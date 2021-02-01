Путин распорядился усложнить жизнь в России для Facebook и Twitter

Владимир Путин поручил Антону Вайно и Михаилу Мишустину разработать перечень новых требований, которые будут предъявляться в России к иностранным интернет-компаниям вместе с уже имеющимися. Они будут касаться, в том числе, открытия этими компаниями своих филиалов в России. В число компаний, у которых пока нет российских филиалов, входят Facebook и Twitter.

Новые условия и ограничения

Президент России Владимир Путин распорядился подготовить предложения о дополнительных требованиях к зарубежным ИТ-компаниям, работающим в Рунете. В числе требований имеется открытие этими компаниями офисов в России.

«Администрации президента России подготовить совместно с правительством России и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории России», – говорится в перечне поручений Владимира Путина, опубликованном на kremlin.ru. К примеру, у Facebook и Twitter на момент публикации материала своих представительств в России не было, в отличие от китайской компании ByteDance, владельца сервиса коротких видеороликов TikTok. Свой офис в Москве она открыла в сентябре 2019 г.

Это поручение Владимир Путин дал еще 10 декабря 2020 г. на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при Президенте России. Информация об этом была опубликована на сайте Кремля 28 января 2021 г.

Ответственными за подготовку назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава администрации Президента Антон Вайно. Срок подготовки – не позднее 1 августа 2021 г.

Как власти борются с иностранными интернет-сервисами

На момент публикации материала еще не было известно, какие именно требования будут предъявляться к иностранным ИТ-компаниям в дополнение к уже действующим, в том числе и необходимости хранить персональные данные их российских пользователей на территории России. Между тем, известны некоторые методы борьбы с западными веб-сервисами, которыми могут воспользоваться власти.

Президент России распорядился о внедрении новых требований к западным ИТ-компаниям

Например, 36-летняя Екатерина Мизулина – дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной и член Общественной палаты России в конце августа 2020 г. предложила замедлить скорость работы зарубежных социальных сетей и других веб-сервисов. Такую меру наказания она предложила применять, если те не захотят регистрироваться в ФНС и платить налоги в российскую казну. Как сообщал CNews, это предложение было обнаружено в тексте выступления Екатерины Мизулиной для круглого стола «Западные техногиганты как угроза суверенитету государства» и прозвучало в Общественной палате России.

Спустя месяц, в конце сентября 2020 г., «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщил о подготовке комитетом Госдумы по информационной политике, технологиям и связи законопроекта, вступление в силу которого приведет к введению штрафов с оборота зарубежных интернет-компаний за нарушение российского законодательства. В тексте документа упоминались и другие виды наказания, которые будут применяться к ИТ-сервисам – это в первую очередь все то же замедление трафика, о котором говорила Екатерина Мизулина. Предполагается, что такие меры будут применяться к порталам только по решению суда или органа исполнительной власти.

Сейчас единственное, что может грозить иностранным ИТ-компаниям за нарушение действующих требований – это штрафы. Например, Таганский суд Москвы в феврале 2020 г. оштрафовал Facebook за отказ хранить персональные данные своих российских пользователей на территории России на 4 млн руб. Она выплатила его, как сообщал CNews, в конце ноября 2020 г., но потеря этой суммы мало сказалась на финансовых результатах компании, поскольку по курсу ЦБ на 26 ноября 2020 г. (день уплаты штрафа) 4 млн руб. составляли около $52,9 тыс. Для сравнения, выручка Facebook за III квартал 2020 г. достигла $21,47 млрд, а чистая прибыль – $7,85 млрд.

Четырехмиллионный штраф по решению все того же Таганского суда в феврале 2020 г. получила и Twitter. Она предприняла попытку обжаловать его, но желаемого результата это не принесло.

Также в России действует требование к поисковым системам, иностранным и отечественным, обязывающее их удалять из выдачи ссылки на пиратские и запрещенные ресурсы. В августе 2020 г. виновной в нарушении этого правила была признана компания Google – Мировой суд Москвы установил интернет-гиганту наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн руб. Срок добровольной оплаты штрафа истекал 4 сентября 2020 г., но Google выплатила его на два дня раньше – 2 сентября 2020 г.

В декабре 2020 г. Мировой суд Москвы снова оштрафовал Google за выдачу в поиске запрещенной в России информации. На этот раз размер взыскания составил 3 млн руб.

Заимствование опыта соседних стран

Пока власти России только хотят обязать иностранные ИТ-компании открывать свои представительства на территории страны, и штрафовать их за различные провинности, в том числе и путем замедления трафика, в Турции все это уже реализовано. Летом 2020 г. парламент Турецкой республики принял закон, согласно которому социальные сети с ежедневной аудиторией, превышающей 1 млн пользователей в день, обязаны иметь свои представительства в этой стране и хранить данные турецких пользователей на турецких же серверах. Более того, возглавлять такие филиалы всенепременно должны исключительно топ-менеджеры с турецким гражданством – если у руля представительства окажется иностранец, это будет считаться нарушением. Несоблюдение новых требований карается и денежными штрафами, и ограничениями трафика.

Закон вступил в силу 1 октября 2020 г., а всего через месяц, 4 ноября 2020 г., выяснилось, что его нарушает основная масса крупнейших соцсетей и веб-сервисов мира. В списке нарушителей оказались Facebook, Instagram и YouTube, а также Twitter, TikTok и Periscope, о чем сообщил глава турецкого телекоммуникационного регулятора – управления по информационным и технологиям связи Омер Абдулла Карагезоглу (Omer Abdullah Karagozoglu).

Омер Абдулла Карагезоглу заявил, что каждая из этих компаний оштрафована на 10 млн турецских лир (около $1,2 млн). Примечательно, что написал он об этом в своем профиле в Twitter – одном из сервисов, нарушивших новый турецкий закон.

Другие поручения Путина

На заседании СПЧ 10 декабря 2020 г. Владимир Путин дал еще одно поручение, касающееся интернета. Он распорядился разработать «проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве России и проект плана мероприятий («дорожной карты») по ее реализации». Этот план должен включать в себя в себя мероприятия «по повышению цифровой грамотности россиян и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены».

Ответственными за выполнение этого поручения назначены Михаил Мишустин и председатель СПЧ Валерий Фадеев. Срок исполнения – до 1 августа 2021 г.

Также на этом заседании к Владимиру Путину обратился Кирилл Вышинский, украинский и российский журналист и общественный деятель. Он попросил Президента «дать поручение инициировать подготовку и внесение в Госдуму законодательных актов, которые обязали бы крупные иностранные интернет-платформы регистрироваться в качестве субъектов в российском правовом поле». Это, по его словам, позволило бы вести с ними диалог о фактах цензуры в отношении российских СМИ по нормам именно российского законодательства.

Владимир Путин ответил на это так: «Разумеется, мы все ограничения в этом смысле, если они возможны, должны делать таким образом, чтобы не наносить ущерб самим себе. Конечно, нужно и можно совершенствовать правовую базу, работу этих структур на территории нашей страны».