердил, что компания видела соглашение о намерениях, которое первоначально было заключено с Takilant, а затем – с Morriby Global. Однако были ли эти деньги переведены, и кто придумал данную схему, Бенгтссон не знает. ZTE не стали комментировать OCRRP вопрос взаимоотношений с TeliaSonera.