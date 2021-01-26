Жизнь автомобилистов навсегда изменится. ИТ-гиганты готовят для них поборы на миллиарды долларов

В ближайшей перспективе автомобили могут превратиться в своего рода смартфоны на колесах. Производители могут заставить их владельцев тратиться не только на покупку самих машин и запчастей к ним – водители будут вынуждены на протяжении всего срока владения транспортом платить за обновления бортового программного обеспечения и за разблокировку новых функций. Одной из первых такой подход может применить Apple, которой приписывают разработку собственного электромобиля совместно с Kia.

Автогиганты залезут в кошельки водителей

ИТ-гиганты автомобилей могут начать требовать с водителей деньги не только за сами машины при их покупке, но и за каждое обновление ПО или новые функции бортовой прошивки. Такой прогноз озвучили аналитики консалтинговой компании Evercore ISI, отметив, что классическая модель бизнеса, в рамках которой производители автомобилей зарабатывают на продаже непосредственно самих автомобилей, обеспечивает им рентабельность на уровне единиц процентов, что не может устроить входящий на этот рынок ИТ-компании.

По мнению специалистов Evercore ISI, устоявшиеся правила на авторынке может изменить компания Apple, которая еще в 2014 г. задумалась о выпуске собственного автомобиля. В долгосрочной перспективе оборот ее нового бизнеса может достичь $36 млрд, в том числе за счет поборов с автомобилистов. Эксперты Evercore ISI считают, что Apple не стала бы пытаться выйти на новый для нее рынок, если бы не рассчитывала извлечь из него максимальную прибыль.

Машины превратятся в смартфоны на колесах

Подход, который может избрать Apple для развития своего автомобильного бизнеса, напомнил экспертам из Evercore ISI то, как она ведет свой бизнес по производству смартфонов. Сама она их не производит – за нее это делают сторонние компании, среди которых поставщики комплектующих и сборщики. При этом Apple зарабатывает на программном обеспечении – у нее есть свои магазины приложений для iOS и macOS, в которых она берет комиссию с разработчиков, но в то же время не взимает плату с пользователей за обновление самих ОС. В автомобильной сфере даже патчи для самой прошивки могут стать платными.

Платить больше придется не только за люксовые и премиальные автомобили, но и за обычные машины с развитым ПО

Со временем, по мнению экспертов Evercore ISI, Apple действительно может достичь 36-миллиардного оборота на авторынке. По их подсчетам, доход на одну акцию, который будет приносить ей ее новый бизнес, может достичь 30 центов.

Вероятность изменений на авторынке велика

Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) разделяет мнение аналитиков Evercore ISI относительно того, как в будущем может измениться автомобильная отрасль. Он тоже считает, что в будущем водители будут платить за софт для своих машин, но при этом полагает, что «смартфонный» подход здесь все-таки не сработает.

В январе 2021 г. Дженсен Хуанг раскрыл профильному изданию Automotive News свое видение трансформации автомобильного рынка. По его мнению, в обозримом будущем многие автомобильные компании могут начать продавать клиентам машины почти по себестоимости – со смартфонами Apple и другие бренды так не поступают. Но, снизив цены на машины до минимальной, концерны обяжут водителей постоянно тратиться на программное обеспечение – буквально в течение всего срока владения автомобилем. Это могут быть как простые обновления, так и дополнительные функции, которые либо раньше отсутствовали в ПО автомобиля, либо были предусмотрительно заблокированы производителем.

Глава Nvidia уверен, что мировой авторынок ожидают большие перемены

На вопрос журналистов Automotive News о том, почему Хуанг уверен именно в таком будущем для автомобильной отрасли, он ответил, что это единственный способ для автогигантов снова выйти на приемлемые показатели прибыли «Мы столкнулись с подобным во многих других отраслях, и очень вероятно, что мы увидим это в автомобильной промышленности», – добавил он.

Автомобилей Apple не существует?

Компания Apple никак не подтверждает и не отрицает свою заинтересованность в выпуске собственного автомобиля, но в ее планы с высокой долей вероятности это входит на протяжении нескольких лет. CNews писал, что еще в 2014 г. она запустила проект Titan, в рамках которого начала работу над собственным транспортным средством, к тому же беспилотным. Однако по прошествии семи лет он так и не был реализован, поскольку Apple так и не определилась с его с общей концепцией. В августе 2017 г. проект Titan был закрыт.

Пока все, что есть от Apple в автомобильном мире - это система CarPlay

В январе 2021 г. появилась новая информация о машинах Apple. Агентство Reuters сообщило, что компания рассматривает возможность партнерства с корейским автогигантом Hyundai, который может поручить выпуск автомобиля Apple своей «дочке» – Kia. Сразу после появления этой информации акции Kia подскочили на 20%.

Apple, по данным Reuters, заинтересована в выпуске не просто автомобиля, а электромобиля. Анонс первой модели может состояться в 2024 г. Представители Hyundai. Kia и Apple никак не прокомментировали публикацию Reuters.