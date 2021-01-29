Программисты и сисадмины - самые ленивые среди профессионалов
Работнику — работа, хозяину — забота
Только 22% системных администраторов и 31% программистов идентифицируют себя как трудоголиков, при этом категорически не согласны считать себя таковыми 25% и 22% соответственно. Об этом CNews сообщил портал Superjob.ru по итогам опроса, проведенного 21-27 января 2021 г. среди 500 менеджеров по персоналу и 1,6 тыс. экономически активных респондентов в 422 населенных пунктах России.
Порядка 53% опрошенных российских работодателей не считают трудоголизм обязательной чертой сотрудников своих компаний, и только 32% посчитали трудоголизм желательным для своих работников. Это на 5% меньше по сравнению с итогами аналогичного опроса 2010 г. когда отсутствие интереса к найму трудоголиков высказало 50% работодателей. В то же время, заполучить «горящих на работе» сотрудников мечтают 32% опрошенных менеджеров по персоналу.
Трудоголизм не считают заболеванием 64% опрошенных россиян (75% респондентов в возрасте до 24 лет), при этом 18% твердо в этом уверены. Свою позицию опрошенные поясняют пассионарностью трудоголиков, которые двигают инновации, создают новые продукты и услуги.
В правомерности диагноза «трудоголизм» уверены 36% из числа опрошенных активных россиян, 12% из них без малейших сомнений. Болезненной зависимостью трудоголизм посчитали 42% из числа опрошенных россиян в возрасте 35-44 лет.
Без труда не вытащишь, если с трудом засовываешь
В собственном трудоголизме признались более двух третей – 68% из числа опрошенных экономически активных россиян (66% в 2010 г.), при этом 19% из них абсолютно не сомневаются в таком самодиагнозе (16% в 2010 г.). Чаще всего – до 74% опрошенных, таким образом себя идентифицирует молодежь в возрасте до 24 лет, а также до 72% женщин (против 63% мужчин).
Совсем не считают себя трудоголиками только 32% опрошенных (34% в 2010 г.), однако точно в этом уверены только 6% (10% в 2010 г.).
|Ответ
|Все
|Муж.
|Жен.
|До 24 лет
|25-34 лет
|35-44 лет
|45 и старше
|До 30 тыс. руб.
|30-50 тыс. руб.
|50-80 тыс. руб.
|От 80 тыс. руб.
|Однозначно да
|12%
|13%
|10%
|7%
|12%
|13%
|14%
|12%
|10%
|10%
|17%
|Скорее да
|24%
|25%
|24%
|18%
|23%
|29%
|26%
|22%
|25%
|28%
|23%
|Скорее нет
|46%
|45%
|47%
|53%
|49%
|42%
|40%
|51%
|45%
|46%
|42%
|Однозначно нет
|18%
|17%
|19%
|22%
|16%
|16%
|20%
|16%
|20%
|15%
|18%
Источник: SuperJob
Наибольшее число убежденных трудоголиков – до 24%, удалось обнаружить в группе опрошенных с максимальными доходами (более 80 тыс. руб.), и именно в этой группе обнаружился минимум – только 6% тех, кто однозначно не считает себя таковым.
|Ответ
|Все
|Муж.
|Жен.
|До 24 лет
|25-34 лет
|35-44 лет
|45 и старше
|До 30 тыс. руб.
|30-50 тыс. руб.
|50-80 тыс. руб.
|От 80 тыс. руб.
|Однозначно да
|19%
|18%
|19%
|18%
|19%
|20%
|17%
|15%
|19%
|19%
|24%
|Скорее да
|49%
|45%
|53%
|56%
|50%
|46%
|45%
|47%
|48%
|44%
|47%
|Скорее нет
|26%
|28%
|24%
|20%
|25%
|28%
|29%
|31%
|25%
|31%
|23%
|Однозначно нет
|6%
|9%
|4%
|6%
|6%
|6%
|9%
|7%
|8%
|6%
|6%
Источник: SuperJob
Среди представителей наиболее популярных профессиональных групп больше всего россиян, которые однозначно и скорее считают себя трудоголиками, — среди директоров (89%) и квалифицированных рабочих (87%). Меньше всего тех, кто называет себя трудоголиками, среди системных администраторов (22%) и программистов (31%).
|Профессия
|Однозначно да
|Скорее да
|Скорее нет
|Однозначно нет
|Квалиф. рабочий
|38%
|49%
|11%
|2%
|Водитель
|31%
|42%
|19%
|8%
|Врач
|26%
|43%
|26%
|5%
|Преподаватель
|24%
|41%
|33%
|2%
|Администратор
|23%
|50%
|18%
|9%
|Директор, руководитель
|22%
|67%
|6%
|5%
|Медсестра
|21%
|57%
|15%
|7%
|Оператор call-центра
|21%
|29%
|29%
|21%
|Экономист
|21%
|19%
|48%
|12%
|Бухгалтер
|20%
|45%
|31%
|4%
|Продавец
|19%
|58%
|21%
|2%
|Секретарь
|18%
|45%
|36%
|1%
|ИТР
|14%
|42%
|38%
|6%
|Кладовщик
|13%
|47%
|32%
|8%
|Юрист, юрисконсульт
|13%
|38%
|47%
|2%
|Менеджер по продажам / клиентам
|12%
|32%
|38%
|18%
|Менеджер по персоналу
|9%
|52%
|38%
|1%
|Региональный менеджер
|9%
|55%
|18%
|18%
|Программист
|8%
|23%
|47%
|22%
|Сисадмин
|5%
|17%
|53%
|25%
Источник: SuperJob
Чаще других профессиональных категорий называли себя трудоголиками директора (89%) и квалифицированные рабочие (87%), реже других идентифицируют себя «горящими на работе» сисадмины (22%) и программисты (31%).
Исследования в области найма ИТ-сотрудников
В сентябре 2020 г. CNews рассказал о рейтинге топ-50 самых востребованных ИТ-профессий на «удаленке» в России, составленном специалистами «Университета 2035» при поддержке Минэкономразвития России. Как выяснилось, в первую двадцатку наиболее востребованных удаленных ИТ-вакансий наряду с программистами вошли аналитики данных, специалисты техподдержки, продакт-аналитики, сисадмины, системные и бизнес-аналитики, инженеры техподдержки, аналитики CRM и продакт-менеджеры.
В октябре 2020 г. CNews рассказал об итогах исследования Superjob по востребованности и уровню зарплат программистов С# в России. По состоянию на октябрь 2020 г. в столице зарплаты таких специалистов стартуют от 100 тыс. руб., в Санкт-Петербурге и некоторых других мегаполисах – от 80 тыс. руб.
В октябре 2020 г. Superjob также были представлены итоги исследования уровня зарплат российских сисадминов Windows. Как выяснилось, зарплатный «потолок» для специалистов этой профессии составил 150-170 тыс. руб. не только в Москве, но и в ряде городов-миллионников.
В январе 2021 г. CNews рассказал об итогах аналогичного исследования SuperJob по специальности программирования на Python. Зарплатный потолок таких программистов в России оказался значительно выше: до 400 тыс. руб.