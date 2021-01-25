Мировому ИТ-рынку обещан внушительный рост после многих лет застоя
ИТ-сфера в 2021 г. покажет внушительный 6,2-процентный рост после провального 2020 г. вызвавшего ее суммарное сокращение на 3,2% из-за пандемии коронавируса, и застойного 2019 г. (рост 0,5%). Наибольшие показатели роста будут у корпоративного ПО, наименьшие – у телекоммуникационных сервисов.
ИТ вернется к росту
Глобальная ИТ-отрасль, по прогнозам аналитиков компании Gartner, перейдет к быстрому росту, которой предшествовали застой и даже падение. В 2021 г. он должен составить около 6,2%, а в 2022 г. – 4,6%. Особенностью аналитики Gartner, в отличие от российской практики, в данном случае является объединение в одном показателе рынков ИТ, телекоммуникационных технологий и продаж гаджетов.
В то же время за весь 2020 г., на который выпала глобальная пандемия коронавируса COVID-19, вся отрасль сократилась на 3,2%, хотя в январе 2020 г. эксперты Gartner предсказывали ей 3,4-процентный рост в сравнении с 2019 г. В денежном выражении суммарные расходы на ИТ-сферу за 2020 г. составили $3,695 млрд, притом лишь два из представленных в отчете Gartner сегмента рынка показали рост – это корпоративное ПО и ИТ-сервисы. Затраты на системы для центров обработки данных (ЦОД), телекоммуникационные сервисы и разного рода устройства, наоборот, снизились – на 2,7%, 4,3% и 1,1% соответственно.
По данным исследовательского агентства, в 2020 г. предприятия сосредоточились на поддержке уже существующих бизнес-процессов и были вынуждено инвестировать только в «критически важные» сферы, чтобы выжить, вместо того, чтобы расширяться или инвестировать в новые технологии, что и привело к таким показателям.
Что ждет отрасль в 2021 г.
На 2021 г. аналитики Gartner смотрят с оптимизмом в плане роста глобальной ИТ-сферы. Они полагают, что все ее сегменты покажут рост, притом самый минимальный из них, 4,5% будет у телеком-технологий.
Следом идут ИТ-сервисы с 6-процентным ростом, а в тройку лидеров входят системы для ЦОД (6,2%), техника (8%) и новый лидер – корпоративное ПО с потенциальным 8,8-процентным приростом денежных вливаний.
|Сфера ИТ
|Расходы в 2020 г., $
|Рост в 2020 г., %
|Расходы в 2021 г., $
|Рост в 2021 г., %
|Расходы в 2022 г., $
|Рост в 2022 г., %
|Системы для ЦОД
|214,985 млн
|0
|228,36 млн
|6,2
|236,043 млн
|3,4
|Корпоративное ПО
|465,023 млн
|-2,4
|505,724 млн
|8,8
|557,406 млн
|10,2
|Устройства и техника
|653,172 млн
|-8,2
|705,423 млн
|8
|714,762 млн
|1,3
|ИТ-сервисы
|1,012 млрд
|-2,7
|1,073 млрд
|6
|1,14 млрд
|6,3
|Телекоммуникационные технологии
|1,35 млрд
|-1,7
|1,411 млрд
|4,5
|1,457 млрд
|3,3
|суммарно
|3,695 млрд
|-3,2
|3,923 млрд
|6,2
|4,105 млрд
|4,6
Источник: Gartner
В 2021 г., пишет ZDnet со ссылкой на Gartner, ИТ-директора теперь имеют возможность начать думать не только о внезапных требованиях к удаленной работе и мерах по социальному дистанцированию. Это и может послужить основой для роста расходов на ИТ в целом. Между тем, без влияния пандемии коронавируса все равно не обойдется, но если в 2020 г. оно было отрицательным, то в 2021 г. COVID-19 сыграет отрасли на руку.
В частности, постоянная потребность в удаленной работе (многие компании перевели на удаленку большую часть сотрудников, а некоторые даже разрешили им работать из дома всегда и забыть об офисе) спровоцирует рост спроса на корпоративное ПО. Удаленка повлияет на рост затрат на технику – компьютеры, ноутбуки, планшеты и т. д., но тут основную роль сыграют школьники и студенты, вынужденные променять классы и аудитории на обучение из дома. Производители техники уже приспособились к новым реалиям – например, как сообщал CNews, в январе 2021 г. Microsoft представила сразу пять недорогих Windows-ноутбуков, создававшихся с прицелом именно на учащихся.
Несбывшиеся старые и оптимистичные новые прогнозы
В январе 2020 г., когда коронавирус, появившийся в Китае в декабре 2019 г., только начал свое «мировое турне», аналитики Gartner предсказывали, что в 2020 г. суммарный рост ИТ-рынка составит 3,4% на фоне 2019 г. и достигнет $3,865 млрд. Вырасти должны были все пять сегментов, с показателями от 0,8% для гаджетов и до 10,5% для корпоративного ПО. Этим прогнозам не суждено было сбыться.
|Сфера ИТ
|Расходы в 2019 г., $
|Рост в 2019 г., %
|Расходы в 2020 г., $
|Рост в 2020 г., %
|Расходы в 2021 г., $
|Рост в 2021 г., %
|Системы для ЦОД
|205 млн
|-2,7
|208 млн
|1,9
|212 млн
|1,5
|Корпоративное ПО
|456 млн
|8,5
|503 млн
|10,5
|556 млн
|10,5
|Устройства и техника
|682 млн
|-4,3
|688 млн
|0,8
|685 млн
|-0,3
|ИТ-сервисы
|1,03 млрд
|3,6
|1,081 млрд
|5
|1,14 млрд
|5,5
|Телекоммуникационные технологии
|1,364 млрд
|-1,1
|1,384 млрд
|1,5
|1,413 млрд
|2,1
|суммарно
|3,737 млрд
|0,5
|3,865 млрл
|3,4
|4,007 млрд
|3,7
Источник: Gartner
Тогда же аналитики предсказали, что рост рынка в 2021 г. окажется на уровне 3,7%, а сам он преодолеет отметку в $4 млрд. В новом прогнозе, составленном в январе 2021 г., цифры совсем другие: около $3,923 млрд, но зато сразу 6,2-процентный суммарный рост.
2022 г., по их мнению, тоже может оказаться хорошим для мирового ИТ-рынка. В прогнозе упомянут дальнейший рост на 4,6% в сравнении с предположительными результатами 2021% и преодоление объемом рынка отметки в 4,104 млрд. Главным катализатором роста снова будет корпоративное ПО, а наименьший рост, как ни странно, покажет сегмент устройств, который в 2021 г. может оказаться на втором месте. С чем в 2022 г. будут связаны такие метаморфозы, в Gartner пока не сообщают.