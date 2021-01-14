Qualcomm купила стартап, который грозился уничтожить Intel и AMD

Qualcomm приобрела стартап Nuvia, созданный тремя бывшими сотрудниками Apple. Он ведет разработку собственных процессоров, и Qualcomm намерена использовать его идеи в собственных чипах Snapdragon.

Qualcomm купила Nuvia

Компания Qualcomm объявила о покупке компании Nuvia, основанной тремя выходцами из Apple. Они создали ее в 2019 г. с целью, пишет Reuters. выпуска собственных серверных процессоров и борьбы с нынешними лидерами рынка – компаниями Intel и AMD. Основатели хотели создать чип, который был бы быстрее, энергоэффективнее и безопаснее, существующих решений для серверов и центров обработки данных.

Сумма сделки составит $1,4 млрд, и Qualcomm готова заплатить эти деньги, чтобы «укрепить лидерство платформы Snapdragon», сказано в ее официальном заявлении. Основатели Nuvia Джерард Уильямс III (Gerard Williams III), Ману Гулати (Manu Gulati) и Джон Бруно (John Bruno) перейдут в Qualcomm, но пока неизвестно, на какие именно должности. Также Qualcomm намерена принять в свой штат и других сотрудников стартапа.

Известие о покупке Nuvia поступило спустя всего неделю после заявления Qualcomm о смене гендиректора. Как сообщал CNews, Стив Молленкопф (Steve Mollenkopf), возглавлявший компанию в более шести лет и в общей сложности отдавший ей более 26 лет своей жизни (свою карьеру он начал в 1994 г.), покинет свой пост 30 июня 2021 Преемником Молленкопфа станет действующий президент Qualcomm Кристиано Амон (Cristiano Amon). Он работает в компании с 1995 г.

Зачем Qualcomm понадобился этот стартап

Главная цель сделки, пишет портал MacRumors – это снижение Qualcomm своей зависимости от британской ARM, которую в сентябре 2020 г. купила Nvidia. Большинство современных чипов Qualcomm лицензируются непосредственно у ARM, но, с другой стороны, наработки чипы Nuvia тоже используют базовую архитектуру ARM, хотя дизайн их ядер кастомный.

Наработки Nuvia нужны Qualcomm для развития собственных чипов

Этот шаг, по данным MacRumors, может помочь Qualcomm снизить затраты на лицензирование ARM в краткосрочной перспективе и дать возможность перейти на собственную архитектуру в перспективе долгосрочной. Qualcomm собирается использовать наработки Nuvia во многих своих решениях, включая флагманские процессоры для смартфонов, а также CPU для ноутбуков и автомобильных информационно-развлекательных систем.

Следует отметить, что на 14 января 2021 г. Nuvia так и не выпустила ни одного процессора. С 2019 г. она работает над чипом с кодовым названием Phoenix для центров обработки данных, но его производство пока не началось.

Кто стоит за Nuvia

Все три основателя Nuvia в период своей работы в Apple так или иначе были связаны с ее процессорами. Например, Джон Бруно проработал в ней пять лет в группе разработчиков мобильных платформ, Ману Гулати был частью подразделения Apple Platform Architecture – он работал на Apple в течение восьми лет. Джерард Уильямс III строил карьеру в Apple девять лет и был в ней главным архитектора мобильных чипов, начиная с процессора А7.

Основатели Nuvia: Джон Бруно (слева), Джерард Уильямс III (в центре) и Ману Гулати (справа)

В список инвесторов стартапа трех выходцев из Apple входят весьма крупные компании. Это, помимо прочих, Capricorn Investment Mayfield, WVRI Capital, Nepthene, а также Dell Technologies Capital и ряд ИТ-компаний из Кремниевой долины. По словам представителей Nuvia, в первой половине ноября 2019 г. компания привлекла инвестиции на сумму $53 млн.

Компания активно расширяет штат своих сотрудников. на момент публикации материала у нее было открыто свыше 150 вакансий разработчиков процессоров и ПО – большая часть в США (как в офисах, так и на удаленке), но также и в Индии.

Qualcomm и Nuvia против Apple

У Nuvia и Qualcomm есть нечто общее – обе компании имеют опыт судебных тяжб с Apple. Например, один из конфликтов Apple и Qualcomm произошел в сентябре 2018 г. – Qualcomm подала против Apple иск, в котором обвинила ее в систематическом хищении своих разработок с последующей передачей их Intel. Чипмейкер утверждал тогда, что может доказать это с помощью электронной переписки инженеров Apple и Intel и фрагментов кода. Компании урегулировали спор в мае 2019 г. – Apple согласилась выплатить от $4,5 до $4,7 млрд. Qualcomm в качестве компенсации и прекращения патентных споров.

Nuvia ищет более 150 новых специалистов

11 декабря 2019 г. против Apple выступил один из основателей Nuvia – Джерард Уильямс III. Он обвинил компанию в незаконной слежке за своими сотрудниками, в частности, за ним самим и заявил, что Apple, не имея на то никаких законных оснований, контролировала его личную переписку и даже прослушивала звонки. Причиной слежки за ним стало его стремление начать собственный бизнес в той сфере, которой он посвятил как минимум девять лет своей жизни и работы в Apple. Компания полагала, что он планирует продавать свои наработки ее конкурентам.

Но противостояние инженера и Apple началось немного раньше. Джерард Уильямс III ушел из компании в марте 2019 г. и почти сразу же основал Nuvia. Сама Apple узнала о появлении нового стартапа лишь в августе 2019 г. и сразу же обратилась в суд. Юристы Apple утверждали, что Уильямс III нарушил подписанный им контракт, скрыв свои планы по созданию собственного предприятия после увольнения. Также они хотели обвинить его в том, что он пытался переманить в свой стартап и других сотрудников компании, что тоже нарушало условия контракта.

В середине февраля 2020 г. все тот же Джерард Уильямс III уличил Apple в угрозах и попытках помешать компаниям малого бизнеса в разработке новых технологий. Он подал против нее иск, в котором упомянул, что Apple начала переманивать сотрудников его стартапа. В своем обращении суд инженер заявил, что Apple хочет «ограничить свободу предпринимателей в поисках более полноценной работы и задушить создание новых технологий и решений другими компаниями».