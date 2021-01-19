«Рокетбанк» умер. На этот раз окончательно

«Рокетбанк» объявил о своем закрытии, которое должно было состояться еще до конца 2020 г. Банк появился в 2012 г., но оказался убыточным, а его владелец, компания Qiwi, не смогла найти покупателя на него и решила свернуть его деятельность.

«Рокетбанк» в прошлом

«Рокетбанк» объявил об окончательном закрытии. Он опубликовал на своей странице в соцсетях «Вконтакте» и Instagram прощальное обращение к своим клиентам, поблагодарив их за поддержку и за то, что пользовались его услугами до самого закрытия. «Мы закрываемся. Теперь окончательно», – говорится в тексте обращения.

Проект просуществовал девять лет – банк был основан в 2012 г. предпринимателями Олегом Козыревым, Виктором Лысенко, Алексеем Колесниковым и Михаилом Провизионом. Однако датой начала его работы считается 2013 г., когда он стал действовать под управлением банка «Интеркоммерц». Создатели «Рокетбанка» задумывали его как онлайн-сервис по исключительно удаленному обслуживанию своих клиентов.

«Рокетбанк» просуществовал почти девять лет

У «Рокетбанка» не было своих отделений, весь сервис банка предоставлялся через фирменное мобильное приложение. Другими словами, в основе «Рокетбанка» была инфраструктура банка-партнера, коим на момент его запуска и стал «Интеркоммерц».

Неполноценное закрытие

На момент публикации материала, даже несмотря на сообщения о закрытии, приложение «Рокетбанка» все еще было доступно для скачивания и установки на платформы Apple iOS и Google Android.

Приложения сервиса в Google Play (слева) и App Store

Скачать его можно было из магазинов Apple App Store и Google Play.

Сайт «Рокетбанка» продолжает работать

Помимо этого, по-прежнему полностью функционировал официальный сайт «Рокетбанка». На нем все так же были доступны все подробности о тарифах и прочих услугах, а также была активна ссылка для входа в личный кабинет.

Между тем, сам домен rocketbank.ru, согласно сервису WhoIs, оплачен лишь до конца мая 2021 г. Создан он был 28 мая 2012 г.

Как «Рокетбанк» по рукам ходил

За неполные девять лет своего существования «Рокетбанк» успел сменить трех банков-партнеров. Первый партнер («Интеркомерц») лишился лицензии еще в 2014 г., после чего «Рокетбанк» перешел на обслуживание в банк «ФК Открытие», ставший вторым его партнером.

В 2016 г. «ФК Открытие», подконтрольный на тот момент группе «Открытие Холдинг», приобрел «Рокетбанк» у основателей сервиса, а уже в августе 2017 г. на горизонте появился будущий третий его партнер – Qiwi. Группа Qiwi договорилась тогда с «ФК Открытие» о приобретении активов «Рокетбанка» и другого виртуального банка «Точка» за 700 млн руб.

Прощальное обращение «Рокетбанка» к своим клиентам

В конце августа 2017 г. группа «Открытие Холдинг» потеряла контроль над банком «ФК «Открытие». В связи с тяжелой финансовой ситуацией Центробанк принял решение ввести временную администрацию в банке «ФК Открытие» и подверг банк санации с помощью Фонда консолидации банковского сектора.

Спустя год, в августе 2018 г. стало известно о переводе всех клиентов «Рокетбанка» в Киви банк. Процесс перевода был завершен к концу 2018 г.

С Qiwi тоже не получилось

В августе 2019 г., спустя еще год после запуска перевода клиентов «Рокетбанка» в Киви банк, Qiwi приняла решение выделить его в отдельную финтех-компанию. Более того, Qiwi даже не намекнула на возможность частичной или полной продажи банка при определенных условиях. Как сообщал CNews, все это было напрямую связано с несовместимостью «Рокетбанка» с риск-аппетитами Qiwi и недостаточно полной синергией с основным бизнесом платежной системы.

Дебетовые карты «Рокетбанк» перестал оформлять почти год назад

В конце марта 2020 г. «Рокетбанк» объявил о закрытии своего B2C-бизнеса, направленного на обычных клиентов, и остановил выдачу новых карт. После этого банк, конечно, продолжил обслуживать счета имеющихся у него клиентов, но на радикально других условиях – в частности, он существенно поднял свои тарифы и свернул программу лояльности. Тогда же представители Qiwi заявили, что «Рокетбанк» из-за своей убыточности будет закрыт до конца 2020 г.

В то же время Qiwi предложила своим клиентам перейти в банк «Тинькофф» с сохранением бонусов, накопленных в рамках программы лояльности. Для этого клиенту «Рокетбанка» нужно было получить карту банка «Тинькофф» и совершить по ней на платежи на сумму не менее 10 руб. до конца августа 2020 г.

Причины отказа от «Рокетбанка»

В июле 2020 г., как сообщал CNews, глава Qiwi Борис Ким раскрыл истинную причину желания компании избавиться от «Рокетбанка» путем его продажи. Это было напрямую связано с другим проектом Qiwi – картой рассрочки «Совесть».

«Мы купили “Рокетбанк” вместе с банком для малого предпринимательства “Точка” по нескольким соображениям. Нам нужна была в нашей экосистеме дебетовая карта. Также у нас был проект “Совесть”, и нам нужно было фондирование. Более дешевое фондирование можно использовать за счет дебетового продукта. Кроме того, нам нравилась команда “Рокетбанка”. Но нам не удалось эффективно использовать депозиты и фондирование “Рокетбанка” для проекта “Совесть”, потому что она менее доходна, чем обычная кредитка, так как это рассрочка. Поэтому мы приняли решение продать “Рокетбанк”», – сказал глава Qiwi.

Компания пыталась продать «Рокетбанк», но так и не нашла покупателя. С кем именно она вела переговоры – пока остается тайной.