Власти закупят для врачей и учителей планшеты на российской ОС «Аврора» на 19 миллиардов
Российские планшеты для врачей и учителей
Минцифры предложило направить 19,4 млрд руб. на развитие российской мобильной ОС «Аврора». По словам Андрея Черненко, замглавы министерства, средства предлагается выделить в период до 2024 г. на закупку порядка 700 тыс. планшетов российского производства под управлением ОС «Аврора» для учителей и медиков, на обеспечение их мобильной связью и интернетом, а также на разработку соответствующих приложений, сообщил «Коммерсант».
Средства, по словам источников, пойдут не только на закупки и поддержку планшетов, но также на разработку и производство новых чипсетов для устройств с поддержкой 5G. В частности, были упомянуты уже проведенные переговоры с компанией MediaTek, которая оценила разработку чипсетов в $3 млн. Порядка 600 млн руб. также потребуется выделить на создание необходимого ПО для них.
Получателями этих средств могут стать компании «Аквариус» и «Байтэрг», поскольку только они в настоящее время производят отечественные планшеты под управлением ОС «Аврора», уточнили источники издания в правительстве.
Источник финансирования – проект цифровизации Минцифры
Средства на закупку планшетов предлагается выделить из бюджета на цифровую трансформацию ведомств и госуслуг, запрошенного Минцифры в рамках плана цифровой трансформации ведомства, который опубликован на сайте федеральной государственной информационной системы координации информатизации portal.eskigov.ru (ФГИС КИ) 13 января 2021 г.
В рамках этого плана (копия документа есть в распоряжении CNews) Минцифры предложило выделить сумму 118,4 млрд руб. за период 2021-2023 гг. Из них предполагается направить до 37 млрд руб. на обеспечение стабильности функционирования системы госуслуг и 2 млрд руб. на сокращение издержек госуправления.
Часть бюджета из оставшихся 78,6 млрд руб. предлагается направить на совершенствование сервисов госуслуг, другую часть в размере 19,4 млрд руб. – на поддержку развития ОС «Аврора».
Госзаказ как инструмент продвижения ОС «Аврора»
«Ростелеком», который является совладельцем проекта с 75% долей акций, по состоянию дел на апрель 2020 г. уже инвестировал в развитие мобильной отечественной ОС порядка 7 млрд руб., и начиная с 2020 г. оценивал ежегодные затраты на нее в 2,3 млрд руб., сообщил «Коммерсант». Развитие «Авроры» возможно только с гарантированным госзаказом и регуляторной поддержкой, отмечало в апреле 2020 г. издание со ссылкой на источник, знакомый с позицией «Ростелекома».
Первым крупным госпроектом по использованию мобильных устройств под ОС «Аврора» стала перепись населения 2021 года, для которой «Росстату» уже поставили 360 тыс. таких планшетов.
В беседе с CNews Олег Поляков, директор проектного офиса «Доверенная среда» ПАО «Ростелеком», отметил готовность компании к масштабной реализации проектов с решениями на ОС «Аврора» в области здравоохранения, образования и других социальных и значимых направлений. По его словам, для этого на сегодняшний день есть необходимая технологическая инфраструктура и компетенции.
«Потенциальные проблемы (на пути массового распространения таких планшетов - CNews) хорошо известны, это позволяет работать с ними и принимать превентивные меры уже сейчас. Налажено производство планшетов с локализацией на территории РФ, непрерывно идет развитие и совершенствование технической составляющей ОС "Аврора", получены необходимые директивы для внедрения проектов», — сообщил CNews Олег Поляков.
Госорганы все еще мало заинтересованы в самостоятельной закупке планшетов и смартфонов под ОС «Аврора» из-за недостатка приложений для разных категорий сотрудников, также сообщил изданию источник в правительстве.
Михаил Писарев, коммерческий директор ООО «Открытая мобильная платформа», прокомментировал CNews развитие маркетплейса приложений для ОС «Аврора»: «В развитии маркетплейса приложений мы прежде всего опираемся на наших партнеров-разработчиков специализированного ПО, востребованного заказчиками из разных отраслей. На сегодня не просто разработаны те или иные типы прикладного ПО – у заказчиков уже есть выбор из решений от разных компаний: доступны несколько корпоративных мессенджеров, VPN-клиентов, антивирусов, рабочих мест мобильных сотрудников, обходчиков и т.д. В том числе мы ведем большую работу с разработчиками медицинских информационных систем, используемых в различных российских регионах, для обеспечения их работоспособности в ОС "Аврора" под управлением платформы "Аврора Центр". И в ближайшее время мы обязательно расскажем о наших успехах в этом направлении».
Говоря с CNews о планируемых масштабах проектов, Михаил Писарев отметил их последовательное наращивание. Так, в проекте Всероссийской переписи населения будут работать 360 тыс. планшетов, управляемых платформой «Аврора центр». В компании также уже проведено тестирование конфигурации с 500 тыс. мобильных устройств в едином контуре управления. Так что поддержка 700 тыс. устройств «будет реализована в нужные сроки и с должным запасом прочности», отметил он.
По словам Михаила Писарева, если не включать устройства на базе ОС «Аврора», годовые закупки всего российского рынка через портал госзакупок в 2020 г. составили около 100 тыс. мобильных устройств.
Этапы развития ОС «Аврора»
ОС «Аврора» предназначена для создания доверенной мобильной инфраструктуры в государственных органах, организациях и предприятиях с повышенными требованиями к информационной безопасности. Поставляется в комплекте с системой управления, которая может быть развернута на территории предприятия и обеспечить полный контроль над устройствами.
Разработка ОС «Аврора», носившей изначально название Sailfish OS, была начата в 2011 г. выходцами из Nokia, которые основали собственную компанию Jolla. Материнской структурой Jolla выступала гонконгская Sailfish Holding, акции которой принадлежат ООО «Вотрон».
В России ОС «Аврора» впервые появилась в 2016 г. под именем Sailfish Mobile OS RUS. Разработчиком Sailfish OS выступило ООО «Открытая мобильная платформа», созданное «Вотроном» в 2016 г.
5 сентября 2016 г. Sailfish Mobile OS RUS была включена в Реестр российского ПО, и уже в конце 2016 г. система получила сертификат Федеральной службы безопасности (ФСБ) по требованиям к защите данных, не составляющих гостайну.
В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил по 75% акций ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», что сделало его владельцем Sailfish OS. В феврале 2019 г. ОС получила нынешнее название «Аврора».
Первый российский планшет под управлением отечественной мобильной ОС «Аврора» – Aquarius Cmp NS208, был впервые анонсирован компаниями «Открытая мобильная платформа» и «Аквариус» в конце мая 2019 г., а рабочий образец был впервые представлен Президенту России Владимиру Путину на выставке «Иннопром-2019» в июле 2019 г.
Официальный старт продаж первого российского планшета с ОС «Аврора» состоялся в декабре 2019 г. Защищенный планшет Aquarius Cmp NS208 корпоративного класса получил защиту IP67, ударопрочный корпус, 8-дюймовый экран, камеры 5 МП и 16 МП, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Выпуск устройства был налажен на собственных мощностях компании «Аквариус» в Ивановской области.
В сентябре 2019 г. CNews рассказал о старте эксперимента Российских железных дорог (РЖД) по переведу сотрудников госкомпании на устройства под управлением ОС «Аврора». В конце ноября 2020 г. CNews рассказал о том, что Президент России Владимир Путин распорядился расширить использование российской ОС «Аврора» и с 2022 г. распространить ее на медицинские и образовательные организации. Устройства с ОС «Аврора» также должны использовать чиновники и 360 тыс. специалистов, которые проведут всероссийскую перепись населения в 2021 г.
В марте 2020 г. банк ВТБ совместно с «Ростелекомом» представили первое банковское приложение для «Авроры». Пользователям устройств на базе «Авроры» стали доступны все основные банковские услуги ВТБ, а также они получили возможность проводить операции по картам и счетам, делать переводы по номеру карты, номеру счета и через Систему быстрых платежей и оплачивать услуги и товары около 10 тыс. различных поставщиков.
В июне 2020 г. CNews сообщил о получении компанией «Открытая мобильная платформа» сертификатов соответствия требованиям по безопасности информации ФСТЭК России на ОС «Аврора» релиза релиз 3.2.1 профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты, и платформу управления «Аврора Центр» релиза 2.2.1 по четвертому уровню доверия, с возможностью использования на объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории и любых информационных системах, не обрабатывающих государственную тайну.
Сертифицированная версия ОС «Аврора» поддерживается на новых планшетах Aquarius Cmp NS220 и Byterg MVK-2020. Новая платформа управления «Аврора Центр». Таким образом, фактически завершился процесс переименования и ребрендинга продуктов.
В октябре 2020 г. CNews сообщил о заключении договора между ГК «Ланит» и «ОМП» о сотрудничестве в области продвижения и внедрения доверенной мобильной инфраструктуры на базе ОС «Аврора» и решений «Ланит».
В декабре 2020 г. был представлен новейший релиз мобильной ОС «Аврора» версии 3.2 с кодовым названием «Пенза».