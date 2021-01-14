Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда

Созданная Сергеем Мацоцким после ухода из IBS компания «Рубитех» безальтернативно стала победителем тендера на техобслуживание АИС ФНС в 2021 г. за 1,92 млрд руб. Кроме этой компании заявок на участие в аукционе больше никто подавать не стал. Год назад аналогичные работы торговались по цене в 990 млн руб.

Мегаконтракт для «Рубитеха»

Как выяснил CNews, обслуживанием «железа» и ПО автоматизированной информсистемы Федеральной налоговой службы (АИС ФНС) в 2021 г., по всей видимости, займется компания «Рубитех», организованная в июне 2020 г. сооснователем известного ИТ-интегратора IBS Сергеем Мацоцким после того как он покинул свое детище двумя месяцами ранее, в апреле.

Напомним, в случае «Рубитеха» речь идет не об учреждении для выделившегося из IBS бизнеса нового юридического лица, а о переименовании действующего: ООО «ИБС консалтинг» в ООО «Рубитех».

Кадровая основа «Рубитеха» — бывший дивизион ИТ-инфраструктуры IBS. Поэтому компания себя позиционирует в качестве системного интегратора с экспертизой в построении ИТ-инфраструктуры, проектировании ЦОДов, создании сетевых решений и технологий в сфере информационной безопасности.

Тендер на вышеупомянутый фронт работ в отношении АИС ФНС был объявлен 7 декабря 2020 г. в формате электронного аукциона со стартовой ценой лота в 1,92 млрд руб. Непосредственным заказчиком выступило федеральное казенное учреждение «Налог-сервис» ФНС. Фронт работ рассчитан на период с 1 января по 31 декабря 2021 г. Заявки от претендентов принимались до 23 декабря. По истечении этого срока «Рубитех» оказался единственным участником процедуры выбора поставщика — ни одна другая компания своих претензий на бюджетные деньги не заявила.

На основании этого тендерная комиссия признала аукцион несостоявшимся, но в соответствии с действующим законодательством порекомендовала заказчику заключить контракт с «Рубитехом» без снижения его начальной стоимости. Другим допустимым вариантом для заказчика является перезапуск тендера.

Новая компания Сергея Мацоцкого будет обслуживать АИС ФНС

Сейчас на сайте госзакупок нет ни информации о перезапуске процедуры, ни данных о подписании соглашения. На момент публикации данного материала в «Налог-сервисе» не смогли сообщить CNews, планируют ли заключить контракт с «Рубитехом» — без объявления повторного аукциона.

Техподдержка АИС ФНС подорожала в два раза?

Анализ сайта госзакупок показывает, что в конце 2019 г. идентичный по названию аукцион с фронтом работ с 1 января по 31 декабря 2020 г. был объявлен «Налог-сервисом» со стартовой ценой лота в 990,6 млн руб., то есть почти в два раза меньшей, чем сейчас.

Победителем тогда стала компания «ИБС экспертиза» с предложением в 965,9 млн руб. Конкуренцию ей безуспешно пытался составит «Форс — центр разработки», но он остановился на отметке в 985,7 млн руб.

Сопоставление техзаданий прошлогоднего и нового тендеров показывает, что фронт работ действительно мог несколько увеличиться. В частности в списке поддерживаемого оборудования системы телекоммуникаций добавились модульные коммутаторы сети хранения данных с поддержкой 4/8/16/32 Gbit FC компаний Aquarius и EMC, аппаратно-программные комплексы управления и мониторинга компании «Код безопасности», программно-аппаратный комплекс межсетевого экранирования и VPN «Застава» и т. д.

На момент публикации материала в «Налог-сервисе» прокомментировать CNews двукратное «подорожание» контракта не смогли.

Что касается, прошлого подрядчика — компании «ИБС экспертиза», то по ЕГРЮЛ ее юрлицо к Мацоцкому отношения не имеет, оставшись в составе IBS. В то же время, по данным CNews, проекты с ФНС всегда были прерогативой Мацоцкого, поэтому речи о том, что он сейчас «перешел дорогу» своим бывшим партнерам, не идет.

Что включает техподдержка АИС ФНС

Из техзадания к новому тендеру следует, что, как и год назад, в состав предоставляемых по контракту услуг входят консультации, регламентно-профилактические и ремонтно-восстановительные работы с оборудованием и ПО, замена неисправного иборудования и/или их элементов, тестирование сертифицированными измерительными приборами каналов передачи данных между объектами заказчика.

По условиям соглашения, исполнитель обязан обеспечить непрерывную круглосуточную работу службы техподдержки, отвечающую на вопросы по эксплуатации систем заказчика, диагностике и локализации неисправностей. Связь со службой должна быть организована исполнителем по бесплатному телефонному номеру с обеспечением аудиозаписи разговоров, по электронной почте и через веб-портал.

В состав поддерживаемого оборудования (межсетевые экраны, криптографические шлюзы, коммутаторы, серверы, ленточные библиотеки, дисковые массивы и пр.) входит продукция Cisco, EMC, HP, IBM,Aquarius, Depo, Huawei, Kraftway, Yadro, D-Link, Linksys, NetApp, Eltex, Avaya, Hitachi и др.

Как разделялся IBS

О разделе бизнеса IBS между его основателями Сергеем Мацоцким (владел долей в 25%) и Анатолием Карачинским стало известно 13 апреля 2020 г. С точки зрения даты объявления об этом событии раздел был приурочен к началу нового финансового года. Было сообщено, что Мацоцкий перестает быть миноритарным акционером компании и выходит из состава совета директоров IBS (ПАО «ИБС ИТ услуги»).

В IBS утверждали, что данное решение было принято основателями по взаимному согласию и «с чувством глубокого уважения к вкладу каждого в партнерство», которое длилось более 30 лет. Реорганизация должна позволить обоим предпринимателям сконцентрироваться на приоритетных для себя направлениях ИТ-бизнеса. Помимо дивизиона инфраструктуры, Мацоцкому отошли компании БФТ и Arenadata.

В последнем на момент раздела публичном отчете ПАО «ИБС ИТ услуги» (по МСФО), который завершился 31 марта 2019 г., указано, что выручка этой структуры по итогам того года составила 27,9 млрд руб. при показателе чистой прибыли в 1,82 млрд руб. В IBS сообщили CNews, что показатели этого ПАО релевантны всему бизнесу группы компаний.