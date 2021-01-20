Экс-гендиректор Merlion: Хозяева компании хотели меня сжечь

На бывшего главу Merlion Вячеслава Симоненко, по его словам, было совершено покушение – его хотели сжечь в его собственном доме в Подмосковье вместе с его женой и детьми. Он уверен, что за этим стоят его бывшие партнеры – совладельцы Merlion, а причиной, по которой они хотели убить его, могли стать крупные финансовые разногласия.

Ничего личного – просто бизнес

Бывший гендиректор Merlion (один из крупнейших российских дистрибьюторов в сфере ИТ) Вячеслав Симоненко рассказал «Коммерсанту» о возможном покушении на его жизнь в 2015 г. путем поджога его дома в Подмосковье. В настоящее время расследование этого происшествия еще продолжается, и у Симоненко, по информации издания, есть собственная версия того, кто мог желать его смерти.

Экс-глава Merlion заявил «Коммерсанту», что покушение стало следствием его конфликта с совладельцами дистрибьютора, от которых тот безуспешно добивался выплаты причитавшихся ему $4,5 млн от продажи акций Tegrus, подразделения Merlion, предыдущее название которого – Merlion Project. Следователи, ведущие это дело, мнение Симоненко разделяют, а список подозреваемых по этому делу состоит из четырех человек – Владислава Мангутова, Олега Карчева и Алексея Абрамова (совладельцы Merlion) и Бориса Левина (топ-менеджер Melion, отвечавший за безопасность).

Покушение на Симоненко, по его утверждению, заключалось в нападении на его дом под Красногорском (Московская область) в ночь на 5 сентября 2015 г. В этом же доме могли находиться его жена и двое детей, но ту ночь они, как и сам Вячеслав Симоненко, провели в новом, недостроенном на тот момент доме, который располагается на том же участке.

Подробности покушения и бездействие органов

Бывший гендиректор Merlion объяснил «Коммерсанту» ночевку всей семьей в недостроенном здании приездом к нему родственника. «Тогда ко мне приехал брат, и мы оставили его ночевать в старом доме. А я, жена и дочери отправились в недостроенный двухэтажный дом», – рассказал он.

Вячеслав Симоненко

Как позже поведал Вячеславу Симоненко его брат, он хотел уехать из Красногорска пораньше и потому проснулся около трех часов ночи. Через несколько минут он услышал звон оконного стекла – оно разбилось при попадании в него бутылки с зажигательной смесью.

Нападавших было двое – их зафиксировали камеры наблюдения, установленные, по утверждению владельца дома, при участии службы безопасности Merlion. «Уверен, что этих двоих проконсультировали на счет камер. Однако ночью прошел дождь, и дорога у дома превратилась в грязь, поэтому мужчинам пришлось подойти ближе к дому, где их и зафиксировала одна из камер», – сообщил изданию Вячеслав Симоненко.

Пострадавший рассказал «Коммерсанту», что незамедлительно обратился в полицию, следственный отдел Следственного комитета России (СКР) и дополнительно написал заявление в прокуратуру Красногорска. Однако это ни к чему не привело – он утверждает, уголовное дело не было возбуждено, а все материалы, предоставленные им, были утеряны. По его мнению, это тоже дело рук его бывших партнеров.

Связь с Merlion

Вячеслав Симоненко объяснил «Коммерсанту», какие именно события могли привести к покушению на его жизнь. «После того как в 2013 г. я покинул пост гендиректора Merlion, меня назначили руководителем нового подразделения Merlion Project (в будущем – Tegrus), ставшего независимым интегратором в группе компаний Merlion», – рассказал он изданию.

Бизнесмен добавил, что за время его работы на новой должности он смог увеличить оборот компании на 60%, но в начале 2015 г. учредители Merlion сообщили ему, что им «надо расходиться», так и не объяснив причин. По мнению Симоненко, что акционеры компании «решили вернуть бизнес Tegrus в Merlion».

Для мирного прекращения деловых отношений, по словам бизнесмена, нужно было, чтобы он продал свою долю в Tegrus другим ее акционерам. «За мою 17-летнюю карьеру в компании было накоплено около $5 млн, которые я хранил на счетах Merlion. Поэтому я хотел, чтобы мне вернули мои деньги и активы на эту сумму. Совладельцы Merlion сначала не спорили, обещая все вернуть. Но после того как я получил $500 тыс. и нотариально оформил акции ООО “Тегрус” ценой $2 млн на их человека, выплаты прекратились», – рассказал он «Коммерсанту», добавив, что в итоге недополучил как минимум $4,5 млн.

Слева направо в нижнем ряду: Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов. Вячеслав Симоненко - второй слева в верхнем ряду

Симоненко хотел прояснить ситуацию, но его бывшие партнеры заявили, что тот сам украл Merlion крупную сумму. «В 2015 г. совладельцы Merlion не объяснили, в чем конкретно меня подозревают. и лишь позже я узнал, что они получили от Бориса Левина выписки с каких-то зарубежных счетов, которые якобы принадлежали мне. Но я ответил, что готов с адвокатами Merlion посетить эти банки, чтобы они убедились, что никаких счетов не существует», – сообщил потерпевший изданию.

Решение Симоненко докопаться до сути претензий, по его утверждению, соучредителей Merlion не устроило, хотя в итоге он так и не стал судиться с ними, опасаясь за безопасность своей семьи.

Новое покушение и арест подозреваемых

Спустя несколько лет с момента попытки поджога дома Вячеслава Симоненко в Красногорске на него, заявил он «Коммерсанту», снова напали. «В июне 2019 г. я снова подал заявление о поджоге и покушении 2015 г. в красногорский отдел СКР, там его приняли и начали проверку, но закончилось она тем, что через пару месяцев на меня напали у ресторана “Загородный очаг” в подмосковном Одинцово. Когда я вышел на улицу, на меня набросились двое, но я смог отбиться. Мне просто повезло», – рассказал он. Он утверждает, что обратился в отдел СКР по Одинцово, но расследование произошедшего, по его словам, зашло в тупик.

Симоненко считает, что отсутствие результатов расследования нападения в Одинцово тоже связано с Melion. «По моим данным, осенью 2019 г. Олег Карчев (один из акционеров Merlion) встречался с тогдашним заместителем начальника ГСУ СКР по Московской области Александром Сарафановым», – рассказал он «Коммерсанту».

Тем не менее, через год, осенью 2020 г. сразу три совладельца Melion (Владислав Мангутов, Олег Карчев и Алексей Абрамов) оказались под арестом – их задержали 26 октября 2020 г., а тремя днями ранее был арестован и Борис Левин. Поводом для этого, как сообщал «Коммерсант», стали показания одного из поджигателей дома под Красногорском.

Им оказался один из участников боевых действиях на Донбассе. Он совершил явку с повинной в Федеральную службу безопасности России (ФСБ) и рассказал, что в 2015 г. Борис Левин связался с ним и предложил помочь ему «наказать» одного из бизнесменов, работающего (или работавшего) в Merlion. Левин предложил ему за вознаграждение напасть на дом этого бизнесмена, который, как и штаб-квартира Merlion, находится в Красногорске.

Исполнитель подтвердил, что под «наказанием», о котором говорил Левин, подразумевался поджог дома, и что исполнителей «заказа» было двое – он и еще один участник войны. Он добавил, что у них были бутылки с зажигательной смесью, но лично он бросал их в стены дома, тогда как его «напарник» метил исключительно в окна.

Показания исполнителя совпадают со словами брата Вячеслава Симоненко – он тоже говорил, что одна из бутылок попала в окно, а вторая разбилась о стену дома. Кроме того, камеры наблюдения зафиксировали двоих нападавших.

Промежуточный итог

После явки поджигателя с повинной совладельцев и топ-менеджера Merlion арестовали по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и п. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Если их вина будет доказана, то по первой статье им грозит тюрьма на срок до пяти лет, по второй – до 20 лет. 26 октября 2020 г. совладельцам ИТ-дистрибьютора и Левину по решению Хорошевского районного суда Москвы была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2020 г. После вынесения решения следственное управление Следственного комитета России (СК) по Северо-Западному округу Москвы направило в суд ходатайство о продлении сроков ареста.

5 ноября 2020 г. Хорошевский суд удовлетворил ходатайство СК и продлил срок задержания всех четырех подозреваемых до 6 февраля 2021 г.