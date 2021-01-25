В Минфин поставили заведомо нерабочее ПО. Возбуждено уголовное дело

Поставка в Минфин заведомо неработоспособного программного обеспечения стала причиной возбуждения уголовного дела. Подробности относительно названия недобросовестного поставщика и класса ПО пока не известны.

Бракованное ПО для Минфина

Следственный комитет России открыл уголовное дело о мошенничестве при поставке недействующего программного обеспечения Минфину. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Следственном комитете расследуется уголовное дело о мошенничестве при поставке ПО для госнужд в Министерство финансов, которое было неработоспособно», — сказал источник издания.

Как сообщил собеседник агентства, по версии следствия, исполнитель при заключении госконтракта знал, что не сможет создать требуемое ПО, однако ввел заказчика в заблуждение, чтобы получить основную долю оплаты. Источник не уточнил сумму ущерба, фигурирующую в уголовном деле.

Имя исполнителя госконтракта агентству не известно. Мониторинг софтверных контрактов Минфина последнего времени однозначного ответа на вопрос, кто именно поставил неработоспособное ПО, не дает.

Минфин и российское ПО

По открытым данным, в разные годы российскими поставщиками ИТ-решений для Минфина выступали компании «Проектная практика», Inoventica, ОТР, IBS, ГНИВЦ, «БАРС групп», «Новые сервисные технологии», «Акадо-телеком», «Новые системы телеком», «Армада», «Системы документооборота» и др.

Следственный комитет расследует поставку в Минфин заведомо нерабочего ПО

Впрочем, подозревать какую-либо из этих организаций в ненадлежащем исполнении рассматриваемого здесь контракта вряд ли возможно, потому что большая часть перечисленных компаний занималась поставками для Минфина в 2012-2017 гг.

Отметим, что по некоторым признакам Минфин не является явным сторонником тотального импортозамещения по линии софта и «железа». В частности, в середине сентября 2020 г. CNews писал, что это министерство вместе с Минэком разгромило идею оценивать по глубине импортозамещения успех госпрограмм.

Тогда в Минфине не встретила понимания инициатива установить для госпрограмм целевого показателя «доля закупленных товаров российского происхождения». Эта идея содержалась в законопроекте, который мог изменить федеральный закон «О стратегическом планировании». Проект был внесен в Госдуму сенатором Константином Долговым и депутатом Владимиром Гутеневым 22 июля 2020 г.

В начале августа 2020 г. Минфин и Минэк вынесли в отношении инициативы отрицательные заключения — оба раза с формулировками «законопроект не поддерживается Правительством РФ» (копии документов имеются в распоряжении CNews).