LG разочаровалась в смартфонах и хочет прекратить их выпуск

LG может свернуть производство смартфонов в обозримом будущем. Ее руководство решает, что сделать с мобильным бизнесом, убыточным с 2015 г. – сохранить, но при этом сократить, или избавиться полностью путем его продажи. На заре появления смартфонов компания составляла серьезную конкуренцию нынешнему лидеру – Samsung, и даже успешно соревновалась с ним в плане инноваций.

LG устала от смартфонов

Компания LG задумалась об уходе с международного рынка смартфонов до конца 2021 г. Как пишет издание The Korea Times, это один из вариантов, рассматриваемых руководством компании – ее мобильный бизнес несет крупные убытки последние несколько лет.

О возможном сворачивании производства смартфонов, по данным The Korea Herald, стало известно из письма гендиректора LG Квон Бонг-Сока (Kwon Bong-seok) своим сотрудникам. «Конкуренция на глобальном рынке портативных устройств ужесточается. Перед LG встал выбор, компания рассматривает все возможные варианты, в том числе сокращение бизнеса смартфонов и его продажу», – сказано в этом письме.

На момент публикации материала окончательное решение о судьбе мобильного бизнеса LG принято не было. Также не был решен вопрос и с кадровым составом – The Korea Herald пишет, что около 60% сотрудников мобильного подразделения LG будут переведены в другие отделы компании или в другие аффилированные лица LG. О том, что станет с работниками, которые войдут в оставшиеся 40%, информации нет.

В 2022 году новых смартфонов от LG может уже не быть

В то же время в письме Квон Бонг-Сока, подлинность которого в головном офисе LG уже подтвердили, сказано: «Независимо от каких-либо изменений в направлении бизнеса смартфонов, занятость будет сохранена, поэтому нет причин для беспокойства».

Рынок почти потерян

LG давно не входит в топ-5 крупнейших производителей смартфонов по объему продаж. Согласно статистике IDC, в III квартале 2020 г. ей пришлось делить 29% рынка вместе с десятками других производителей со всего земного шара.

LG больше нет места среди лидеров мобильного рынка

Остальные 71% поделили между собой пять компаний, и наибольшая доля досталась корейской Samsung – 22,7%. На втором месте – Huawei (14,6%), затем Xiaomi (13,1%), за ней следует Apple (11,8), а замыкает первую пятерку компания Vivo с ее 8,9% мирового рынка.

Показатели почти семилетней давности

Для сравнения, во II квартале 2014 г. LG присутствовала в топ-5 лидеров рынка смартфонов, хотя и на пятой строчке (статистика IDC). У нее была 4,9-процентная его доля, а впереди нее были Lenovo (5,4%), Huawei (6,9%), Apple (11,9%) и Samsung (25,2%).

Что не так с мобильным бизнесом LG

По подсчетам The Korea Times, мобильный бизнес LG несет операционные убытки в течение 23 кварталов подряд. Их суммарный объем составляет на январь 2021 г., без учета показателей за IV квартал 2020 г., порядка 5 трлн корейских вон или около $4,55 млрд.

По итогам III квартала 2020 г. (отчет за последнюю четверть 2020 г. LG пока не публиковала), ее консолидированная выручка достигла 16,92 трлн вон ($14,24 млрд), а операционная прибыль – 959 млрд вон ($807,14 млн). И продажи, и прибыль были самыми высокими в этом квартале за всю 62-летнюю историю LG Electronics. Благодаря сильному росту продаж бытовой техники и домашних развлечений, общий объем продаж увеличился на 7,8%, а операционная прибыль увеличилась на 22,7% по сравнению с тем же периодом 2019 г.

Но вклад мобильного подразделения LG в этот успех был минимальным. Объем его продаж в III квартале 2020 г. в денежном выражении составил 1,52 триллиона вон ($1,28 миллиарда долларов США) – по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. показатели почти не изменились. С другой стороны, это на 16,5% больше, чем во II квартале 2020 г. Тем не менее, об операционной прибыли подразделение даже не задумывается – вместо этого оно отчиталось об операционных убытках в размере 148,4 млрд вон ($124,9 млн) за отчетный период.

Растраченный потенциал

В первой половине прошлого десятилетия, когда ее мобильное подразделение еще не приносило ежеквартальные операционные убытки, LG регулярно выпускала смартфоны с оригинальными инновациями. К примеру, именно она создала первый в мире смартфон без боковых кнопок – им стал флагман LG G2 образца августа 2013 г., в котором кнопки громкости и включения были перенесены на тыльную панель.

LG G2, флагман без боковых кнопок

Также LG намеревалась стать первой в мире компанией, выпустившей смартфон с изогнутым (не гибким, а именно изогнутым) дисплеем. Она пообещала сделать это еще в апреле 2013 г., но в итоге, как сообщал CNews, ее опередила Samsung.

В конце прошлого десятилетия LG вновь попыталась удивить рынок смартфоном с оригинальными возможностями и выпустила модель Wing. Аппарат отличается от всех существующих моделей тем, что его основной экран может поворачиваться на 90 градусов и скрывает еще один полнофункциональный мини-тачскрин.

LG Wing с двумя экранами

Премьера LG Wing состоялась в середине сентября 2020 г., а старт продаж – месяцем позже, и LG ориентировалась в первую очередь на покупателей именно из Южной Кореи. Она рассчитывала до конца 2020 г. реализовать 2 млн его экземпляров в этой стране, но, как сообщал CNews, ее надежды не сбылись – на деле смартфон провалился в продаже, и LG смогла продать лишь 50 тыс. его экземпляров.

Самый последний смартфон

Если руководство LG примет решение избавиться от смартфонного бизнеса, то последним мобильником компании, по мнению сотрудников The Verge, может стать еще один интересный гаджет, получивший кодовое название Rollable. LG показала его на CES 2021 в начале января 2021 г., и его отличительная черта – экран, способный в буквальном смысле растягиваться, увеличиваясь в размерах.

Прототип LG Rollable

Показав свою новинку, LG не уточнила, когда именно планирует запустить ее на рынок, и сколько она будет стоить. Спецификации Rollable тоже засекречены, но, он, как и Wing, может стать частью новой линейки LG – Explorer Project. К слову, Wing, несмотря на оригинальную конструкцию, не относится к флагманам, так как построен на процессоре среднего уровня, и то же может ждать и Rollable.