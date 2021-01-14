Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут
Зарплаты программистов, знающих Python, могут исчисляться сотнями тысяч рублей. Для возможности получать максимум нужно проживать в Москве, Санкт-Петербурге или Екатеринбурге или, в крайнем случае, работать на компанию из одного из этих городов. А меньше всех пишущим на Python программистам платят в Астрахани.
Знать Python выгодно
Программисты, пишущие на Python, могут зарабатывать в России сотни тысяч рублей ежемесячно. Как показало исследование портала SuperJob, для этого даже не обязательно переезжать в Москву или Санкт-Петербург – высокие зарплаты специалистов по этому языку зафиксированы сразу в 30 российских городах.
Python – это один из самых популярных языков программирования во всем мире. Зародившийся в конце 80-х годов XX века и созданный нидерландским разработчиком Гвидо ван Россумом (Guido van Rossum), в настоящее время работающим в Microsoft, в ноябре 2020 г. Python занял второе место в авторитетном рейтинге TIOBE. Тогда он сумел обогнать даже Java, и впереди него остался один только язык С, но к январю 2021 г. Python немного сдал позиции, опустившись на третье место и снова пропустив вперед Java.
Зарплаты программистов Python в России прямо пропорциональны объемам их знаний и опыту работы. В рейтинге SuperJob перечислено 30 городов, в которых знающий Python специалист может ежемесячно получать от 50 до 400 тыс. руб.
Разумеется, обе российские столицы лидируют в этом рейтинге, но в целом для заработка от 100 тыс. руб., как показало исследование программистам Python вовсе не обязательно жить в городах-миллионниках. Например, в Белгороде с численностью населения около 394 тыс. человек (статистика Росстата на 1 января 2020 г.) они могут получать от 55 до 270 тыс. руб. Плюс к этому, по уровню зарплат в этой сфере Екатеринбург полностью идентичен Санкт-Петербургу.
От чего зависит уровень зарплат
По мнению специалистов SuperJob, все соискатели на должность программиста на Python делятся на четыре категории, в зависимости от уровня их знаний и умений. Чем ниже эта категория (первая – самая низкая, четвертая – самая высокая), тем на меньшую сумму он может рассчитывать.
|Зарплатный диапазон
|Требования и пожелания к профессиональным навыкам
|I
|Неполное высшее образование (ИТ/техническое); Знание английского языка на уровне чтения технической документации; Знание принципов объектно-ориентированного программирования; Знание основ программирования на Python; Знание SQL, HTML и CSS
|II
|Знание JavaScript; Опыт работы с MySQL/PostgreSQL; Опыт разработки веб-сервисов; Опыт использования фреймворка Django; Опыт работы с системами баг-трекинга; Опыт работы с системами контроля версий; Опыт программирования на Python от одного года
|III
|Высшее образование (ИТ/техническое); Знание Linux/Unix; Знание методик организации процесса разработки в команде; Опыт тестирования приложений; Опыт создания REST API сервисов; Опыт работы с системами очередей; Успешный опыт разработки высоконагруженных проектов; Опыт программирования на Python от двух лет. Возможные пожелания: знание одного или нескольких языков программирования; знание английского языка на разговорном или свободном уровне; наличие портфолио выполненных проектов; опыт асинхронного программирования; опыт работы с Docker.
|IV
|Опыт работы с большими данными; Опыт программирования на Python от трех лет. Возможные пожелания:знание методов машинного обучения; навыки руководства группой разработчиков.
Источник: SuperJob
Для примера, специалист первой категории, работающий в Кемерово, будет получать от 50 до 65 тыс. руб. и при этом от него будет требоваться наличие высшего образования (технического или в сфере ИТ). Но в то же время требований к тому, чтобы это образование было законченным, никто предъявлять уже не будет.
Аналогично, в том же Кемерово программист Python четвертой категории сможет получать до 260 тыс. руб., но для этого его опыт работы в этой сфере не должен составлять меньше трех лет. Законченное высшее ИТ-образование – теперь уже обязательное требование.
Где платят больше всего
Если программист Python живет в Москве или работает на столичную компанию удаленно, то его максимальная зарплата, по данным SuperJob, составит 400 тыс. руб., а минимальная – 80 тыс. руб. Российская столица – лидер рейтинга, и за ней следуют Санкт-Петербург и Екатеринбург с минимальной зарплатой 70 тыс. руб. и максимальной 350 тыс. руб.
|Зарплатный диапазон, в месяц
|I кат., руб.
|II кат., руб.
|III кат., руб.
|IV кат., руб.
|В среднем по рынку, руб.
|Москва
|80000—100000
|100000—130000
|130000—220000
|220000—400000
|180 000
|Санкт-Петербург
|70000—80000
|80000—110000
|110000—180000
|180000—350000
|150 000
|Архангельск
|50000—65000
|65000—85000
|85000—145000
|145000—260000
|120 000
|Астрахань
|50000—60000
|60000—80000
|80000—135000
|135000—240000
|110 000
|Белгород
|55000—70000
|70000—90000
|90000—150000
|150000—270000
|120 000
|Владивосток
|65000—80000
|80000—110000
|110000—180000
|180000—350000
|150 000
|Волгоград
|55000—70000
|70000—90000
|90000—150000
|150000—280000
|120 000
|Воронеж
|60000—75000
|75000—95000
|95000—165000
|165000—300000
|130 000
|Екатеринбург
|70000—80000
|80000—110000
|110000—180000
|180000—350000
|150 000
|Казань
|60000—75000
|75000—95000
|95000—160000
|160000—300000
|130 000
Источник: SuperJob
Меньше всего, вне зависимости от категории и опыта работы, знающие Python программисты зарабатывают в Астрахани. В этом городе они могут рассчитывать минимум на 50 тыс. руб. и максимум на 240 тыс. руб. Как ни странно, но схожая ситуация с зарплатами складывается и у программистов C# - в ноябре 2020 г. CNews писал, что Астрахань заняла предпоследнее место в аналогичном рейтинге SuperJob, обогнав лишь Оренбург.
Python не привлекает девушек
Программисты женского пола, согласно отчету SuperJob, в большинстве своем не интересуются Python. 91% соискателей, пишущих на этом языке – это мужчины.
|Критерий
|Средний показатель
|Средний возраст
|29 лет
|Мужчины
|91%
|Имеют высшее образование
|77%
|Готовы к переезду
|25%
|На момент размещения резюме не имели работы
|58%
|Средний срок работы на последнем месте
|1,8 года
Источник: SuperJob
Также программисты Python чаще всего не готовы к переезду, а средний возраст соискателя на такую вакансию – 29 лет, и у 77% кандидатов есть высшее образование.
Сравнение с зарплатами программистов на C# и Windows-сисадминов
В среднем программисты Python получают меньше тех, кто пишет на C#, хотя этот язык находится на пятом месте по популярности (рейтинг TIOBE на январь 2021 г.). Но в данном случае все будет зависеть от конкретного города – например, в Москве уровень оклада специалистов по C# варьируется от 100 тыс. руб. (минимальная для I категории) до 300 тыс. руб. (максимальная для IV категории).
|Зарплатный диапазон, в месяц
|I кат., руб.
|II кат., руб.
|III кат., руб.
|IV кат., руб.
|В среднем по рынку, руб.
|Москва
|100000—120000
|120000—150000
|150000—250000
|250000—350000
|200000
|Санкт-Петербург
|80000—100000
|100000—130000
|130000—210000
|210000—300000
|170000
|Архангельск
|65000—80000
|80000—100000
|100000—165000
|165000—230000
|130000
|Астрахань
|60000—75000
|75000—90000
|90000—150000
|150000—210000
|120000
|Белгород
|70000—80000
|80000—100000
|100000—170000
|170000—240000
|135000
|Владивосток
|80000—100000
|100000—125000
|125000—210000
|210000—300000
|170000
|Волгоград
|70000—85000
|85000—105000
|105000—175000
|175000—240000
|140000
|Воронеж
|75000—90000
|90000—110000
|110000—185000
|185000—260000
|150000
|Екатеринбург
|80000—100000
|100000—130000
|130000—215000
|215000—300000
|170000
|Казань
|75000—90000
|90000—110000
|110000—185000
|185000—260000
|145000
|Кемерово
|65000—80000
|80000—100000
|100000—165000
|165000—230000
|130000
|Краснодар
|80000—95000
|95000—120000
|120000—200000
|200000—280000
|160000
|Красноярск
|80000—90000
|90000—115000
|115000—195000
|195000—270000
|155000
|Набережные Челны
|65000—80000
|80000—100000
|100000—165000
|165000—230000
|130000
|Нижний Новгород
|80000—95000
|95000—120000
|120000—195000
|195000—270000
|155000
|Новосибирск
|80000—95000
|95000—120000
|120000—195000
|195000—280000
|155000
|Омск
|75000—90000
|90000—115000
|115000—190000
|190000—260000
|150000
|Оренбург
|60000—70000
|70000—85000
|85000—145000
|145000—200000
|115000
|Пермь
|70000—90000
|90000—110000
|110000—180000
|180000—250000
|145000
|Псков
|65000—80000
|80000—100000
|100000—170000
|170000—230000
|135000
|Ростов-на-Дону
|80000—95000
|95000—120000
|120000—200000
|200000—280000
|160000
|Рязань
|70000—85000
|85000—105000
|105000—175000
|175000—240000
|140000
|Самара
|80000—95000
|95000—120000
|120000—195000
|195000—270000
|155000
|Смоленск
|70000—80000
|80000—100000
|100000—170000
|170000—230000
|135000
|Сочи
|80000—100000
|100000—120000
|120000—210000
|210000—300000
|170000
|Тверь
|75000—90000
|90000—110000
|110000—185000
|185000—260000
|150000
|Уфа
|70000—85000
|85000—105000
|105000—175000
|175000—240000
|140000
|Хабаровск
|80000—95000
|95000—120000
|120000—200000
|200000—280000
|160000
|Челябинск
|75000—90000
|90000—115000
|115000—190000
|190000—260000
|150000
|Ярославль
|75000—80000
|80000—110000
|110000—180000
|180000—250000
|145000
Источник: Superjob
За максимальными зарплатами, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, знатокам С# можно поехать, к примеру, во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи и Хабаровск. Меньше всех соискатели всех категорий будут получать в Астрахани и Оренбурге – в этих городах специалистам I категории предложат от 60 до 75 тыс. руб., II категории – от 70 до 90 тыс. руб., III категории – от 85 до 150 тыс. руб. Элитные программисты C# IV категории смогут рассчитывать в этих городах на зарплату от 145 до 210 тыс. руб.
Зарплаты Windows-сисадминов, о которых CNews рассказывал в октябре 2020 г., ниже, в сравнении с программистами Python и C#. В Москве предельный уровень составляет 170 тыс. руб.
|Зарплатный диапазон, в месяц
|I кат., руб.
|II кат., руб.
|III кат., руб.
|IV кат., руб.
|В среднем по рынку, руб.
|Москва
|60000—70000
|70000—80000
|80000—120000
|120000—170000
|100 000
|Санкт-Петербург
|50000—60000
|60000—70000
|70000—100000
|100000—150000
|85 000
|Архангельск
|40000—47000
|47000—53000
|53000—80000
|80000—110000
|65 000
|Белгород
|40000—48000
|48000—55000
|55000—80000
|80000—120000
|68 000
|Владивосток
|50000—60000
|60000—67000
|67000—100000
|100000—150000
|85 000
|Волгоград
|42000—48000
|48000—55000
|55000—80000
|80000—120000
|80 000
|Воронеж
|45000—52000
|52000—60000
|60000—90000
|90000—130000
|75 000
|Екатеринбург
|50000—60000
|60000—68000
|68000—100000
|100000—150000
|85 000
|Казань
|45000—52000
|52000—58000
|58000—90000
|90000—130000
|73 000
|Кемерово
|40000—47000
|47000—52000
|52000—80000
|80000—110000
|65 000
|Краснодар
|47000—55000
|55000—63000
|63000—100000
|100000—140000
|80 000
|Красноярск
|47000—55000
|55000—62000
|62000—90000
|90000—130000
|77 000
|Набережные Челны
|40000—47000
|47000—52000
|52000—80000
|80000—110000
|65 000
|Нижний Новгород
|47000—55000
|55000—62000
|62000—100000
|100000—130000
|78 000
|Новосибирск
|47000—55000
|55000—62000
|62000—100000
|100000—130000
|78 000
|Омск
|45000—53000
|53000—60000
|60000—90000
|90000—130000
|75 000
|Оренбург
|35000—40000
|40000—47000
|47000—70000
|70000—100000
|57 000
|Пермь
|43000—50000
|50000—58000
|58000—90000
|90000—120000
|72 000
|Псков
|40000—47000
|47000—55000
|55000—80000
|80000—120000
|67 000
|Ростов-на-Дону
|47000—55000
|55000—63000
|63000—100000
|100000—140000
|80 000
|Рязань
|42000—49000
|49000—57000
|57000—90000
|90000—120000
|70 000
|Самара
|47000—55000
|55000—62000
|62000—100000
|100000—130000
|78 000
|Смоленск
|40000—47000
|47000—55000
|55000—80000
|80000—120000
|67 000
|Тверь
|45000—52000
|52000—60000
|60000—90000
|90000—130000
|75 000
|Уфа
|42000—50000
|50000—57000
|57000—90000
|90000—120000
|70 000
|Хабаровск
|48000—57000
|57000—65000
|65000—100000
|100000—140000
|80 000
|Челябинск
|45000—53000
|53000—60000
|60000—90000
|90000—130000
|75 000
|Ярославль
|43000—50000
|50000—58000
|58000—90000
|90000—120000
|72 000
Источник: Superjob
В ряде крупных городов – (Санкт-Петербург, Владивосток и Екатеринбург, Казань, Воронеж, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Омск, Хабаровск и Челябинск) сисадмины Windows могут рассчитывать на зарплаты до 130-150 тыс. руб. Минимальный уровень окладов для сисадминов Windows начальной первой категории (35 тыс. руб.) зафиксирован в Оренбурге.