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Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда

Бизнес Инвестиции и M&A Бизнес-приложения Облака
, Текст: Дмитрий Степанов
Американская технологическая компания Citrix выкупает сервис для совместной работы и управления проектами с российскими корнями Wrike у инвестфонда Vista Equity Partners за $2,25 млрд. Citrix рассчитывает с помощью Wrike создать полноценную SaaS-платформу для управления рабочими процессами.

Citrix покупает Wrike

Американская Citrix объявила о покупке компании Wrike, которая занимается разработкой одноименного сервиса для организации совместной работы и управления проектами у фонда Vista Equity Partners.

Размер сделки составит $2,25 млрд наличными, закрыть ее планируется в первой половине 2021 г. Основатель и действующий главный исполнительный директор (CEO) Wrike россиянин Андрей Филев продолжит руководить компанией.

В Citrix считают, что покупка Wrike позволит усовершенствовать фирменную платформу Workspace и ускорить переход к облачной бизнес-модели (SaaS, Software as a Service, программное обеспечение как услуга).

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Citrix договорилась с Vista Equity Partners о покупке Wrike

Размер объединенной клиентской базы, по оценке Citrix, достигнет показателя в 400 тыс. бизнес-пользователей в 140 странах мира. После закрытия сделки Wrike получит доступ к партнерской экосистеме Citrix.

Популярность решений для совместной работы значительно возросла в период пандемии и массового перехода компаний на «удаленку».

Среди сервисов, предлагающих схожую с Wrike функциональность, можно назвать Asana, Clickup, Trello, Slack, Workfront. В декабре 2020 г. американская Salesforce объявила о покупе Slack почти за $27,7 млрд.

Кто инвестировал во Wrike

Ранее во Wrike инвестировали фонды TMT Investments, Bain Capital, Scale Venture Partners и DCM Ventures. В 2012 г. фонд TMT Investments предоставил компании конвертируемый вексель на сумму $1 млн. Через год фонд конвертировал этот вексель в 6,3% акций Wrike.

Далее Wrike привлекал несколько раундов инвестиций. После каждого из них доля TMT в компании размывалась, однако стоимость оставшейся доли значительно росла. В 2013 г. во Wrike инвестировала группа фондов во главе с Bain Capital. В 2015 г. группа фондов во главе с Scale Ventures Partners вложила во Wrike $15 млн.

В 2017 г. TMT продал 0,3% акций Wrike за $800 тыс. После этого стоимость доли фонда в компании выросла в два раза – до $8,4 млн. В 2018 г. Vista Equity Partners, по данным источников The Wall Street Journal, приобрел Wrike за $800 млн. TMT продал свою долю в компании, которая на тот момент составляла 3,3%, Vista Equity Partners за $22,6 млн, тем самым выйдя из стартапа с 20-кратной прибылью.

Несколько фактов о Wrike

Компанию Wrike основал программист и предприниматель из Санкт-Петербурга Андрей Филев в 2006 г. На сегодняшний день у компании около 1 тыс. сотрудников в шести офисах, расположенных в Сан-Хосе и Сан-Диего (США), Дублине (Ирландия), Мельбурне (Австралия), Киеве и Санкт-Петербурге. В Сан-Хосе находится штаб-квартира компании, открытая в 2018 г.

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Wrike основал в 2006 г. нынешний CEO компании Андрей Филев

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Wrike, сервис «открывает возможности для работы сотрудникам стартапов, малых и средних предприятий, крупных корпораций, предлагая единое цифровое рабочее пространство; инструменты, функции и возможные интеграции помогают управлять рабочими процессами, а также их автоматизировать для достижения наилучших результатов». В числе клиентов Wrike значатся Google, «Лаборатория Касперского» (Kaspersky), L’Oreal, Mars.

Доступ к продукту предоставляется по модели SaaS. Клиентам предлагается четыре тарифных планах, помимо стоимости, отличающихся друг от друга максимальным числом пользователей и функциональностью. Так, в базовой бесплатной (Free) версии предусмотрен общий доступ к списку задач для небольших команд (до пяти человек). Стоимость основных платных версий – Professional и Business – составляет $9,8 и $24,8 в месяц за одного пользователя соответственно.

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