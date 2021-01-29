Программисты и сисадмины - самые ленивые среди профессионалов

Работнику — работа, хозяину — забота

Только 22% системных администраторов и 31% программистов идентифицируют себя как трудоголиков, при этом категорически не согласны считать себя таковыми 25% и 22% соответственно. Об этом CNews сообщил портал Superjob.ru по итогам опроса, проведенного 21-27 января 2021 г. среди 500 менеджеров по персоналу и 1,6 тыс. экономически активных респондентов в 422 населенных пунктах России.

Порядка 53% опрошенных российских работодателей не считают трудоголизм обязательной чертой сотрудников своих компаний, и только 32% посчитали трудоголизм желательным для своих работников. Это на 5% меньше по сравнению с итогами аналогичного опроса 2010 г. когда отсутствие интереса к найму трудоголиков высказало 50% работодателей. В то же время, заполучить «горящих на работе» сотрудников мечтают 32% опрошенных менеджеров по персоналу.

Трудоголизм не считают заболеванием 64% опрошенных россиян (75% респондентов в возрасте до 24 лет), при этом 18% твердо в этом уверены. Свою позицию опрошенные поясняют пассионарностью трудоголиков, которые двигают инновации, создают новые продукты и услуги.

В правомерности диагноза «трудоголизм» уверены 36% из числа опрошенных активных россиян, 12% из них без малейших сомнений. Болезненной зависимостью трудоголизм посчитали 42% из числа опрошенных россиян в возрасте 35-44 лет.

Без труда не вытащишь, если с трудом засовываешь

В собственном трудоголизме признались более двух третей – 68% из числа опрошенных экономически активных россиян (66% в 2010 г.), при этом 19% из них абсолютно не сомневаются в таком самодиагнозе (16% в 2010 г.). Чаще всего – до 74% опрошенных, таким образом себя идентифицирует молодежь в возрасте до 24 лет, а также до 72% женщин (против 63% мужчин).

Трудоголиками назвали себя более двух третей опрошенных россиян

Совсем не считают себя трудоголиками только 32% опрошенных (34% в 2010 г.), однако точно в этом уверены только 6% (10% в 2010 г.).

Ответ на вопрос «Считаете ли вы, что трудоголизм — это заболевание?»

Ответ Все Муж. Жен. До 24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45 и старше До 30 тыс. руб. 30-50 тыс. руб. 50-80 тыс. руб. От 80 тыс. руб. Однозначно да 12% 13% 10% 7% 12% 13% 14% 12% 10% 10% 17% Скорее да 24% 25% 24% 18% 23% 29% 26% 22% 25% 28% 23% Скорее нет 46% 45% 47% 53% 49% 42% 40% 51% 45% 46% 42% Однозначно нет 18% 17% 19% 22% 16% 16% 20% 16% 20% 15% 18%

Источник: SuperJob

Наибольшее число убежденных трудоголиков – до 24%, удалось обнаружить в группе опрошенных с максимальными доходами (более 80 тыс. руб.), и именно в этой группе обнаружился минимум – только 6% тех, кто однозначно не считает себя таковым.

Ответ на вопрос «Считаете ли вы, что трудоголизм — это заболевание?», демография

Ответ Все Муж. Жен. До 24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45 и старше До 30 тыс. руб. 30-50 тыс. руб. 50-80 тыс. руб. От 80 тыс. руб. Однозначно да 19% 18% 19% 18% 19% 20% 17% 15% 19% 19% 24% Скорее да 49% 45% 53% 56% 50% 46% 45% 47% 48% 44% 47% Скорее нет 26% 28% 24% 20% 25% 28% 29% 31% 25% 31% 23% Однозначно нет 6% 9% 4% 6% 6% 6% 9% 7% 8% 6% 6%

Источник: SuperJob

Среди представителей наиболее популярных профессиональных групп больше всего россиян, которые однозначно и скорее считают себя трудоголиками, — среди директоров (89%) и квалифицированных рабочих (87%). Меньше всего тех, кто называет себя трудоголиками, среди системных администраторов (22%) и программистов (31%).

Ответ на вопрос «Считаете ли вы, что трудоголизм — это заболевание?», по профессиям

Профессия Однозначно да Скорее да Скорее нет Однозначно нет Квалиф. рабочий 38% 49% 11% 2% Водитель 31% 42% 19% 8% Врач 26% 43% 26% 5% Преподаватель 24% 41% 33% 2% Администратор 23% 50% 18% 9% Директор, руководитель 22% 67% 6% 5% Медсестра 21% 57% 15% 7% Оператор call-центра 21% 29% 29% 21% Экономист 21% 19% 48% 12% Бухгалтер 20% 45% 31% 4% Продавец 19% 58% 21% 2% Секретарь 18% 45% 36% 1% ИТР 14% 42% 38% 6% Кладовщик 13% 47% 32% 8% Юрист, юрисконсульт 13% 38% 47% 2% Менеджер по продажам / клиентам 12% 32% 38% 18% Менеджер по персоналу 9% 52% 38% 1% Региональный менеджер 9% 55% 18% 18% Программист 8% 23% 47% 22% Сисадмин 5% 17% 53% 25%

Источник: SuperJob

Чаще других профессиональных категорий называли себя трудоголиками директора (89%) и квалифицированные рабочие (87%), реже других идентифицируют себя «горящими на работе» сисадмины (22%) и программисты (31%).

Исследования в области найма ИТ-сотрудников

В сентябре 2020 г. CNews рассказал о рейтинге топ-50 самых востребованных ИТ-профессий на «удаленке» в России, составленном специалистами «Университета 2035» при поддержке Минэкономразвития России. Как выяснилось, в первую двадцатку наиболее востребованных удаленных ИТ-вакансий наряду с программистами вошли аналитики данных, специалисты техподдержки, продакт-аналитики, сисадмины, системные и бизнес-аналитики, инженеры техподдержки, аналитики CRM и продакт-менеджеры.

В октябре 2020 г. CNews рассказал об итогах исследования Superjob по востребованности и уровню зарплат программистов С# в России. По состоянию на октябрь 2020 г. в столице зарплаты таких специалистов стартуют от 100 тыс. руб., в Санкт-Петербурге и некоторых других мегаполисах – от 80 тыс. руб.

В октябре 2020 г. Superjob также были представлены итоги исследования уровня зарплат российских сисадминов Windows. Как выяснилось, зарплатный «потолок» для специалистов этой профессии составил 150-170 тыс. руб. не только в Москве, но и в ряде городов-миллионников.

В январе 2021 г. CNews рассказал об итогах аналогичного исследования SuperJob по специальности программирования на Python. Зарплатный потолок таких программистов в России оказался значительно выше: до 400 тыс. руб.