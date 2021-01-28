«Ситроникс» запускает производство собственных серверов

Новый игрок на российском серверном рынке

Компания «Ситроникс», входящая в структуру АФК «Система», намерена инвестировать порядка 200 млн руб. в разработку и производство серверной продукции на процессорах Intel. Серверы будут выпускаться под собственной торговой маркой, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в компании.

Процессоры иностранного производства выбраны из-за несоответствия отечественных чипов техническим требованиям, заявили изданию в компании. Выпуск серверов будет налажен на производственных мощностях ГК «Элемент» «Ростеха» и АФК «Система». Первая партия продукции ожидается в первой половине 2021 г., после чего планируется запуск серийного производства, заявили в компании.

Серверы планируется поставлять российским операторам связи и учреждениям госсектора, заявили в компании. Процессоры Intel закроют серверам «Ситроникса» доступ в реестр отечественной электроники и к участию в госзакупках, считают опрошенные изданием эксперты.

Конкуренция за рамками реестра отечественной продукции

В январе 2021 г. CNews сообщил о том, что в конце 2020 г. Правительство России утвердило для различных категорий вычислительной техники требование по наличию отечественного процессора для включения в реестр российской продукции Минпромторга. Именно этот реестр является ориентиром для закупок госорганов и ряда госкомпаний. В частности, 1 января с 2022 г. в реестр будут включаться только серверы на отечественных процессорах.

«Ситроникс» потратит 200 млн руб. на запуск производства собственных серверов

Использование импортных процессоров закроет серверам «Ситроникса» доступ к реестру отечественной вычислительной техники, лишит компанию приоритета в госзакупках и поставит в равные конкурентные условия с иностранными производителями, например, китайской Huawei, полагают опрошенные изданием эксперты. Фактически, серверная продукция «Ситроникса» к моменту вступления в силу ограничений реестра только появится на рынке в массовых масштабах.

Тем не менее, спрос на российские решения даже с иностранными процессорами на ближайшие годы будет расти, отмечают эксперты. Так, о заинтересованности в подобных решениях изданию заявили в «Мегафоне». В Tele2 также готовы закупать серверы российского производства при условии их конкурентоспособности.

В ноябре 2020 г. CNews также рассказал о готовности компании «Центр хранения данных» («РТК-ЦОД»), дочерней структуры «Ростелекома», потратить порядка 2,5 млрд руб. на серверное оборудование для своей облачной платформы. Тендерная заявка компании, в частности, включала 325 серверов на двух 18-ядерных процессорах Intel Xeon Scalable с тактовой частотой не менее 3 ГГц. В декабре 2020 г. CNews писал, что эта «дочка» «Ростелекома» признана Минцифры победителем трехмиллиардного тендера на оказание услуг по предоставлению вычислительных ресурсов для государственной единой облачной платформы («Гособлако», ГЕОП).

В ноябре 2020 г. CNews рассказал о предложении Минцифры сдвинуть дату обязательного перехода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) России на российское оборудование с 2022 г. на 2025 г. В середине января 2021 г. CNews сообщил о дополнительно инициативе Минцифры по сокращению на год прежнего предложения. Срок перехода объектов КИИ на отечественное оборудование с 2024 г. был скорректированы после общественного обсуждения проекта, в том числе, с учетом озвученной российскими разработчиками готовности обеспечить экономику российскими решениями.

Ранее, в июле 2020 г. Денис Мантуров, глава Минпромторга, отметил, что доля российских компаний на рынке оборудования для КИИ составляет порядка 15-20%, главным образом, за счет госзакупок.

Возрождение «Ситроникса»

Более десяти лет назад «Ситроникс» был заметным игроком российского ИТ-рынка. В частности, по итогам 2011 г. он занял третью строчку рейтинга CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России с показателем выручки 51,2 млрд руб.

В 2011 г. АФК «Система» передала РТИ контроль над холдингом «Ситроникс», и компания исчезла из поля зрения заказчиков, однако несколько лет назад начала возвращение на рынок, и по итогам 2019 г. ее выручка составила 9,6 млрд руб. С этим показателем в аналогичном рейтинге CNews за указанный год, куда она не попала по техническим причинам, компания могла бы занять 27 место.

В феврале 2019 г. CNews рассказал о том, что подконтрольная АФК «Система» группа компаний РТИ договорилась о вхождении принадлежащей ей компании «РТИ-Микроэлектроника» и входящего в нее холдинга «Российская электроника» с госкорпорацией «Ростех» об объединении их микроэлектронных активов. Компания «Ситроникс» вошла в объединение в списке 12 активов РТИ общей стоимостью 8,49 млрд руб.

В июле 2020 г. CNews сообщил о назначении Николая Пожидаева, занимавшего до этого пост директора по финансам региона Москва в МТС (также дочерней структуры «Системы») гендиректором «Ситроникса». Тогда же в компании заявили о «начале важных перемен».

«В 2020 году «Ситроникс» будет усилен по основным ИТ-направлениям, включая расширение технических и инженерных компетенций. Продуктовый портфель компания расширит комплексом прогрессивных предложений «под ключ» в сфере цифровой трансформации в B2G и B2B», – сообщается на сайте компании.

В апреле 2020 г. CNews сообщил о том, что «Ростех», «Ростелеком» и «Элемент» создали отраслевой консорциум «Телекоммуникационные технологии» (автономная некоммерческая организация, АНО «ТТ»), в задачи которого вошли вопросы централизованной поддержки и координации рынка российской радиоэлектроники и телекома. АНО «ТТ» позиционируется как оператор «Единого перечня радиоэлектронной и телекоммуникационной продукции» («Реестра РЭП») при Минпромторге и как администратор субсидий и других мер поддержки отрасли со стороны государства.

По данным аналитиков IDC, по итогам III кварталf 2020 г. на российский рынок было поставлено 34 тыс. серверов всех типов на сумму $297,88 млн, что на 2,0% больше чем годом ранее в штучном выражении и на 12,9% больше в денежном выражении. Крупнейшим российским производителем серверов аналитики IDC назвали компанию Yadro, которая входит в «Икс Холдинг».